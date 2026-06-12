Subaru Sambar Van - Đối thủ ‘Su cóc’ nâng cấp với giá quy đổi 190 triệu đồng, thêm màn hình kỹ thuật số, có ADAS

Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van tại Nhật Bản với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp và giữ nguyên giá bán khởi điểm.

Không lâu sau khi Daihatsu làm mới hai dòng xe Hijet Cargo và Atrai, Subaru cũng nhanh chóng nâng cấp cho người anh em song sinh của mình. Dòng xe Sambar Van quay trở lại với hệ thống an toàn tốt hơn trên tất cả các phiên bản. Riêng bản cao cấp Dias (bản chuyên chở khách) được trang bị thêm cụm đồng hồ kỹ thuật số và tùy chọn màn hình giải trí lớn. Trong khi đó, phiên bản số sàn giá rẻ, trang bị tối giản vẫn được giữ nguyên ở đáy bảng giá.

Ngoại thất của xe hoàn toàn không thay đổi. Chiếc van tí hon này dài chưa đến 3,4 mét, vẫn giữ kiểu dáng vuông vức như một chiếc hộp. Bản tiêu chuẩn VB trông rất "bình dân" với bộ mâm thép nhỏ và cản trước sau bằng nhựa đen không sơn. Nếu chi thêm tiền lên các bản cao hơn, người mua sẽ có thêm đèn pha LED, cản xe sơn cùng màu thân xe và mâm đúc hợp kim.

Bản đắt nhất là Sambar Van Dias, rất dễ nhận ra nhờ lưới tản nhiệt có các chi tiết mạ chrome và sơn đen bóng bẩy, giống hệt thiết kế của người anh em Daihatsu Hijet Atrai. Subaru chỉ bán mẫu xe này với một kiểu dáng thân xe duy nhất, bên cạnh dòng xe tải nhỏ Sambar Truck cũng vừa được nâng cấp cách đây không lâu.

Xe có nhiều phiên bản để lựa chọn. Ảnh: Subaru

Bên trong cabin 4 chỗ ngồi, điểm mới đáng chú ý nhất là cụm đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu, nhưng trang bị này chỉ có trên bản cao cấp Van Dias. Nếu muốn, khách hàng có thể chi thêm tiền để hãng lắp sẵn màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch có tích hợp bản đồ dẫn đường ngay từ nhà máy.

Cấu hình được tối ưu cho cả chở người và chở hàng. Ảnh: Subaru

Giống như mọi mẫu xe kei car khác tại Nhật, trọng tâm của đợt nâng cấp lần này là cải tiến các tính năng an toàn chủ động ADAS. Hệ thống camera kép trên kính lái giờ đây đã thông minh hơn: xe có thể tự động phát hiện xe đạp cắt ngang mặt, nhận biết ô tô đang đi tới khi rẽ phải tại ngã tư, và phát hiện người đi bộ băng qua đường từ cả hai phía khi xe vào cua.

Xe giá rẻ nhưng vẫn có ADAS. Ảnh: Subaru

Về vận hành, chiếc xe van tí hon này vẫn dùng các động cơ xăng truyền thống chứ chưa có công nghệ hybrid hay điện hóa. Khối động cơ dung tích 660cc đặt ở giữa xe cho công suất 46 mã lực đối với bản máy thường, và 63 mã lực đối với bản máy tăng áp (turbo). Xe có cả tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh (4WD) điện tử, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT.

Subaru Sambar Van hiện đã bắt đầu mở bán tại Nhật Bản với mục tiêu doanh số khá khiêm tốn là 230 chiếc mỗi tháng. Giá bán khởi điểm từ 1.155.000 Yên (khoảng 189,43 triệu VND) cho bản số sàn tiêu chuẩn, tăng 55.000 Yên (khoảng 9,02 triệu VND) so với trước và ngang bằng với giá của đối thủ Daihatsu. Phiên bản cao cấp nhất Sambar Van Dias (dẫn động 4WD, số CVT) có giá lên tới 2.068.000 Yên (khoảng 339,17 triệu VND).

Tại thị trường Nhật Bản, ngoài hai đối thủ ruột thịt là Daihatsu Hijet Cargo và Toyota Pixis Van, dòng xe của Subaru còn phải cạnh tranh với bốn cái tên quen thuộc khác là Suzuki Every, Nissan Clipper Van, Mitsubishi Minicab Van và Mazda Scrum Van.