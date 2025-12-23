Ảnh chụp từ trên không của tàu sân bay Porte-Avions Nouvelle Génération trên biển.

Pháp chính thức bước vào kỷ nguyên mới của sức mạnh hải quân với việc khởi công Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG) – tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới sẽ thay thế chiếc Charles de Gaulle đã phục vụ hơn 2 thập kỷ.

Trong chuyến thăm binh sĩ Pháp tại khu vực eo biển Hormuz ở Abu Dhabi, Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận công trình đã bắt đầu, với tổng chi phí dự kiến khoảng 10,25 tỷ euro (12 tỷ USD). Khoản ngân sách cho giai đoạn thực hiện đã được đưa vào kế hoạch năm 2025, bảo đảm nguồn vốn cho dự án.

PANG được đóng tại xưởng Chantiers de l’Atlantique và Naval Group ở Saint-Nazaire, dự kiến sẽ hoàn tất và đưa vào hoạt động năm 2038. Khi hoàn thành, đây sẽ là tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo tại châu Âu.

Cận cảnh tàu sân bay Porte-Avions Nouvelle Génération trên biển. Hình ảnh: Wikimedia Commons

Thông số kỹ thuật và năng lực vượt trội

Tàu PANG có chiều dài 310 mét, chiều rộng boong bay hơn 85 mét và chiều rộng đường nước 39 mét. Khi đầy tải, con tàu đạt lượng giãn nước 78.000 tấn, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ (50 km/giờ).

Trang bị nổi bật gồm 2 đến 3 hệ thống phóng máy bay điện từ EMALS do General Atomics phát triển, cùng với vũ khí năng lượng định hướng. Hệ thống động lực sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân K22, mạnh hơn nhiều so với lò K15 trên Charles de Gaulle.

Khả năng mang theo ít nhất 40 máy bay, trong đó có 36 tiêm kích, 2–3 máy bay cảnh báo sớm, 5–6 trực thăng và khoảng 10 máy bay không người lái hạng nhẹ.

Hình ảnh nhìn từ phía trước của tàu sân bay Porte-Avions Nouvelle Génération với một số máy bay đang đậu trên boong. Nguồn: Wikimedia Commons

Tàu sân bay cho tương lai

Chương trình PANG được thiết kế để tích hợp và phát triển các công nghệ mới, bảo đảm khả năng thích ứng với yêu cầu chiến tranh hiện đại. Con tàu sẽ sở hữu hệ thống tác chiến tập trung dữ liệu, giúp số hóa hoạt động hải quân và nâng cao tốc độ ra quyết định.

Ngoài ra, PANG còn có tính mở rộng cao, cho phép bổ sung các công nghệ mới trong tương lai. Đây được xem là bước tiến chiến lược nhằm duy trì vị thế của Pháp trong năng lực triển khai sức mạnh trên biển, đồng thời khẳng định vai trò của châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng hiện đại.

Việc Pháp khởi công PANG không chỉ đánh dấu sự thay thế cho Charles de Gaulle mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử hải quân châu Âu. Với kích thước khổng lồ, công nghệ tiên tiến và khả năng tác chiến vượt trội, PANG được kỳ vọng trở thành biểu tượng sức mạnh biển của Pháp và châu Âu trong nhiều thập kỷ tới.