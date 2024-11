Sự trở lại ngoạn mục nhất Hollywood: Lindsay Lohan - nàng công chúa sa ngã sao lại đẹp "ngộp thở" thế này

Thời gian gần đây, Lindsay Lohan đã trở thành cái tên được săn đón khắp cõi mạng nhờ màn tái xuất không thể tuyệt vời hơn ở tuổi U40.

Cụ thể, vào ngày 19/11 vừa qua, Lindsay Lohan đã tham dự buổi công chiếu phim mới "Our Little Secret" tại thành phố New York, Mỹ. "Công chúa Disney" một thời khiến công chúng ngỡ ngàng với ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ cùng mái tóc vàng xoăn óng ả. Lindsay Lohan được nhận xét trông như một nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích của Disney.

Lindsay Lohan gây sốt với "visual" chuẩn nữ thần trong lần xuất hiện mới đây nhất

Có thể thấy, sau một thời gian vắng bóng, Lindsay Lohan đã có một bước chuyển mình đầy ngoạn mục. Chẳng những thoát khỏi ngoại hình có phần tàn tạn vì chất cấm và thẩm mỹ hỏng, nhan sắc của Lindsay Lohan còn ngày một thăng hạng đến khó tin.

Nhìn hình ảnh hiện tại, công chúng không khỏi thán phục sự nỗ lực của Lindsay Lohan trong việc lấy lại hào quang đã mất.

Từ "công chúa Disney" tới "nữ hoàng sa ngã"

Sinh năm 1986, Lindsay Lohan có xuất phát điểm là diễn viên nhí khi bắt đầu nổi tiếng vào năm 1998 với phim điện ảnh "The Parent Trap" do Disney sản xuất. Sau thành công của "The Parent Trap", Lindsay Lohan tiếp tục tham gia nhiều bộ phim tuổi teen khác của Disney, như "Life-Size" (2000) và "Freaky Friday" (2003).

Đặc biệt, "Freaky Friday" là một cú hit phòng vé, giúp nữ diễn viên sinh năm 1986 khẳng định vị thế ngôi sao đang lên của mình. Năm 2004, vai chính trong "Cô Gái Lắm Chiêu", một lần nữa giúp Lindsay Lohan trở thành biểu tượng của giới trẻ khi đó. Bộ phim đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Lindsay Lohan bắt đầu nổi tiếng với vai trò diễn viên nhí trong "The Parent Trap"

Cô nhanh chóng trở thành biểu tượng tuổi teen với lượng người hâm mộ đông đảo

Tuy nhiên, theo nhiều người, có lẽ chính sự nổi tiếng quá sớm đã khiến Lindsay Lohan không kiểm soát được chính mình và nhanh chóng sa ngã vào chất cấm cùng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lindsay Lohan bắt đầu tham gia các bữa tiệc ở Hollywood và dính vào lối sống tiệc tùng. Các vấn đề của người đẹp trở nên rõ ràng hơn vào năm 2007 khi cô bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và tàng trữ chất cấm. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên gây chú ý về tình trạng nghiện ngập của Lindsay Lohan.

Nổi tiếng quá sớm khiến Lindsay Lohan sa ngã vào chất cấm và những bữa tiệc Hollywood

Hình ảnh không mấy đẹp đẽ một thời của Lindsay Lohan

Trong giai đoạn từ 2007 - 2013, Lindsay Lohan đã vào trung tâm cai nghiện ít nhất 6 lần và ở lại tổng cộng gần 250 ngày. Một trong những lần cai nghiện nổi tiếng là tại Betty Ford Center, nơi cô cũng gặp phải một số tranh cãi với nhân viên trung tâm.

Ngoài việc nghiện chất cấm và rượu, Lindsay Lohan còn vướng vào nhiều vụ kiện tụng cùng bắt giữ liên quan đến hành vi lái xe nguy hiểm, vi phạm pháp luật. Những vấn đề này đã làm lu mờ sự nghiệp diễn xuất của "công chúa Disney" trong thời gian dài.

Ngoài nghiện chất cấm, Lindsay Lohan còn bị nhận xét là thẩm mỹ hỏng

Nỗ lực dành lại hào quang

Sau nhiều năm gặp khó khăn, Lindsay Lohan đã dần thay đổi lối sống của mình. Cô bắt đầu xuất hiện trở lại trước công chúng với hình ảnh lành mạnh hơn và chia sẻ về hành trình vượt qua nghiện ngập của bản thân. Năm 2014, người đẹp sinh năm 1986 tham gia một chương trình truyền hình thực tế do Oprah Winfrey sản xuất.

Tại đây, cô đã kể lại cuộc đấu tranh của mình với chất cấm và cố gắng lấy lại sự nghiệp. "Tôi đã làm tổn thương không chỉ bản thân mà còn cả những người xung quanh mình. Tôi đang cố gắng sửa chữa", Lindsay Lohan chia sẻ trên chương trình.

Sau nhiều nỗ lực, hiện tại Lindsay Lohan đã lấy lại được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng

Theo Lindsay Lohan, sau các chương trình cai nghiện, cô tập trung cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Người đẹp chia sẻ rằng, yoga và thiền đã giúp cô giữ được sự cân bằng trong sức khỏe cũng như tinh thần.

Trong những năm gần đây, Lindsay Lohan tập trung vào các dự án kinh doanh và nghệ thuật. Cô mở chuỗi câu lạc bộ đêm ở Hy Lạp. Điều này giúp Lindsay Lohan xây dựng được hình ảnh một nữ doanh nhân thành công. Dù chuyển sang kinh doanh nhưng Lindsay Lohan cũng không ngưng hoạt động nghệ thuật. Cô thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình tình cảm hài hước.

Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tích cực lên mạng xã hội

Người đẹp cũng năng chia sẻ những hình ảnh tích cực lên mạng xã hội như: Gia đình, bạn bè, công việc và các dự án cá nhân... Lindsay Lohan cũng cải thiện những mối quan hệ xung quanh. Điển hình trong đó là việc làm hòa với mẹ và em gái.

Từng bị coi là nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, giờ đây Lindsay Loha đã lấy lại được nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng mảnh mai, phong thái cùng "visual" cực đỉnh.

Lindsay Lohan không bào chữa cho những hành động nông nổi trong quá khứ, mà lấy đó làm kinh nghiệm để thay đổi và bước tiếp. Những nỗ lực của Lindsay Lohan suốt quãng thời gian qua giúp cô lấy lại được sự mến mộ và yêu thương từ khán giả.