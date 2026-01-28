HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sức khoẻ của phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở vùng núi Đắk Lắk

Nhóm PV |

Phi công bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk đã được cấp cứu, sức khỏe ổn định.

Sáng 28/1, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên ( Đắk Lắk ) xác nhận với Tiền Phong , đơn vị vừa tiếp nhận, cấp cứu một phi công bị thương. Cụ thể, hồi 9h03 phút, bệnh viện tiếp nhận một phi công. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành chụp X-Quang, CT Scan đều không phát hiện bất thường. Hiện tại sức khoẻ của phi công ổn.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - nơi cấp cứu phi công bị thương.

Sáng cùng ngày, một nguồn tin cho biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ rơi máy báy quân sự tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa, (trước đây thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).

Khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Khu vực máy bay rơi.

Hiện các lực lượng, đơn vị liên quan đang phối hợp tiếp cận hiện trường, xử lý vụ việc.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại