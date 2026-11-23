Subaru Crosstrek có thể sắp được bổ sung phiên bản động cơ tăng áp 1.8L, đi kèm hệ dẫn động AWD và hộp số sàn 6 cấp. Một chiếc xe có ngoại hình giống Crosstrek nhưng xuất hiện khe hút gió trên nắp ca-pô bất ngờ lọt vào video lái thử dành cho giới truyền thông Nhật Bản, làm dấy lên đồn đoán về phiên bản thể thao mới.

Subaru Crosstrek Turbo bất ngờ lộ diện trong video lái thử?

Theo trang Creative Trend của Nhật Bản, một mẫu xe được cho là Subaru Crosstrek phiên bản tăng áp đã bất ngờ xuất hiện trong video do kênh YouTube StartYourEnginesX đăng tải. Đoạn video được ghi hình trong khuôn khổ sự kiện lái thử dành cho giới truyền thông của mẫu WRX STI Sport R mới, sử dụng hộp số sàn 6 cấp.

Hình ảnh chiếc xe lạ tình cờ lướt qua video sự kiện lái thử. Dù hình ảnh này đã bị xóa trong video, nhưng truyền thông Nhật Bản đã nhanh chóng chụp lại được. Ảnh: StartYourEnginesX

Điểm đáng chú ý nằm ở một chiếc xe có phần đầu tương tự Crosstrek, nhưng trên nắp ca-pô lại xuất hiện khe hút gió lớn. Đây là chi tiết thường thấy trên những mẫu Subaru sử dụng động cơ tăng áp, đặc biệt là dòng WRX.

Ở phía sau, chiếc xe vẫn có những đường nét quen thuộc của Crosstrek, bao gồm phần thân hatchback và các tấm ốp nhựa quanh hốc bánh.

Tuy nhiên, phân đoạn ghi lại chiếc xe bí ẩn hiện đã bị xóa khỏi video.

Dù vậy, một hình ảnh khác cho thấy hai chiếc xe có ngoại hình tương tự Subaru Crosstrek cùng xuất hiện tại khu vực thử nghiệm. Trong đó, một chiếc có khe hút gió trên nắp ca-pô, còn chiếc kia trông gần như giống bản S:HEV hiện hành.

Điều này làm xuất hiện suy đoán rằng Subaru đang thử nghiệm song song phiên bản Crosstrek tăng áp và phiên bản hybrid để đánh giá sự khác biệt về khả năng vận hành.

Tuy nhiên, hiện chưa thể xác nhận chiếc xe có khe hút gió thực sự sử dụng động cơ turbo 1.8L. Subaru cũng chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về Crosstrek Turbo.

Có thể dùng động cơ turbo 1.8L, hộp số sàn 6 cấp

Theo nguồn tin từ Nhật Bản, Subaru Crosstrek Turbo có khả năng sử dụng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh nằm ngang, tăng áp, dung tích 1.8L, mã CB18. Đây là dòng động cơ Subaru đang sử dụng trên một số mẫu xe như Forester và Levorg tại Nhật Bản.

Nếu được trang bị cho Crosstrek, động cơ này có thể kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, tạo ra một biến thể chú trọng khả năng vận hành hơn so với những phiên bản hybrid hiện tại.

"Subaru Crosstrek" mới được bắt gặp ở một dịp khác. Ảnh: Creative Trend

Đáng chú ý, thông tin về Crosstrek Turbo xuất hiện trong bối cảnh Subaru đang chuẩn bị mở rộng danh mục xe thể thao sử dụng hộp số sàn.

Tháng 6-2026, hãng từng hé lộ ba mẫu xe thể thao, trong đó có WRX STI Sport R trang bị hộp số sàn 6 cấp TY85, một phiên bản phát triển từ BRZ và một mẫu hatchback dẫn động bốn bánh chưa được tiết lộ danh tính.

Ban đầu, nhiều người cho rằng mẫu xe thứ ba có thể là WRX hatchback, đánh dấu sự trở lại của kiểu thân xe từng được Subaru sử dụng trên những thế hệ WRX trước đây.

Tuy nhiên, những hình ảnh mới làm xuất hiện khả năng chiếc hatchback bí ẩn được phát triển trên nền tảng Crosstrek, thay vì WRX.

Nếu thông tin này chính xác, Subaru có thể bổ sung một mẫu hatchback thể thao sử dụng động cơ turbo và hộp số sàn 6 cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái truyền thống.

Subaru Crosstrek Turbo có thể hạ gầm, chuyển sang phong cách hatchback

Một giả thuyết khác được Creative Trend đưa ra là Crosstrek Turbo sẽ có chiều cao thân xe và khoảng sáng gầm thấp hơn so với phiên bản SUV hiện hành.

Mẫu xe mới được dự đoán sẽ chính thức xuất hiện vào năm 2027. Ảnh: Creative Trend

Theo đó, Subaru có thể điều chỉnh hệ thống treo và tỷ lệ thân xe để tạo ra một mẫu hatchback thể thao thay vì giữ nguyên kiểu dáng crossover.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Subaru Crosstrek sẽ có hai hướng phát triển khác nhau: phiên bản S:HEV tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính đa dụng của SUV, trong khi bản turbo hướng đến trải nghiệm lái thể thao.

Cách tiếp cận này phần nào trái ngược với chiến lược Subaru từng áp dụng cho Levorg. Cụ thể, Levorg Layback sử dụng động cơ turbo 1.8L có kiểu dáng crossover với khoảng sáng gầm lớn hơn. Trong khi đó, Levorg Greyback S:HEV được phát triển theo phong cách wagon, có chiều cao 1.550mm, thấp hơn 20mm so với Layback.

Với Crosstrek, hãng có thể thực hiện điều ngược lại: Lấy nền tảng SUV hiện tại để phát triển một phiên bản thấp hơn, mang phong cách hatchback thể thao.

Subaru loại bỏ động cơ 2.0L hybrid nhẹ trên Crosstrek

Những đồn đoán về Crosstrek Turbo xuất hiện không lâu sau khi Subaru điều chỉnh danh mục sản phẩm tại Nhật Bản.

Ngày 17-9-2026, hãng công bố phiên bản nâng cấp của Crosstrek, đồng thời loại bỏ hệ truyền động mild-hybrid 2.0L e-BOXER tại thị trường này.

Ba mẫu xe bí ẩn mới của Subaru. Theo Creative Trend, từ trái sang phải lần lượt là WRX STI Sport R AWD, BRZ Type RA và bên phải có thể chính là chiếc xe mới được bắt gặp. Ảnh: Creative Trend

Theo đó, Crosstrek tại Nhật Bản hiện chỉ còn hai phiên bản Premium S:HEV và Premium S:HEV EX, đều sử dụng hệ truyền động hybrid mạnh kết hợp động cơ Boxer 2.5L hút khí tự nhiên với mô tơ điện.

Trong khi đó, Subaru vẫn duy trì động cơ tăng áp 1.8L trên Forester tại thị trường nội địa, bên cạnh hệ truyền động S:HEV 2.5L. Điều này làm xuất hiện khả năng hãng sẽ áp dụng chiến lược tương tự cho Crosstrek, cung cấp song song một phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu và một phiên bản tăng áp hướng đến khả năng vận hành.

Theo Creative Trend, một số đại lý ở Nhật Bản đã tiết lộ về việc bổ sung Crosstrek 1.8L Turbo, qua đó càng khẳng định những dự đoán trên.

Liệu Subaru Crosstrek Turbo có về Việt Nam?

Tại Việt Nam, Subaru Crosstrek được giới thiệu vào năm 2024, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Nằm trong nhóm SUV cỡ B, xe vốn sẽ cạnh tranh với Honda HR-V, Toyota Corolla Cross hay Hyundai Creta, nhưng mức giá cao đã khiến Crosstrek gần như nằm ở một mâm khác.

Hình dung về thiết kế của Subaru Crosstrek mới.

Crosstrek tại Việt Nam có hai lựa chọn động cơ 2.0L, gồm bản xăng và bản e-BOXER hybrid nhẹ, đều đi kèm hệ dẫn động AWD.

Nếu Subaru thực sự phát triển Crosstrek Turbo, đây sẽ là một hướng mở rộng đáng chú ý đối với dòng SUV nhỏ nhất của hãng tại nhiều thị trường. Đặc biệt, cấu hình động cơ tăng áp kết hợp AWD và hộp số sàn có thể thu hút nhóm khách hàng yêu thích xe thể thao Subaru.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ mẫu xe bí ẩn là phiên bản Crosstrek Turbo thương mại hay một sản phẩm hiệu năng cao được phát triển trên nền tảng Crosstrek.