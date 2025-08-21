Sức hút từ sự xuề xoà của Quỳnh Anh "công chúa béo" - tiểu thư kỳ lạ nhất Việt Nam

Có những người chỉ cần xuất hiện là thành đề tài bàn tán. Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) - ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn kiêm vợ trung vệ Đỗ Duy Mạnh là một ví dụ.

Là tiểu thư Hà thành nổi tiếng, đi mua đồ hiệu như đi chợ, hàng hiệu chất cả kho trong nhà, nhưng Quỳnh Anh lại gắn với câu chuyện “mặc xấu”. Thế nhưng, từ một dãn dán không mấy vui vẻ, Quỳnh Anh lại biến nó trở thành "chất liệu" cá nhân. Đặt nhẹ lên bàn cân so sánh vợ các chồng cầu thủ nổi tiếng khác có nhiều follow trên mạng, thì Quỳnh Anh lại đem đến một ấn tượng khác lạ hơn: Hài hước, luôn gây tò mò mà cũng thú vị lắm.

Người ta bàn luận về Quỳnh Anh vì cô diện cả cây đồ hiệu vài trăm triệu trên người nhưng chẳng khác nào mặc đồ mua theo lố ngoài chợ. Bình phẩm, chê bai, bênh vực, đồng cảm... có đủ. Có điều, chính chủ chẳng bao giờ đáp trả cả. Sự im lặng của Quỳnh Anh cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi. Bất cứ khi nào tiểu thư này xuất hiện, người ta cũng thấy tò mò: Sao đây, cô ấy lại mặc đồ hiệu gì? Lần này đã lên tay phối đồ chưa?

Nếu gọi Quỳnh Anh "công chúa béo" là dân chơi đồ hiệu thứ thiệt, chắc cũng không sai. Cô được xem là nàng WAG giàu sụ nhất nhì làng bóng đá, sở hữu tủ đồ toàn hàng hiệu từ những thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Chanel, Hermes,...

Thế nhưng, càng ngày netizen càng chú ý đến cách phối đồ trong có vẻ sai sai của Quỳnh Anh, thậm chí là đánh giá phối đồ thiếu tinh tế. Kinh điển nhất là màn kết hợp áo phông Louis Vuitton xanh da trời với tất đỏ và dép Chanel. Mặc dù mỗi món đồ đều thuộc hàng xa xỉ nhưng tổng thể trang phục lại bị đánh giá là rối mắt, thiếu sự hòa hợp về màu sắc và phong cách.

Pha phối đồ hiệu gây sóng gió của Quỳnh Anh

"Đẹp người mà mặc gì cũng thấy sai sai, tiếc ghê", “Nhìn outfit sân bay mà tưởng đi chợ", “Thời trang là gu riêng, nhưng nếu đã là người nổi tiếng, nên chọn lọc hơn một chút", "Vẫn chưa thuê stylist sao chị ơi", "Giàu mà nhìn không sang",... là một số bình luận từ cư dân mạng về chuyện ăn mặc của Quỳnh Anh.

Ngay cả Huyền Mi - vợ cầu thủ Văn Quyết và đồng thời là chị gái Quỳnh Anh cũng khó chấp nhận cách phối đồ của em gái. Cô từng đăng ảnh con gái mặc đồ hiệu nhưng lại ghi caption: "Đệ của dì Quỳnh Anh. Mặc đồ hiệu nhưng không sang. Nó thấy mọi người vỗ tay với cười nên đang nghĩ mình xinh lắm đấy".

Đi mua Dior nhưng mà lạ lắm!

Bộ sưu tập túi xách của Quỳnh Anh

Về phần mình, Quỳnh Anh thường chọn cách im lặng trước những lời nhận xét về phong cách. Có chăng cũng chỉ là những trả lời nhẹ nhàng bằng những icon yêu thích hay lời cảm ơn vì đã nhìn nhận "vẻ đẹp lao động" của mình.

Đồng thời, Quỳnh Anh tập trung vào công việc, cày cuốc rất nhiều. Cô livestream bán hàng ngày đêm, chỉ xuất hiện trong các clip giới thiệu cửa hàng hoặc phiên live. Ngoài ra cô cũng dành thời gian chăm con, hỗ trợ chồng thi đấu.

Phản ứng từ cư dân mạng phần nào cũng khiến Quỳnh Anh dè dặt hơn trong việc đăng ảnh cá nhân. Tháng 6/2025, nàng WAG đăng ảnh đi chơi cùng chú thích: "Mấy tháng rùi mới dám đăng ảnh vì bị toxic ngoại hình quá. Buồn. Tâm sự của chubby hướng nội".

Phía dưới bài đăng, Duy Mạnh nhanh chóng bình luận gửi đến vợ: "Ú, Cony và bố nói vẫn cứ là xinh nha mẹ".

Hình ảnh khiến Duy Mạnh khen vợ xinh

Ở một góc độ khác, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh - chính là “mẫu hình” mà nhiều mẹ bỉm sữa thấy gần gũi. Khi ở nhà làm việc, cô thường xuất hiện với diện mạo giản dị, không cầu kỳ phấn son, ưu tiên trang phục thoải mái để tiện chăm con. Quỳnh Anh cũng không quá đặt nặng việc phải duy trì vẻ ngoài hoàn hảo, và chính điều này giúp cô tạo cảm giác dễ chịu cho người theo dõi, thay vì vô tình tạo áp lực bởi những hình ảnh quá hào nhoáng, xa vời. Sự tự nhiên ấy lại khiến cô ghi điểm, kéo thêm nhiều thiện cảm từ hội chị em vốn đã dõi theo mình từ lâu.

Dù ai cũng biết phía sau Quỳnh Anh là một tiểu thư nhà giàu với cuộc sống đầy đủ, nhưng trong mắt số đông, cô lại rất đời thường: Lo toan kinh tế gia đình, chăm sóc chồng con, thậm chí đôi lúc còn bị chê là… xuề xoà.

Một câu hỏi đáng chú ý khác: Quỳnh Anh đang cố tạo content hay đó là con người thật của cô?

Chưa ai có câu trả lời chắc chắn. Nhưng chính ở vùng mờ giữa thật và diễn này, sức hút lại càng mạnh bởi MXH vốn vận hành bằng sự tò mò và tranh luận. Và khi đặt câu chuyện ăn mặc sang 1 bên, Quỳnh Anh có nhiều điều để tạo được thiện cảm trong công chúng, là 1 tiểu thư giàu có gắn liền với hình ảnh thân thiện, chăm chỉ và tích cực.

Như mới đây nhất, Nguyễn Quỳnh Anh gây sốt khi đăng tải hình ảnh gia đình trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước với rực rỡ cờ hoa và những tấm biển độc lập, tự do... Trong ảnh, cô nàng mặc áo thun rộng, quần ống thấp ống cao, khẩu trang kéo tạm xuống dưới cằm, mũ bảo hiểm để dưới chân. Vẫn là 1 sự xuề xoà thường thấy!

Hình ảnh mới nhất của Quỳnh Anh

Nhưng lần này, mọi người không để tâm quá nhiều đến việc nhận xét ngoại hình của cô mà họ vỗ tay cho hành động đáng yêu mà gia đình Quỳnh Anh mang đến.

Căn nhà của gia đình cô nằm tại mặt phố Nguyễn Thái Học, một trong những tuyến đường chính mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Vì vậy gia đình Duy Mạnh cùng gia đình Văn Quyết mở quầy tạp hoá để tặng kem miễn phí cho bà con đi xem tổng hợp luyện A80.

Quỳnh Anh gửi lời mời trên trang cá nhân: "Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách (121 Nguyễn Thái Học, gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào 15h ngày 21/8 ạ".

Về phần Duy Mạnh, anh chia sẻ rằng quyết đinh mở rộng cửa nhà tặng kem, nước uống dịp A80, là cách để dạy các con về lòng yêu nước. Khi chia sẻ điều này với công chúng, netizen dành nhiều lời khen ngợi cho sự tinh tế của vợ chồng Quỳnh Anh - Duy Mạnh.

Chính sự gần gũi, chân thật và thân thiện đã tạo nên sức hút đặc biệt của gia đình này, cũng như của Quỳnh Anh. Nhờ đó, họ luôn nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Dần dần, chuyện Quỳnh Anh mặc đẹp hay chưa đẹp trở nên không còn quá quan trọng, bởi trong bức tranh chung, điều nổi bật hơn cả là hình ảnh một gia đình hạnh phúc với nhiều câu chuyện ý nghĩa để sẻ chia, chứ không chỉ xoay quanh phong cách cá nhân hay chuyện dùng hàng hiệu.