Sự vượt trội của công nghệ Block trên máy nước nóng lạnh Mutosi

Công nghệ làm lạnh được trang bị trong máy nước nóng lạnh Mutosi – Block Danfu là sản phẩm được nhập khẩu từ Sichuan Danfu Environment Technology với chất lượng vượt trội, được kiểm duyệt theo các tiêu chuẩn khắt khe đảm bảo khả năng vận hành ổn định, hiệu quả và bền bỉ.



Hiệu quả vượt trội, làm lạnh sâu đến 6 - 10 độ C

Block Danfu hoạt động theo nguyên lý tương tự của tủ lạnh thông qua quy trình nén dung môi R134A để làm tăng áp suất và nhiệt độ của dung môi. Khi đó, dàn ngưng của máy nước nóng lạnh Mutosi sẽ giúp dung môi lạnh giảm nhiệt và nguội dần trở thành dạng lỏng tinh khiết. Lúc này, nó sẽ được nén qua cáp và phun vào dàn lạnh rồi di chuyển từ nơi áp suất cao đến nơi áp suất thấp thúc đẩy quá trình bay hơi và hấp thụ nhiệt ở xung quanh khiến nước lạnh xuống đạt đến mức từ 6 – 10 độ C. Đây cũng là mức nhiệt tương đương với nước bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

So với công nghệ chip điện tử vốn chỉ có thể làm nước lạnh đến khoảng 15 độ C, tính năng làm lạnh của Block Danfu được xem là vượt trội và hiệu quả hơn hẳn. Chính vì vậy nên công nghệ Block thường được ưu tiên ứng dụng rộng rãi hơn trong sản xuất các dòng sản phẩm cấp nước nóng lạnh như máy nước nóng lạnh hay máy lọc nước nóng lạnh.



Làm lạnh nhanh và liên tục, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng

Cơ chế hoạt động của công nghệ Block diễn ra theo với các chu trình lặp đi lặp lại, từ đó giúp máy nước nóng lạnh có khả năng cấp nước ở 2 chế độ Nóng và Lạnh liên tục để đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau tại mọi thời điểm của người dùng. Với ưu điểm này, các dòng máy sử dụng công nghệ Block thường được ưa chuộng và sử dụng nhiều ở những khu vực có nhu cầu dùng nước cao như trong các văn phòng công ty, ở trường học hay bệnh viện,…

Cơ chế hoạt động của Block đảm bảo thiết bị có thể cấp nước nóng/lạnh liên tục theo yêu cầu

Tiết kiệm điện năng hơn so với công nghệ chip điện tử



Với các dòng máy lọc, máy nước nóng lạnh sử dụng Block thường được có khả năng tự động ngắt điện và tạm ngừng hoạt động khi nước đã đạt ngưỡng nhiệt cài đặt giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ. Trong khi đó, chip điện tử hoạt động trên nguyên lý bẫy và làm lạnh nguyên tử/ion nên yêu cầu mức tiêu thụ điện năng cao hơn. Đây cũng được xem là một trong các lý do người dùng thường yêu thích máy nước nóng lạnh dùng Block hơn.

Độ bền cao, kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm

Block Danfu đã được công nhận về khả năng hoạt động bền bỉ lâu dài hơn hẳn so với chip điện tử. Từ đó, giúp kéo dài tuổi thọ và hạn chế các vấn đề hỏng hóc có thể phát sinh cho thiết bị sử dụng công nghệ Block. Chính vì lý do này mà các thương hiệu ứng dụng công nghệ Block thường có chính sách bảo hành lâu dài cho phần linh kiện này. Hiện tại, sản phẩm máy nước nóng lạnh Mutosi đang được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 42 tháng cho Block Danfu. Từ đó, mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn thiết bị sử dụng lâu dài.

Với khả năng hoạt động bền bỉ, Block Danfu giúp kéo dài tuổi thọ cho cây nước nóng lạnh

Bên cạnh ưu thế vượt trội từ công nghệ Block Danfu giúp nước lạnh sâu và lạnh lâu, Mutosi hiện còn có các dòng sản phẩm tích hợp lõi RO Slitec đạt chuẩn NSF/ANSI-58 có khả năng loại bỏ 99.99% vi khuẩn, tạp chất, hóa chất và ion kim loại độc hại, đồng thời xử lý nhóm 13+6 chất độc theo tiêu chuẩn JIS 3201 Nhật Bản.



Nhờ vậy, có thể đảm bảo nguồn nước đầu ra không chỉ được cấp liên tục và tiện lợi ở hai chế độ Nóng/Lạnh mà còn đạt quy chuẩn an toàn cho nước uống trực tiếp QCVN 6-1: 2010/BYT mang đến sự bảo vệ và nâng tầm sống khỏe chuẩn Nhật cho cộng đồng người dùng Việt Nam.

