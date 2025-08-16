Sửa chữa hầm cống, nam công nhân không may rơi xuống hố tử vong

Ngày 16/8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn.

Nạn nhân là anh N.V.H. (SN 1988, trú xã Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai), nhân viên một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và môi trường, trụ sở đóng tại tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, anh N.V.H. cùng một thợ phụ nhận hợp đồng thi công gói thầu sửa chữa hầm cống trong khuôn viên Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi. Trong lúc thi công, anh H. không may bị rơi xuống hố và mất tích .

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an phường Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, đưa nạn nhân lên miệng hố. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.