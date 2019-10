Sự xuất sắc của Tuấn Anh chính là lý do thầy Park vẫn đặt niềm tin vào Công Phượng

1. Nói đâu xa, chỉ mới vài tháng trước thôi, ở King's Cup tổ chức trên đất Thái, không ít ánh mắt nghi ngại vẫn hướng về Tuấn Anh. Chơi gần hết trận đấu gặp Tháu Lan trước khi nhường lại vị trí cho Xuân Trường ở phút 90, tiền vệ người Thái Bình này có được một trận đấu tương đối "bằng phẳng" đánh dấu ngày trở lại đội tuyển quốc gia, và cũng là màn "ra mắt" HLV Park Hang-seo.



Ngày ấy, Xuân Trường và Công Phượng đã có đến hơn một năm rưỡi dưới trướng thầy Park.

Trận gặp Caracao sau đó, Tuấn Anh mất hút trên băng ghế dự bị, không được ra sân lấy một phút dù Xuân Trường bị thay ra ngay khi hiệp hai bắt đầu. Màn ra mắt HLV Park Hang-seo của tiền vệ tài hoa này được đánh giá ở mức tầm tầm, trong bối cảnh thầy Park không thiếu tiền vệ trung tâm. Thậm chí, đây là vị trí cạnh tranh quyết liệt nhất ở đội tuyển.

Song với những gì thể hiện sau đó ở V.League, lần thứ hai Tuấn Anh được triệu tập lên ĐTQG với tâm thế hoàn toàn mới. Không ai còn nghi ngờ việc anh cùng Hùng Dũng được ông thầy người Hàn Quốc bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm. Sau nhiều năm, trải qua hàng chục chấn thương lớn nhỏ, cùng những ngày tháng kiệt quệ niềm tin vì chấn thương, rốt cuộc Tuấn Anh cũng đã trở lại.

Trở lại Thái Lan, trên sân Thammasat, Tuấn Anh khiến người Thái phải ngỡ ngàng với "diện mạo" mới của mình. Vẫn là một Tuấn Anh đầy tài hoa, đầy chất nghệ sĩ, nhưng được gia cố thêm vào đó là "chất thép" khiến Chanathip Songkrasin phải kiêng dè. Màn trình diễn ấy khiến tất cả phải "tâm phục khẩu phục". Trận đấu ấy, bên phía Việt Nam không ai có thể xuất sắc bằng Tuấn Anh.

Tối qua, trên Mỹ Đình, thêm lần nữa Tuấn Anh lại làm người hâm mộ Việt Nam phải say lòng. Trước một Malaysia sớm pressing tầm cao để dồn ép các học trò của HLV Park Hang-seo về phần sân nhà, khi tâm lý của các cầu thủ Việt Nam bị lung lay bởi hai màn xuất tướng "hết hồn" của Văn Lâm, thì họ vẫn còn đó một Tuấn Anh tỉnh táo, tài hoa và "lạnh như băng".

Các cầu thủ Việt Nam muốn thoát pressing? Cứ đưa bóng đến chân Tuấn Anh. Như một nghệ sĩ thực thụ, mỗi pha đảo người, thoát bóng của tiền vệ người Thái Bình đều như những nốt nhấn trong một bản giao hưởng, khiến đối phương cứ trượt đi, lỡ đà, mất phương hướng.

Càng pressing mạnh, các cầu thủ Malaysia càng cảm giác mình là con rối cho Tuấn Anh giật dây. Ba cầu thủ áo vàng cùng lúc áp sát, Tuấn Anh vẫn dễ dàng giật được quả bóng ra ngoài, nhẹ nhàng chuyền cho đồng đội trong lúc đối thủ phải hùng hục chạy theo.

2. Không còn Tuấn Anh trên sân trong hiệp hai, HLV Park Hang-seo phải dùng đòn pressing ngược, với Quang Hải và Hùng Dũng "săn" các cầu thủ Malaysia quyết liệt trên sân. Dẫu cho ở hiệp hai, đội tuyển Việt Nam vẫn có được cơ hội để ghi bàn, vẫn giữ vững chiến thắng, nhưng những khán giả trên sân và trước màn hình có lẽ sẽ tiếc nuối khi không còn được chứng kiến cái nhịp điệu mà Tuấn Anh tạo ra cho đội nhà.

Những gì Xuân Trường và Công Phượng đạt được cùng U23 và ĐTQG Việt Nam dưới tay thầy Park suốt hơn 2 năm trời qua có lẽ là điều Tuấn Anh cực kỳ thèm muốn. Chấn thương đã lấy đi của tiền vệ tài hoa này quãng sự nghiệp đáng lẽ phải thăng hoa nhất, rực rỡ nhất cùng những kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Nhưng đấy không phải là điều đáng nói nhất, mà là cái cách mà Tuấn Anh trở lại.

Những ngày tháng tập luyện để trui rèn cả thể lực và ý chí hẳn nhiên là điều đáng nói, nhưng nó vẫn chỉ là bề nổi so với sự thay đổi của Tuấn Anh về tư duy bóng đá, về cách chơi bóng mới mà anh đã chọn. Vẫn còn một Tuấn Anh nghệ sĩ trên sân, nhưng là một nghệ sĩ - chiến binh. Để lại những ngày tháng huy hoàng thời U19 lại phía sau, Tuấn Anh chủ động thích nghi cực nhanh với lối chơi của HLV Park Hang-seo, cũng như lối chơi đang được HLV Lee Tae-hoon áp dụng để "cứu" HAGL.

Công Phượng hôm qua chơi không quá tệ, nhưng không khó để nhận ra những ngày tháng phải "tập chay" ở châu Âu ảnh hưởng thế nào đến phong độ của chân sút này. Sự lựa chọn đưa Công Phượng vào sân ngay từ đầu trận của HLV Park Hang-seo cũng gây khá nhiều ngạc nhiên, nhưng nó lý giải được khi chứng kiến những gì Tuấn Anh thể hiện trên sân.

Có sự xuất sắc của Tuấn Anh, Quang Hải được tự do hơn nhiều để băng lên, và Công Phượng được tự do hơn trong vai trò "chim mồi". Thầy Park có thể không đặt nhiều hi vọng vào Công Phượng ở trận đấu này, nhưng rõ ràng ông đang cho Công Phượng cơ hội để tìm lại chính mình.

Để tìm lại chính mình, có "tấm gương" nào tốt hơn là Tuấn Anh cho Công Phượng. Sự ăn ý trên sân cỏ, sự ăn ý ngoài đời sẽ giúp Công Phượng có được sự thay đổi không chỉ ở sự nỗ lực, mà còn ở tư duy để thay đổi lối chơi, phù hợp hơn với triết lý bóng đá của thầy Park, để hòa nhập tốt nhất ở đội tuyển.

Nhiều khả năng ở trận đấu tới trên đất Indonesia, Tuấn Anh không thể ra sân vì chấn thương, cũng như thầy Park giữ chân anh trong trận cầu hứa hẹn không mấy khó khăn của đội tuyển Việt Nam, hoặc có thể anh sẽ là phương án dự phòng đề phòng "bất trắc", nhưng Công Phượng chắc sẽ vẫn được ông thầy người Hàn tung vào sân ngay từ đầu, để tự tìm lại chính mình như cách mà Tuấn Anh đã làm.

Cả Tuấn Anh lẫn Công Phượng đều từng vuột giấc mơ vô địch SEA Games - giấc mơ mà bầu Đức từng ấp ủ suốt hơn 10 năm trời. SEA Games 30 vào cuối năm nay, U22 Việt Nam có 2 suất quá tuổi. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu Công Phượng và Tuấn Anh được sát cánh cùng nhau trong cơ hội lần thứ hai chinh phục giấc mơ ấy.

Với những gì đang thể hiện, thầy Park chắc hẳn chẳng thể nói lời từ chối với tiền tiền vệ người Thái Bình. Còn Công Phượng, chỉ còn có 3 trận đấu nữa thôi để đặt bàn chân đầu tiên trên con đường biến giấc mơ ngày nào của bầu Đức thành hiện thực, Phượng ạ!