Subaru Crosstrek nhận ưu đãi sâu nhất kể từ khi ra mắt: Giảm tới 239 triệu đồng nhưng vẫn đắt ngang Santa Fe ‘đập hộp’

Subaru Crosstrek giảm sâu nhất kể từ khi ra mắt

Subaru vừa tung đợt ưu đãi mạnh tay nhất kể từ khi Crosstrek ra mắt tại Việt Nam, khiến thị trường SUV hạng B dậy sóng. Cụ thể, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight tiêu chuẩn được giảm tới 199 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống còn 899 triệu đồng. Bản cao cấp 2.0 i-S EyeSight e-Boxer giảm sâu hơn, lên tới 239 triệu đồng, đưa giá xe chỉ còn 1,029 tỷ đồng. Ngoài ra, khách mua còn nhận thêm quà tặng cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng, dù không được quy đổi thành tiền mặt.

Mức giá của Subaru Crosstrek trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với những lần ưu đãi trước. Ảnh: Đại lý

Nếu tính tổng ưu đãi, Crosstrek bản tiêu chuẩn đang được giảm tới 218 triệu đồng, còn bản e-Boxer là 258 triệu đồng – mức giảm cao hơn 119 triệu so với các đợt trước. Đây là lần giảm giá mạnh nhất của Crosstrek từ trước đến nay, đồng thời giúp mẫu SUV cỡ B nhập khẩu này trở thành một trong những lựa chọn “đáng tiền” nhất ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhận ưu đãi sâu nhưng giá thực tế của Subaru Crosstrek vẫn cao ngang ngửa những mẫu SUV hạng C và D phổ thông trên thị trường. Với bản tiêu chuẩn, mức giá 899 triệu của Crosstrek 2.0 i-S EyeSight tương đương Kia Sportage 2.0G Signature (929 triệu đồng) hay Ford Territory Titanium X (896 triệu đồng). Trong khi đó bản cao cấp nhất lại ngang giá của Hyundai Santa Fe Exclusive (1,069 tỷ đồng) hay Mazda CX-8 Premium (1,019 tỷ đồng).

Subaru Crosstrek có gì?

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ Boxer 2.0L, công suất 154 mã lực, hộp số CVT giả lập 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) – đặc sản của Subaru trong phân khúc. Riêng bản e-Boxer cao cấp đi kèm hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 148 mã lực cùng mô-men xoắn 196 Nm, hộp số CVT giả lập 7 cấp.

Subaru Crosstrek sở hữu loạt công nghệ vận hành và an toàn hấp dẫn. Ảnh: Đại lý

Gói an toàn EyeSight 4.0 tiếp tục là điểm nhấn, gồm phanh tự động phòng tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và đánh lái khẩn cấp. Bên trong, Crosstrek vẫn giữ phong cách thể thao đặc trưng của Subaru với màn hình trung tâm 11,6 inch, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng.

Nội thất xe không quá nổi bật so với những đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: Đại lý

Subaru Crosstrek gây ấn tượng với thiết kế hầm hố với cụm đèn chiếu sáng là loại LED thấu kính. Mâm xe kích thước 18 inch. Do xe hướng tới đi địa hình nên ốp nhựa đen xuất hiện tại cản trước, đèn sương mù, hốc bánh và cản sau. Đèn hậu thiết kế kiểu boomerang tương tự trên Forester.

Giá bán vẫn là rào cản lớn nhất khiến Crosstrek khó tiếp cận số đông. Ảnh: Đại lý

So với các đối thủ cùng tầm giá như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V, Crosstrek có lợi thế rõ ràng về hệ dẫn động AWD và độ hoàn thiện cảm giác lái. Tuy nhiên, mức giá sau ưu đãi dù hấp dẫn vẫn nhỉnh hơn một số mẫu xe lắp ráp trong nước. Cùng với đó, chi phí bảo dưỡng và phụ tùng của dòng xe nhập khẩu Nhật cũng là điều người dùng cần cân nhắc.