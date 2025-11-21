“Sức Bật Trái Tim” khai máy, lần đầu đưa Lân Sư Rồng lên phim

Sáng nay (19/11), tại Trung tâm Văn hóa Quận 5 và Chùa Bà Thiên Hậu, dự án điện ảnh “Sức Bật Trái Tim” (tagline: Đầu Bự, Tiến Lên) do đạo diễn Khoa Nguyễn cầm trịch đã chính thức tổ chức lễ khai máy và nghi thức điểm nhãn.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên bộ môn Lân Sư Rồng được đưa lên màn ảnh rộng với tư cách là một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, mang tầm vóc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Đoàn phim tại lễ khai máy.

Chia sẻ về tinh thần của bộ phim, đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết: “Phim phản chiếu những mâu thuẫn điển hình của thanh thiếu niên Việt Nam hiện đại: Giữa cái tôi cá nhân và sự kỳ vọng của gia đình, giữa việc chạy theo xu hướng và gìn giữ bản sắc.

Thông điệp ‘Đầu Bự, Tiến Lên’ là tinh thần của một vận động viên thực thụ: Dám dấn thân, dám vấp ngã và quan trọng nhất là trưởng thành thông qua sự kết nối. Người trẻ sẽ nhận ra, thành công bền vững nhất là khi ta biết cách tiến lên cùng sự ủng hộ của gia đình và đồng đội”.

Dàn diễn viên trẻ gồm Võ Hoài Anh, Anh Tú Wilson, Thiện Nhân… đảm nhận vai chính, trước đó đã trải qua huấn luyện thể lực và kỹ thuật với các nghệ nhân để nhập vai vận động viên Lân Sư Rồng. Phim còn có sự góp mặt của NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Võ Hoài Nam, cùng diễn viên Mai Thu Huyền trong vai trò diễn viên và Giám đốc sản xuất.

Diễn viên Mai Thu Huyền.

Nghệ sĩ Võ Hoài Nam và con gái Võ Hoài Anh.

Các diễn viên Kiều Trinh, Ngọc Nga, Ngọc Tưởng, Băng Châu, Yali Trần, Lê Hoàng Long, Thiết Yến, Tiên Anh, Bé Bồ Câu, Bé Amy… cũng tham gia. Diễn viên Kathy Uyên có mặt chúc mừng đoàn phim trong lễ khai máy.

Nghi thức điểm nhãn được thực hiện trang trọng nhằm “khai quang” các đầu Lân, biểu thị sự tôn trọng với nghề và tinh thần tâm linh của bộ môn trước khi ghi hình.

Ông Phạm Quang Long – Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, đơn vị đồng hành chuyên môn – nhấn mạnh: “Đã đến lúc công chúng nhìn nhận Lân Sư Rồng đúng với vị thế của nó. Đây là môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, nơi các vận động viên phải khổ luyện nghiêm túc như bất kỳ môn thể thao thành tích cao nào khác.

Chúng tôi đồng hành cùng đoàn phim để đảm bảo từng động tác kỹ thuật, từng đội hình thi đấu và tinh thần fair-play (chơi đẹp) trong thể thao được tái hiện trung thực, tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam trên một tầm cao mới”.