Sức mạnh khủng khiếp của bão Ian tấn công Mỹ: "Khoắng sạch" cả một thành phố

Xe ô tô vương vãi khắp mọi nơi



Khi cơn bão Ian ập vào đất liền, Scott Carlos nghĩ rằng anh sẽ an toàn trong căn chung cư trên tầng bốn nhưng hóa ra anh đã dự tính sai.

Bão Ian đã tạo ra sóng nước cao tới 3m tấn công chung cư của Carlos ở thành phố ven biển Fort Myers (Florida, Mỹ), nhấn chìm khu vực xung quanh chung cư.

"Nước đã tràn vào căn hộ tầng 4 của tôi và sóng đánh ập cả vào tòa nhà", anh Carlos nói với hãng tin CNN. "Toàn bộ bãi đậu xe bị phá hủy hoàn toàn".

Carlos đã đi kiểm tra quanh khu chung cư sau khi bão rút, anh nhận thấy "các mảnh vỡ ở khắp mọi nơi".

"Ô tô của cư dân hầu như đã bị cuốn trôi. Những chiếc ô tô vỡ nát nằm vương vãi ở khắp mọi nơi trên phố".

Trong khi đó, các nhân viên y tế của một bệnh viện ở Port Charlotte dự kiến Ian là ​​một cơn bão mạnh, nhưng không nghĩ hậu quả lại khủng khiếp như vậy

Tiến sĩ Birgit Bodine, một chuyên gia nội khoa cho biết: "Bệnh viện của chúng tôi đang chăm sóc khoảng 160 bệnh nhân nhưng một phần mái nhà của bệnh viện, tức phần mái của phòng chăm sóc đặc biệt ICU đã bị thổi bay".

Sau đó, mưa giội thẳng xuống bệnh viện thông qua lỗ hổng, biến cầu thang bộ thành thác nước và nhấn chìm nhiều phòng bệnh.

Bão Ian biến ô tô thành món đồ chơi. Ảnh: CNN

"Đây là một cơn bão khác thường"



Nhu cầu cứu hộ trên không khẩn cấp đến mức các thành viên của lực lượng cảnh sát biển Florida đã triển khai cứu hộ ngay khi Ian vẫn đang hoành hành dữ dội.

"Chúng tôi thậm chí còn không đợi cơn bão đi qua trong đêm. Chúng tôi chuẩn bị luôn trực thăng cứu hộ", Chuẩn tướng Brendan McPherson cho biết. "Chúng tôi đã giải cứu 13 người dọc theo bờ biển giữa Fort Myers và St.Petersburg".

McPherson cho biết thêm, số người cần cứu trợ có thể sẽ lớn gấp nhiều lần hơn thế trong các ngày tiếp theo. "Chúng tôi đang chuẩn bị cho những gì sắp tới sẽ là một ngày tìm kiếm và cứu hộ rất bận rộn. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida đang tích cực đưa người dân ra khỏi các mái nhà ở Fort Myers".

Theo CNN, ngay cả những người dân địa phương thường xuyên phải đối mặt với những trận cuồng phong hàng chục năm cũng không thể tưởng tượng nổi sức tàn phá của Ian.

"Đây là một cơn bão hoàn toàn khác biệt", Ủy viên quận Collier, Rick LoCastro nói.

Ông cho biết nước dâng cao tới gần 4m ở các khu vực trong quận của ông, bao gồm cả đảo Marco và Naples.

"Tôi đã sống sót qua Irma và các trận cuồng phong khác. Nhưng nước dâng do bão là thứ mà chúng tôi chưa từng thấy ở đây - với cường độ mạnh như thế này - bao giờ", ông nói.

Nghị sĩ Dan Allers thì nói rằng, thành phố Fort Myers Beach dường như đã bị bão Ian san bằng.

"Tôi đã đi khoảng 2/3 đảo và tôi muốn nói rằng, 90% [cơ sở hạ tầng] của hòn đảo đã biến mất. Trừ khi bạn có một căn chung cư cao tầng hoặc một ngôi nhà bê tông mới được xây dựng theo tiêu chuẩn ngày nay, nếu không thì ngôi nhà của bạn sẽ chẳng còn nữa".

Nhiều người phải vật lộn để lên vùng đất cao hơn trong bối cảnh triều cường, ông Allers nói.

"Tôi đã nghe câu chuyện có người còn chui vào tủ đông lạnh sau đó thả trôi tủ đông sang nhà khác… và được cứu bởi ngôi nhà ở vị trí cao hơn cứu giúp", ông Allers nói.

Nghị sĩ này cho biết, thay vì những ngôi nhà lành lặn giờ chỉ còn đống đổ nát.

"Những ngôi nhà trên bãi biển đã biến mất", ông Allers nói. "Một số ngôi nhà trên các con phố đã biến mất hoàn toàn, và không có gì ngoài một cái hố chứa nước".

Đặc biệt, ông Allers cũng thuộc những đối tượng phải di tản trong cơn bão tuy nhiên, sau khi trở về, ông phát hiện nhà riêng của mình cũng đã bị cơn bão "khoắng sạch" đồ bên trong.

Bến thuyền ở Fort Myers bị bão Ian xé vụn

Bão đã qua nhưng nguy hiểm vẫn còn

Theo The New York Times, nhiều ngày sau khi mưa do ảnh hưởng của bão Ian ngừng rơi ở Florida, lũ lụt vẫn tiếp tục đe dọa các cộng đồng trên toàn bang vào Chủ nhật (2/10).

Mối nguy hiểm kéo dài là kết quả của một hiện tượng được gọi là lũ lụt kép: lũ lụt từ triều cường chặn các con sông, vốn đã tràn ngập do lượng mưa lớn, thoát ngược trở lại đại dương.

Theo poweroutage.us , khoảng 720.000 cư dân ở Florida vẫn bị mất điện. Thống đốc Ron DeSantis cho biết, tình trạng mất điện có thể kéo dài hơn nữa đối với những cư dân sống ở những khu vực đặc biệt khó khăn, nơi các công ty điện lực “phải xây dựng lại cơ cấu hơn là khôi phục” cơ sở hạ tầng.



Thống kê công khai của địa phương cho thấy, tại Florida, hơn 80 người đã thiệt mạng do bão Ian.

Joanne Fisher, một cư dân Florida nói với CNN rằng, cô đang phải đương đầu với một số cú sốc sau hậu quả của cơn bão.

"Tôi gần như có thể bật khóc ngay bây giờ khi đang nói chuyện với bạn", cô Fisher nói. "Nhưng không sao vì chúng tôi còn sống và chúng tôi đang ở đây. Và đó là điều quan trọng nhất".