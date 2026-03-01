Theo bài viết trên trang Caliber.Az, Thị trưởng Lviv - ông Andriy Sadovyi mới đây đã chỉ trích kịch liệt giới chức quân sự Kiev và cho rằng, chính năng lực chỉ huy yếu kém của giới sĩ quan chỉ huy nước này là nguyên nhân gây ra tới 50% con số thương vong của Quân đội Ukraine.

“Hơn một nửa số người thiệt mạng trong chiến tranh là do sự bất tài của các chỉ huy và sự non nớt của giới lãnh đạo quân sự - chính trị của nhà nước” ông Sadovyi nói và cho biết thêm, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Ông Andriy Sadovyi chỉ trích nặng nề giới chỉ huy Quân đội Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Ukraine UNIAN, ông Andriy Sadovyi nói rằng, khi thảo luận về những thiệt hại nặng nề của Lực lượng Vũ trang Ukraine, một số tướng lĩnh cấp cao kỳ cựu giấu tên đã chỉ ra một con số thậm chí còn nghiêm trọng hơn là 70-80%.

Vị chính khách này cũng chỉ trích hệ thống giáo dục quân sự ở Ukraine đã lỗi thời. Chính điều đó là nguyên nhân sâu xa dẫn tới thực trạng năng lực yếu kém của giới lãnh đạo quân đội và sự bất tài của chỉ huy cấp dưới.

Điều đáng chú ý là con số thương vong của Quân đội Ukraine hiện đang gây sốc ngay cả đối với phương Tây.

Các nhà phân tích quân sự nước ngoài ước tính rằng chỉ riêng đến cuối năm 2025, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu quân; trong khi Bộ Tổng tham mưu Nga đưa ra những con số khiêm tốn hơn, nhưng cũng không kém nhiều là hơn 1,5 triệu người.

Theo bộ chỉ huy quân sự Nga, mặc dù chính quyền Kiev chính thức phủ nhận những con số này, nhưng những bằng chứng về những tổn thất khủng khiếp của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị phơi bày ngày càng nhiều.

Ví dụ, vài ngày trước, truyền thông phương Tây đưa tin rằng một đoàn tàu chở hơn 2.000 thi thể của các chiến binh thuộc chế độ Kiev đã đậu gần Odessa suốt một năm.

Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine cũng thường xuyên phàn nàn trên mạng xã hội về các chỉ huy của mình, những người mà họ nói là đã đưa ra những mệnh lệnh “hoàn toàn không thể thực hiện được”. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới những thiệt hại nặng nề trên tiền tuyến và cạn kiệt lực lượng dự bị ở hậu phương.