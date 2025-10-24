Sức lan tỏa khắp 30 nước và vùng lãnh thổ: Một cái tên đưa Việt Nam vươn ra toàn cầu, hé lộ 3 bước chiến lược

"Ngoại giao văn hóa trên không"

30 năm trước, khi Việt Nam bước vào giai đoạn mở cửa và hội nhập, khái niệm "sức mạnh mềm" còn mới mẻ trong các chính sách phát triển. Nhưng cùng với đổi mới, câu hỏi "Việt Nam sẽ hội nhập bằng gì?" dần trở nên trung tâm. Ở một quốc gia chưa mạnh về công nghệ hay tài chính, văn hóa được xem là tài sản chiến lược – vừa là cội nguồn, vừa là ngôn ngữ chung với thế giới.

Từ các văn kiện như Nghị quyết 33-NQ/TW hay Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, Việt Nam xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là động lực của phát triển bền vững.

Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 cũng đặt mục tiêu sử dụng văn hóa như công cụ nâng cao uy tín và sức hấp dẫn quốc gia. Cùng lúc, Luật Di sản văn hóa mở đường cho sự tham gia của doanh nghiệp trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa.

Từ bầu trời, hình ảnh Việt Nam được kể lại qua một hình thức “ngoại giao mềm” – nơi hàng không trở thành sứ giả văn hóa.

Trong bối cảnh ấy, "ngoại giao văn hóa trên không" ra đời như một hướng đi đặc thù, bởi hàng không không chỉ là phương tiện kết nối địa lý, mà còn là không gian đầu tiên nơi bạn bè quốc tế cảm nhận về một quốc gia. Từ ẩm thực, âm nhạc đến phong cách phục vụ, mọi chi tiết đều có thể trở thành thông điệp văn hóa — một hình thức ngoại giao mềm giữa bầu trời.

Đáng lưu ý , thay vì chỉ quảng bá du lịch, Việt Nam hướng tới một "thông điệp mềm" toàn diện hơn: văn hóa, di sản, con người và tinh thần hiếu khách.

Mỗi chuyến bay là một điểm chạm văn hóa, nơi hành khách quốc tế có thể cảm nhận phần nào tinh thần Việt Nam – qua tiếng nhạc, món ăn, hay cách phục vụ mang nét riêng. Đó được xem là một cách kể chuyện lặng lẽ, khiến "hình ảnh Việt Nam" hiện diện bằng cảm xúc chứ không qua khẩu hiệu.

Trong hơn ba thập kỷ hội nhập ấy, Vietnam Airlines chính là doanh nghiệp tiên phong biến khái niệm "ngoại giao văn hóa trên không" thành thực tiễn. Từ những chi tiết nhỏ trên mỗi chuyến bay đến những chương trình dài hơi gắn với di sản và cộng đồng, hãng đã góp phần cụ thể hóa chiến lược sức mạnh mềm của Việt Nam bằng hành động và hình ảnh.

"30 năm bền bỉ đồng hành cùng di sản và cộng đồng"

Từ những trải nghiệm rải rác trong suốt ba thập kỷ, năm 2025, Vietnam Airlines chính thức khởi xướng sáng kiến "30 năm bền bỉ đồng hành cùng di sản và cộng đồng" – một dự án có tính hệ thống nhằm tổng kết và tái khẳng định vai trò của hãng trong chiến lược văn hóa – xã hội của quốc gia.

Sáng kiến này không đơn thuần là kỷ niệm, mà là một tuyên ngôn phát triển mới: biến năng lực hàng không và truyền thông thành công cụ kể chuyện về di sản Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là 3 trụ cột rõ ràng: bảo vệ di sản như hành động vì con người và bản sắc dân tộc; tôn vinh văn hóa qua những hoạt động kết nối thực chất; và biến văn hóa thành sức mạnh cạnh tranh dài hạn của thương hiệu quốc gia.

Tiếp viên Vietnam Airlines trong tà áo dài truyền thống – hình ảnh biểu trưng cho nét đẹp và sự hiếu khách của người Việt trên bầu trời thế giới.

Cụ thể, dự án xây dựng mô hình "Đường bay Di sản", kết nối hơn 30 tỉnh, thành có di sản văn hóa và thiên nhiên, đồng thời đồng hành cùng các lễ hội quy mô quốc gia như Festival Huế, Lễ hội Áo dài, Tuần lễ Di sản Việt Nam, Năm Du lịch Quốc gia...

Ở tầm quốc tế, Vietnam Airlines duy trì sự hiện diện thường xuyên tại các hội chợ du lịch lớn như ITB Berlin, WTM London hay ATF, mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua những không gian văn hóa trực quan, chứ không chỉ qua sản phẩm dịch vụ.

Một trụ cột quan trọng khác của sáng kiến là Tạp chí Heritage, ra mắt từ năm 1995 và nay được tái cấu trúc theo hướng số hóa, đa ngôn ngữ.

Với hơn 17 triệu bản phát hành và hàng trăm triệu lượt đọc, Heritage trở thành "bản đồ di sản bay" của Việt Nam – nơi di sản, nghệ thuật, con người được kể lại qua hình ảnh và câu chuyện, góp phần giữ cho văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn sống động trong đời sống hiện đại.

Cùng với đó, dự án mở rộng sang các chương trình cộng đồng như "Góp lá vá rừng" – phục hồi hệ sinh thái, "Tô cam bầu trời vì bình đẳng giới" – hưởng ứng chiến dịch toàn cầu của Liên Hợp Quốc, hay các "chuyến bay hồi sinh sự sống" vận chuyển tạng hiến và bác sĩ cứu người.

Ở cấp độ này, văn hóa không chỉ là biểu tượng mà trở thành hành động – một cách thể hiện tinh thần nhân văn Việt Nam trong đời sống doanh nghiệp.

Nhờ cách tiếp cận này, Vietnam Airlines đã định hình được vai trò của mình trong mối liên kết "Văn hóa – Du lịch – Hàng không": không chỉ đưa du khách đến di sản, mà còn mang di sản tới gần hơn với du khách.

"30 năm bền bỉ đồng hành cùng di sản và cộng đồng" vì thế không chỉ là một dự án CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), mà là một mô hình hợp tác công – tư kiểu mới trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Suất ăn trên chuyến bay Vietnam Airlines với các món đặc trưng của Việt Nam – điểm chạm văn hóa Việt giữa hành trình quốc tế.

Hành trình 3 bước vươn mình thành biểu tượng của Việt Nam trên không

Nhìn lại toàn bộ tiến trình, Vietnam Airlines đi qua 3 giai đoạn tương ứng với sự trưởng thành của đất nước.

Từ năm 1995 đến 2005 là giai đoạn đặt nền móng, khi hình ảnh hoa sen vàng và tà áo dài được chọn làm biểu tượng thương hiệu – những chi tiết vừa giản dị vừa chứa đựng thông điệp văn hóa.

Đây cũng là thời điểm Tạp chí Heritage ra đời, mở ra một không gian văn hóa trên bầu trời Việt Nam, kết nối hành khách với di sản và con người Việt.

Giai đoạn 2006–2015 đánh dấu bước hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Khi trở thành thành viên của liên minh SkyTeam, Vietnam Airlines mở rộng mạng bay toàn cầu và bắt đầu đưa ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật Việt vào trải nghiệm dịch vụ.

Cùng lúc, hãng phối hợp với các kênh truyền thông quốc tế như CNN, BBC hay National Geographic để giới thiệu hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Ba thập kỷ phát triển, Vietnam Airlines không chỉ mở rộng đường bay mà còn lan tỏa hình ảnh Việt Nam như một biểu tượng văn hóa trên bầu trời thế giới.

Từ 2016 đến nay là giai đoạn lan tỏa và đổi mới. Sau đại dịch, Vietnam Airlines tập trung gắn văn hóa với công nghệ và du lịch bền vững: số hóa Heritage, hợp tác với UNESCO và các địa phương, phát triển sản phẩm "bay xanh" và đẩy mạnh truyền thông sáng tạo.

Những dự án như Vạn dặm nâng niu hay phim an toàn bay nghệ thuật không chỉ giành giải thưởng quốc tế mà còn góp phần giới thiệu Nhã nhạc cung đình Huế, múa rối nước và phố cổ Hội An – những biểu tượng của văn hóa Việt – đến công chúng toàn cầu.

Ba thập kỷ qua, hơn 350 triệu hành khách đã bay cùng Vietnam Airlines. Con số ấy không chỉ nói về vận tải, mà còn phản ánh những cuộc gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam và thế giới – nơi di sản trở thành ngôn ngữ chung của hội nhập.

Hiện nay, mạng bay của Vietnam Airlines hiện diện tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết nối Việt Nam với các trung tâm văn hóa, kinh tế lớn trên thế giới.

Từ tách cà phê Việt, phở, nem cuốn hay bánh mì trên chuyến bay, cho đến những chiến dịch quảng bá nghệ thuật truyền thống tại Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore – hình ảnh Việt Nam được giới thiệu qua những trải nghiệm tinh tế, gần gũi.

Qua đó có thể thấy sức lan tỏa rộng khắp của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – nơi mỗi hành trình không chỉ là di chuyển, mà còn là cách Việt Nam chia sẻ bản sắc của mình với thế giới.

Sức lan tỏa ấy không đo bằng tần suất cất hạ cánh, mà bằng cách những giá trị văn hóa Việt Nam được cảm nhận và ghi nhớ trên hành trình của hàng triệu hành khách quốc tế.

"Ba mươi năm bền bỉ đồng hành cùng di sản và cộng đồng" vì thế không chỉ là một dự án CSR, mà là minh chứng cho cách một doanh nghiệp quốc gia có thể dùng chính đôi cánh của mình để kể câu chuyện Việt Nam – vươn ra toàn cầu bằng bản sắc, bằng chiều sâu và bằng sức mạnh mềm của niềm tự hào dân tộc.

“Kiên trì phụng sự” là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách – chính sự bền bỉ đó đang âm thầm tạo nên những thay đổi sâu sắc và bền vững trong xã hội.. Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, HEINEKEN Việt Nam, Miza, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Tổ chức phi chính phủ Hagar International và nhiều đơn vị khác. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng! Website chính thức: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize



