Subaru Forester 'dò đáy' giá mới đầu năm 2025: Thực tế còn từ 819 triệu đồng, thêm cạnh tranh CX-5, Tucson

Subaru Forester được điều chỉnh ưu đãi trong tháng 1/2025

Trong tháng 1/2025, Subaru Việt Nam vừa đưa ra chương trình khuyến mãi mới dành cho mẫu SUV chủ lực Forester. Cụ thể, phiên bản Forester 2.0 iL tiêu chuẩn giảm từ 969 triệu xuống còn 819 triệu đồng, bản Forester 2.0 iL EyeSight giảm từ 1,099 tỷ xuống còn 879 triệu đồng và phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight cao cấp nhất giảm từ 1,199 tỷ xuống còn 979 triệu đồng.

Như vậy, mức giảm so với giá niêm yết của 3 phiên bản Forester lần lượt là 150 triệu, 220 triệu và 220 triệu đồng. Những chiếc xe được khuyến mãi đều được sản xuất năm 2024. Theo hãng ô tô Nhật Bản tiết lộ, chương trình ưu đãi này sẽ kéo dài đến hết 31/1/2025.

So với chương trình ưu đãi của tháng 12/2024, mức giảm giá đã có sự thay đổi. Cụ thể, giá thực tế của 2 phiên bản Subaru Forester 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight đều giảm 50 triệu đồng so với tháng trước. Ngược lại, giá thực tế của Forester bản 2.0 iS EyeSight cao cấp nhất lại tăng 10 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester được xếp vào phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh cùng nhóm Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Mitsubishi Outlander. Tuy vậy, Subaru Forester thường được xem là đối thủ chính của Honda CR-V, bởi 2 mẫu xe này có khoảng giá ngang ngửa và cao hơn hẳn các đối thủ còn lại.

Honda CR-V có giá ngang ngửa Subaru Forester

Với chương trình ưu đãi lần này, giá bán thực tế của Subaru Forester sẽ ngang ngửa những mẫu xe bán chạy như Mazda CX-5 hay Ford Territory. Thậm chí, Forester còn có thế cạnh tranh được với những mẫu xe thuộc phân khúc SUV B+ như Toyota Corolla Cross (820-913 triệu đồng) hay Honda HR-V (699-876 triệu đồng).

Subaru Forester có gì?

Subaru Forester sở hữu ngoại hình SUV to khỏe, gầm cao đặc trưng của hãng xe Nhật Bản, kích thước tổng thể 4.640 x 1.815 x 1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm, khoảng sáng gầm 220 mm. Kích thước này nhỉnh hơn CR-V, Tucson một chút. Khung gầm GSP sử dụng thép cường độ cứng nhiều hơn 55%, giảm độ rung so với trước, và cũng cách âm tốt hơn.

Do chỉ trang bị 5 ghế so với 7 ghế của Honda CR-V dù kích thước nhỉnh hơn, không gian trong xe về cơ bản thoáng đãng hơn, song kém một chút về tiện nghi như không có điều khiển bằng giọng nói, kết nối wifi, HDMI, điện thoại thông minh, hệ thống dẫn đường, 4 nguồn sạc, 8 loa (Forester là 6 loa). Tuy nhiên, Subaru Forester có thêm 1 màn hình màu đa chức năng 6.3 inch đặt phía trên màn hình giải trí 8 inch.

Subaru Forester sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, giúp sinh công suất tối đa 182 mã lực và mô men xoắn 239 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

An toàn là một trong những ưu điểm của Subaru Forester với hệ thống EyeSight đi cùng nhiều tính năng đáng chú ý như: Tự động phanh trước khi có chướng ngại vật với 2 camera quan sát kiểm soát hành trình thích ứng; Hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển; Hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường; Hỗ trợ cảnh báo chuyển làn đường; Kiểm soát bướm ga trước va chạm.