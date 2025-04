Subaru Crosstrek cắt bớt ưu đãi, giá đắt ngang Santa Fe, Everest

Trong tháng 4/2024, Subaru Crosstrek được cập nhập gói ưu đãi mới. Cụ thể, cả 2 phiên bản của Crosstrek đều được giảm 69 triệu đồng. Như vậy, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid giảm từ 1,268 tỷ đồng giờ chỉ còn 1,199 tỷ đồng, tăng 20 triệu so với tháng trước. Trong khi đó, Crosstrek bản 2.0 i-S EyeSight vẫn giữ nguyên ưu đãi.

Subaru Crosstrek tiếp tục được ưu đãi trong tháng 4/2025. Ảnh: Đại lý

Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách hàng mua xe được tặng 1 bộ nâng cấp cốp đóng mở điện trị giá 19,5 triệu đồng. Xe được hưởng chính sách bảo hành 5 năm và không giới hạn số km. Riêng pin trên Subaru Crosstrek e-Boxer Hybrid sẽ được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Subaru Crosstrek giảm ưu đãi tại thị trường Việt Nam. Việc này khiến cho khoảng cách giá bán Crosstrek bị nới xa so với nhóm xe bán chạy trong phân khúc như Mitsubishi Xforce (599-710 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng) hay Kia Seltos (599-799 triệu đồng).

Subaru Crosstrek có giá thực tế trên 1 tỷ đồng. Ảnh: Đại lý

Tuy được xếp vào phân khúc SUV hạng B nhưng giá thực tế của Subaru Crosstrek lại ngang ngửa những mẫu SUV hạng D như Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng) hay Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng).

Subaru Crosstrek ra mắt lần đầu tại Vietnam Motor Show (VMS) 2024 với 2 phiên bản, giá từ 1,098 tỷ đến 1,268 tỷ đồng. Thời điểm đó, hãng đưa ra mức giá ưu đãi cho 2 phiên bản tương ứng là 999 triệu và 1,169 tỷ đồng, chỉ áp dụng cho 99 xe đầu tiên. Ưu đãi này vẫn được áp dụng đến hết tháng 1/2025.

Giá thực tế của Crosstrek vẫn cao hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: Đại lý

2 phiên bản có sự khác biệt lớn ở động cơ. Bản tiêu chuẩn dùng máy 2.0L xăng hút khí tự nhiên mạnh 154 mã lực và 196 Nm. Trong khi bản cao cấp hơn dùng động cơ hybrid gồm máy xăng 2.0L mạnh 145 mã lực, 188 Nm kết hợp mô-tơ điện 13,6 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp, hệ dẫn động AWD.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.480 x 1.800 x 1.580 mm, trục cơ sở dài 2.670 mm. Kích thước này nhỉnh hơn Corolla Cross một chút do hai mẫu xe này ngang phân khúc.

Subaru Crosstrek gây ấn tượng với thiết kế hầm hố với cụm đèn pha là loại LED thấu kính. Mâm xe kích thước 18 inch. Do xe hướng tới đi địa hình nên ốp nhựa đen xuất hiện tại cản trước, đèn sương mù, hốc bánh và cản sau. Đèn hậu thiết kế kiểu boomerang tương tự trên Forester.

Nội thất của Crosstrek tương đối đầy đủ so với những đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: Đại lý

Nội thất Crosstrek khá giống Outback với màn hình 11,6 inch nằm dọc như máy tính bảng ở chính giữa, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Điều hòa điều khiển ngay trên màn hình. Một số trang bị cơ bản khác trên xe có đề nổ bằng nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động...