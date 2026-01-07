Sức hút lạ lùng từ trang cá nhân của người phụ nữ miền Tây: Hơn 400 nghìn người theo dõi chỉ để xem… đi chợ, chăm con

Không khoe cuộc sống sang trọng, không xây dựng hình ảnh hoàn hảo, những đoạn clip ngắn của chị Là không có kịch bản cầu kỳ. Đó có thể là cảnh chị lựa rau ngoài chợ, chuẩn bị bữa cơm đơn giản, dỗ con ăn hay trò chuyện cùng các con sau một ngày dài. Nhưng bất ngờ thay, chính sự bình dị ấy lại khiến nhiều người dừng lại xem, rồi "follow" chị một cách bền bỉ. Đến nay trang cá nhân của chị đã có tới hơn 400 nghìn người theo dõi.

Những hình ảnh rất đời thường của chị Là và các con nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng

Theo dõi các video của chị Là, dễ nhận thấy nhịp sống được giữ ở tiết tấu chậm rãi, không vội vàng. Chị không cố tạo cao trào, cũng không tìm cách gây chú ý bằng những tình huống kịch tính. Mọi hình ảnh đều diễn ra tự nhiên, đúng với đời sống hằng ngày của một người mẹ. Sự mộc mạc này tạo cảm giác gần gũi, khiến người xem có cảm giác như đang chứng kiến chính sinh hoạt quen thuộc của gia đình mình.

Có lẽ đây cũng là lý do nhiều người tìm đến trang cá nhân của chị như một khoảng lặng sau ngày dài bận rộn, tất bật với cuộc sống lo "cơm áo gạo tiền". Việc xem chị đi chợ, nấu ăn hay chăm sóc con cái mang lại cảm giác nhẹ nhàng, giúp người xem tạm rời khỏi nhịp sống nhiều áp lực. Chính sự nhất quán trong cách chia sẻ đời sống đã góp phần tạo nên lượng người theo dõi ổn định và lâu dài cho trang cá nhân của chị Là.

Chia sẻ về việc làm nội dung, chị Là cho biết: "Tôi không nghĩ nhiều khi quay video. Cuộc sống của tôi sao thì tôi chia sẻ vậy. Đi chợ, nấu cơm, chăm con là những việc ngày nào tôi cũng làm".

Hiện tại, chị Là một mình chăm sóc, nuôi dạy hai con do chồng chị hiện đang làm việc dài ngày tại Hàn Quốc. Cuộc sống của chị xoay quanh gia đình nhỏ và những công việc rất đời thường. Theo chị, chính nhịp sống đó giúp bản thân giữ được sự cân bằng. "Tôi quen với việc tự lo mọi thứ. Có vất vả, nhưng khi nhìn con khỏe mạnh, ngoan ngoãn thì mình thấy mọi cố gắng đều xứng đáng", chị nói.

Điểm đáng chú ý là dù nội dung xoay quanh những việc tưởng chừng rất đỗi quen thuộc, các video của chị Là lại nhận được lượng tương tác rất ổn định. Dưới mỗi bài đăng, nhiều người để lại bình luận chia sẻ câu chuyện cá nhân, bày tỏ nhiều cảm xúc hoặc đơn giản là cảm giác "xem thấy giống cuộc sống của mình".

"Nhiều khi tôi cũng bất ngờ vì sao mọi người lại thích xem những việc rất bình thường như vậy. Có người nói xem video của tôi thấy nhẹ đầu, bớt áp lực và trở nên lạc quan hơn", chị Là chia sẻ.

Có thể thấy, tệp người theo dõi trang cá nhân của chị Là chủ yếu là phụ nữ, các bà mẹ trẻ và những người quan tâm đến đời sống gia đình. Họ tìm đến trang cá nhân này không phải để giải trí theo kiểu kịch tính, mà để tìm sự gần gũi và cảm giác an yên giữa nhịp sống nhiều áp lực.

Những bình luận vô cùng đáng yêu dưới các video của chị Là

Ít ai biết rằng, phía sau những hình ảnh đời thường nhẹ nhàng ấy là một quãng thời gian không dễ dàng mà chị Là từng trải qua. Trước đây, chị từng sinh sống tại Hàn Quốc và có cuộc hôn nhân với chồng người bản địa. Cuộc sống nơi đất khách quê người với nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa vốn đã nhiều thử thách, càng trở nên khó khăn hơn khi hôn nhân đổ vỡ và chị mất quyền nuôi con.

Nhắc lại giai đoạn này, chị Là không nói nhiều, cũng không muốn biến đó thành câu chuyện gây chú ý. "Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi. Nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có những lúc buộc phải mạnh mẽ hơn chính mình để bước tiếp", chị chia sẻ.

Chính những trải nghiệm ấy đã góp phần tạo nên một Lê Thị Là của hiện tại: điềm tĩnh hơn, trân trọng những điều giản dị và lan tỏa năng lượng tích cực trong từng khoảnh khắc đời sống. Với nhiều người theo dõi, hiểu thêm về hành trình đã qua giúp họ càng cảm nhận rõ hơn sự bền bỉ và nghị lực ẩn sau những video tưởng chừng rất đỗi bình thường trên trang cá nhân của người phụ nữ miền Tây này.

Việc một người phụ nữ miền Tây bình dị, không hoạt động nghệ thuật, không tạo chiêu trò, lại có thể thu hút hơn 400 nghìn người theo dõi từ những nội dung giản dị cho thấy nhu cầu rất thật của cộng đồng mạng hôm nay: được nhìn thấy những câu chuyện đời thường, chân thật và không áp lực phải hoàn hảo.

Từ những lần đi chợ, bữa cơm gia đình đến khoảnh khắc chăm con, chị Là đang âm thầm xây dựng một không gian chia sẻ nhẹ nhàng trên mạng xã hội. Sức hút của trang cá nhân này có lẽ không đến từ điều gì đặc biệt, mà đến từ chính sự bình thường, thứ mà nhiều người đang tìm kiếm giữa cuộc sống hiện đại nhiều vội vã.