Sức khoẻ của nghệ sĩ Ngọc Trinh trước khi qua đời: Nhập viện cấp cứu và thở máy, hôn mê sâu suốt 10 ngày

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh - nữ diễn viên gắn liền với vai Vy trong Mùi ngò gai đột ngột qua đời vào trưa 1/9 đã khiến cả giới nghệ sĩ lẫn khán giả bàng hoàng. Trên mạng xã hội, hàng loạt đồng nghiệp từ Thành Lộc, Việt Hương đến Diệu Nhi, Puka, Lương Thế Thành… đều để lại những lời thương tiếc, nhắn gửi đầy xúc động. Bên cạnh sự tiếc nuối, tình hình sức khoẻ của nữ nghệ sĩ trong những ngày cuối đời cũng là điều khiến công chúng vô cùng quan tâm.

Theo chia sẻ từ MC Lê Nguyên Bảo - một người đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Ngọc Trinh thì vào ngày 19/8, nữ nghệ sĩ cảm thấy mệt mỏi nên đã đi khám bệnh và sau đó tiếp tục về nhà nghỉ ngơi. Đến ngày 20/8, Ngọc Trinh bị phát hiện ngất xỉu tại nhà, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Khi nhập viện, cô phải can thiệp thở máy. Nghệ sĩ Ngọc Trinh rơi vào hôn mê sâu tầm 10 ngày, tình hình sức khoẻ ngày càng tệ. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nữ nghệ sĩ vẫn không qua khỏi để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng khán giả và đồng nghiệp.

Lễ viếng của cố nghệ sĩ Ngọc Trinh đang diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Linh cữu sẽ được đưa đi hoả táng vào ngày 4/9. Những ngày qua, nhiều sao Việt như Việt Hương - Hoài Phương, Quyền Linh, Hồ Bích Trâm, nghệ sĩ Kim Xuân, nghệ sĩ Thành Lộc... đã đến để thắp hương tiễn biệt và chia buồn với gia quyến.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh bị ngất tại nhà, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê tầm 10 ngày

Vào năm 2006, thời điểm đóng phim Mùi Ngò Gai, nghệ sĩ Ngọc Trinh từng phát hiện bị bệnh liên quan đến dạ dày. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Khi máy quay, tôi sẽ thoại, sẽ cười nói với bạn diễn. Nhưng máy chỉ cần tắt thôi là tôi sẽ ói. Mới ban đầu thì ra nước trắng, từ từ chuyển thành dịch vàng, xanh. Cứ ráng, cứ ráng vậy, tới chừng một ngày quay đó, tôi 'lật' luôn. Đoàn phim lập tức tắt máy, đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nội soi và nói rằng bao tử có vấn đề".

Khi đó, bác sĩ khuyên Ngọc Trinh nên nhập viện để điều trị, nếu không tình hình sức khoẻ sẽ tệ hơn. NSƯT Ngọc Trinh từng chia sẻ: "Tập năm mấy là đã có dấu hiệu nôn rồi, mà phải chi lúc đó chịu đi bệnh viện, bác sĩ cho thuốc rồi vừa uống vừa làm cũng được nhưng tôi cứ tự tin là không sao, mình khỏe mà, cứ làm đi. Tôi chủ quan về sức khỏe, tôi bỏ ăn rồi tới khi bệnh lại coi là chuyện nhỏ. Tới khi vào bệnh viện thì trễ rồi".

Diễn viên Ngọc Trinh để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng khi đóng phim Mùi Ngò Gai

Trước khi qua đời, cố nghệ sĩ Ngọc Trinh có cuộc sống khá kín tiếng, bình lặng giữa showbiz nhiều ồn ào. NSƯT Ngọc Trinh là giảng viên lớp Diễn viên kịch điện ảnh - truyền hình của trường Đại học Văn Lang. Ngoài ra, cô cũng làm giáo viên thỉnh giảng trường Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và một số trung tâm đào tạo diễn viên.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời khiến cả showbiz Việt bàng hoàng thương tiếc