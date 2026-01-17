Suất cơm 30.000 đồng ở canteen ĐHQG Hà Nội có gì mà khiến DHS Trung Quốc phải lên bài đề xuất?

Với hội sinh viên xa nhà, nỗi lo "hôm nay ăn gì?" đôi khi còn căng hơn cả deadline. Không có gia đình ở bên, bếp núc cũng chẳng phải lựa chọn tối ưu, thế nên canteen trường đại học nghiễm nhiên trở thành "phao cứu sinh" quốc dân khi vừa rẻ, vừa nhanh, lại đỡ đau đầu. Chưa kể dạo này, nhiều canteen còn được nâng cấp chất lượng thấy rõ, ăn vào có khi còn gợi cảm giác cơm nhà mẹ nấu.

Mới đây, canteen của một trường đại học ở Hà Nội bất ngờ được khen ngợi rần rần, nhưng điều thú vị là lời khen ấy không đến từ sinh viên trong trường mà từ một "thực khách quốc tế". Nhân vật gây chú ý là một DHS Trung Quốc, người đã đăng tải video review đồ ăn tại canteen Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) lên mạng xã hội, kèm theo những nhận xét khá tích cực.

Theo chia sẻ của du học sinh này, canteen ĐHQG Hà Nội là lựa chọn ăn uống hợp lý cho sinh viên, đặc biệt là các bạn năm nhất mới làm quen với cuộc sống xa nhà. Giá cả vừa túi tiền, lại thuận tiện, nên không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ mỗi khi đến giờ ăn, đồng thời mang đến cho những người quan tâm tới Việt Nam cái nhìn đầu tiên khá gần gũi về văn hóa ẩm thực địa phương.

Qua những hình ảnh được đăng tải, không gian canteen khá thoáng, khu vực bày đồ ăn gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi món được đặt riêng trong từng khay, nhìn rõ ràng và dễ chọn. Thực đơn cũng rất phong phú, từ thịt, trứng cho tới các món rau, đủ để xoay vòng mỗi ngày mà không quá ngán.

Các món ăn tại canteen ĐHQG Hà Nội nhìn vô cùng ngon mắt (Ảnh: Xiaohongshu)

Các loại rau củ cũng vô cùng phong phú (Ảnh: Xiaohongshu)

Cụ thể, mỗi suất ăn trong nhà ăn khuôn viên trường có giá dao động khoảng 20.000 - 30.000 đồng, đã bao gồm gia vị như mắm, muối, chanh, ớt đi kèm đầy đủ. Vị trí canteen lại nằm gần ký túc xá nên chuyện đi lại, ăn uống cực kỳ thuận tiện. Sinh viên sẽ tự chọn món mình thích, mang ra quầy thanh toán, đồ ăn được đựng trong khay dùng một lần, có thể ngồi ăn tại chỗ hoặc mang đi đều ổn áp.

Chỉ với 20.000 - 30.000 đồng, tương đương khoảng 5,5 - 9 tệ, du học sinh này đã có trong tay một suất cơm đầy đặn, gồm cơm, rau, thịt, trứng, đáp ứng khá ổn nhu cầu dinh dưỡng cơ bản. Đặc biệt, các món ăn ở quầy chọn được chế biến và trình bày khá bắt mắt, khiến bữa ăn canteen không còn là lựa chọn "chống đói" mà trở thành một trải nghiệm dễ chịu đúng nghĩa.

Du học sinh này chia sẻ một vài suất ăn mình từng gọi (Ảnh: Xiaohongshu)

Với giá cả phải chăng, suất ăn có thể nói là khá đầy đặn (Ảnh: Xiaohongshu)

Nguyên văn bài đăng do DHS này chia sẻ:

Review nhanh canteen Đại học Quốc gia Hà Nội

Lý do đề xuất:

- Giá cả phải chăng: Căng tin trong trường có mức giá rất hợp lý, một bữa ăn đầy đủ khoảng 20.000-30.000 đồng Việt Nam (khoảng 5,5-9 tệ).

- Vị trí thuận tiện: Thường nằm gần khu ký túc xá, rất tiện cho việc ăn uống

Thông tin khác:

- Tự chọn món ăn, sau đó các cô/bác trong canteen sẽ tính tiền thủ công

- Có hộp đựng dùng một lần miễn phí, có thể chọn ăn tại chỗ hoặc mang đi

- Có đá viên, canh; gia vị gồm ớt, quất xanh và một số loại nước chấm đặc trưng của địa phương

- Thời gian mở cửa:

Buổi sáng: khoảng 10:30 - 13:00

Buổi chiều: khoảng 16:30 - 19:00