Cách đây 9 tháng, Sevmash 'giao hàng' thành công cho Hải quân Nga mẫu tàu ngầm hạt nhân lớn nhất của nước này mang tên K-329 Belgorod, dài 184m, rộng 18,2m.

Sức mạnh đáng gờm của siêu tàu ngầm lớn nhất Nga K-329 Belgorod đến từ khả năng mang theo tới 6 ngư lôi hạt nhân Poseidon cùng 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, Naval Technology thông tin.

Theo kế hoạch, tàu ngầm K-329 Belgorod sẽ được giao cho Hạm đội Thái Bình Dương Nga năm 2025.

Nhà máy đóng tàu Sevmash bàn giao tàu ngầm hạt nhân Belgorod (K-329) cho Hải quân Nga. Ảnh: Militaryleak

Hình ảnh 3D tàu ngầm K-329 Belgorod của Nga.

Trong bài phân tích chuyên đề Vũ khí Hạt nhân hồi đầu tháng 2/2024, Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) nhận định, Nga đang thực hiện chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ nhằm thay thế tên lửa, máy bay và tàu ngầm thời Liên Xô bằng các hệ thống mới.

Là một phần của dự án này, Hải quân Nga hiện đang hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) và chế tạo các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGNs) mới, cùng với các hệ thống hải quân có khả năng hạt nhân phi chiến lược khác. Việc chuyển giao cuối cùng các tàu ngầm chiến lược và phi chiến lược mới này cho các hạm đội phía Bắc và Thái Bình Dương dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu những năm 2030.

Theo quan sát của FAS, Hải quân Nga cũng đang chế tạo các tàu ngầm được cấu hình đặc biệt để mang ngư lôi trang bị vũ khí hạt nhân, tầm xa, chạy bằng năng lượng hạt nhân mới có tên Poseidon.

Thực tế, K-329 Belgorod chính là chiếc tàu ngầm đầu tiên của Nga được trang bị ngư lôi Poseidon. Chiếc tàu ngầm thứ hai - Dự án 09851 Khabarovsk - đang trong giai đoạn đóng cuối cùng tại Nhà máy đóng tàu Sevmash và cũng sẽ mang theo tới 6 ngư lôi Poseidon. Một tàu ngầm có cấu hình đặc biệt nữa dự kiến sẽ được giao cho Hải quân Nga vào năm 2027, nâng tổng số lên ít nhất ba tàu ngầm của Nga có khả năng mang Poseidon.

The Defense Post (trụ sở tại Washington D.C., Mỹ) trích lời Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Poseidon về cơ bản sẽ là một loại vũ khí hạt nhân mới.

SỨC MẠNH HỦY DIỆT CỦA NGƯ LÔI POSEIDON

Được công bố lần đầu tiên vào năm 2018, loại vũ khí này trước đây được gọi là “Status-6” và KANYON, gần đây đã được đổi tên thành Poseidon. Poseidon đã đánh bại hai cái tên khác là Aurora và Skif trong cuộc thi đặt tên do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức.

Ngư lôi Poseidon - được đặt theo tên của thần Poseidon trong thần thoại Hy Lạp, một trong 12 vị thần Olympia, chuyên cai trị biển với khả năng làm rung chuyển Trái đất.

Đúng như cái tên của mình, sức mạnh của ngư lôi Poseidon được báo chí Mỹ miêu tả là "không thể ngăn chặn được".

Ngư lôi Poseidon của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Covert Shores



Theo Naval Technology, ngư lôi Poseidon là loại ngư lôi tự động chạy bằng năng lượng hạt nhân, xuyên lục địa có chiều dài 19,8 mét và đường kính 1,9 mét. Đây là ngư lôi lớn nhất từng được phát triển ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vũ khí này còn có thể hoạt động ở độ sâu tối đa 1.000m, và hoạt động liên tục khoảng 100 giờ.

Poseidon được thiết kế để tấn công các mục tiêu ven biển của đối phương từ cách xa hàng nghìn km. Vì chạy bằng năng lượng hạt nhân nên Poseidon có tốc độ lên tới 70 hải lý/giờ (129 km/giờ) - đủ nhanh để khiến nó không thể bị các ngư lôi hiện có bắt kịp, khiến việc đánh chặn dưới nước trở nên rất khó khăn.

Popular Mechanics cho biết, chưa có quốc gia nào từng trang bị vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ 80 hải lý/giờ dưới nước, vì vậy hiện tại không có biện pháp phòng vệ hiệu quả nào tồn tại.

Các chuyên gia tin rằng ngư lôi Poseidon được trang bị đầu đạn nhiệt hạch 2 megaton, đầu đạn lớn nhất mà bất kỳ quốc gia nào triển khai trong nhiều thập kỷ. Con số này tương đương với 2.000 kiloton TNT.

Hai quả nom nguyên tử Little Boy và Fat Man mà Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945 có sức nổ lần lượt là 15 và 21 kiloton. Điều này có nghĩa là sức mạnh của ngư lôi Poseidon gấp 133 lần so với quả bom hạt nhân Little Boy.

Một quả bom nhiệt hạch có công suất 2 megaton phát nổ trên đất liền sẽ tạo ra quả cầu lửa có đường kính 1.600 mét và gây bỏng cấp độ 3 ở khoảng cách 14.000 mét. Nếu được thả xuống thành phố New York (Mỹ), một quả bom như vậy sẽ giết chết 1,7 triệu người và làm bị thương 2 triệu người khác, Popular Mechanics giả định.

Trong bài báo đăng năm 2023 của Naval Technology có đoạn, các báo cáo ban đầu cho biết ngư lôi Poseidon thậm chí còn có khả năng trang bị đầu đạn nhiệt hạch 'khủng' hơn nữa, lên tới 100 megaton, tương đương với 100.000 kiloton TNT [Gấp 6.666 lần so với quả bom Little Boy].

Con số này lớn gấp đôi Tsar Bomba (bom Sa Hoàng, hay còn gọi là Bom Vua) - một loại bom nhiệt hạch trên không của Liên Xô và là vũ khí hạt nhân mạnh nhất từng được chế tạo và thử nghiệm.

Sức mạnh 100 megaton của ngư lôi Poseidon đủ để phá hủy toàn bộ các thành phố ven biển và gây ra sự tàn phá sâu hơn trong đất liền bằng cách gây ra sóng thần nhân tạo, chứa đầy bụi phóng xạ.

Tham khảo: Naval Technology, Popularmechanics, Thedefensepost