'Sức mạnh Không quân Mỹ trong khu vực đủ để ném bom Iran trở lại thời kỳ đồ đá'

Tàu sân bay CVN-78 Gerald Ford của Mỹ đã đến Trung Đông, nó đang neo đậu tại cảng Haifa, Israel. Chiếc hàng không mẫu hạm này được hộ tống bởi một số tàu chiến và tàu hỗ trợ.

Việc tàu sân bay USS Gerald Ford đến Haifa cho thấy, với xác suất rất cao, nó này sẽ không tiến gần hơn đến Iran mà ở lại phía Đông Địa Trung Hải trong trường hợp nhận được lệnh bắt đầu các cuộc tấn công.

Đồng thời Không quân Mỹ (USAF) đã triển khai thêm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái tấn công đến các căn cứ quân sự ở Jordan.

Jordan hiện vẫn là một trong số ít các quốc gia khu vực không phản đối lệnh cấm sử dụng lãnh thổ và không phận của mình bởi lực lượng Mỹ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công tiềm tàng chống lại Iran.

Hiện nay, tổng lực lượng không quân chiến đấu của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm cả phi đội trên tàu sân bay USS Gerald Ford và đóng tại căn cứ Incirlik trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 400 máy bay, trong số đó có các tiêm kích tàng hình F-35 thế hệ thứ năm.

Theo truyền thông Mỹ, bộ chỉ huy đang đặt cược tình huống "nếu Iran từ chối tuân thủ các yêu cầu loại bỏ uranium làm giàu và từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, nước này sẽ phải đối mặt với các cuộc ném bom quy mô lớn". Một cụm từ thông dụng: "ném bom đưa nước này trở về thời kỳ đồ đá" lại một lần nữa xuất hiện.

Không quân Mỹ đã tập trung lực lượng rất lớn tại Trung Đông.

Các chuyên gia cho rằng nếu Mỹ triển khai tất cả máy bay đóng tại Trung Đông, "việc ném bom Iran không ngừng nghỉ có thể kéo dài 36 - 48 giờ mà không có một giây phút gián đoạn".

Mục tiêu chính của các cuộc ném bom như vậy không còn là phá hủy những cơ sở của chương trình hạt nhân chiến lược (vốn không thể tiếp cận được nếu thiếu vũ khí chuyên dụng), mà là "các trung tâm ra quyết định".

Để đối phó với tình huống này, Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã ra lệnh thiết lập một hệ thống quản trị đa cấp, để cái chết của một quan chức hoặc sĩ quan quân đội cấp cao sẽ không dẫn đến sự tê liệt quyền lực trong Cộng hòa Hồi giáo.

Trong khi đó, báo cáo từ Israel cho biết Chính phủ Thủ tướng Netanyahu đã từ chối tài trợ cho "Hội đồng Hòa bình" của ông Trump. Điều này có nghĩa là quỹ của tổ chức trên sẽ không nhận được hàng tỷ USD từ Israel để tái thiết Dải Gaza.

Điều này tạo nên một bức tranh kỳ lạ: Israel đã ném bom Gaza, nhưng kế hoạch tái thiết lại được tài trợ bởi Argentina, Armenia, Azerbaijan và các nước khác đã ký vào điều lệ của hội đồng do ông Trump thành lập.