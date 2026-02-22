Sự trở lại của ông hoàng đường trường Honda PCX160, trang bị ngập tràn công nghệ với giá bán rẻ đến ngỡ ngàng

Vào ngày 11 tháng 2 năm 2026, công ty liên doanh chịu trách nhiệm sản xuất và kinh doanh xe máy của hãng Honda tại thị trường Indonesia là PT Astra Honda Motor đã chính thức công bố phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga cao cấp Honda PCX160. Sự kiện ra mắt lần này mang đến cho các phiên bản những màu sắc và logo hoàn toàn mới, qua đó nhấn mạnh hơn nữa vẻ đẹp sang trọng vốn có của dòng xe Honda PCX160.

Nằm ở vị trí trung tâm cung cấp sức mạnh cho chiếc Honda PCX160 là khối động cơ eSP+ (enhanced Smart Power plus) xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch với dung tích 156,9cc. Hệ truyền động vô cùng mạnh mẽ này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 11,8 kW tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút, cùng với mô-men xoắn cực đại đạt 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Không chỉ dừng lại ở sức mạnh cơ bắp, hãng Honda còn khéo léo tích hợp các công nghệ giảm thiểu ma sát vào bên trong động cơ, giúp chiếc xe tay ga này đạt được hiệu suất vận hành vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Về khía cạnh an toàn và sự thoải mái, mẫu xe được trang bị hàng loạt các tính năng tiên tiến nhất hiện nay. Điển hình như trên phiên bản ABS và phiên bản Honda RoadSync, hãng đã ưu ái tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Hệ thống thông minh này đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho người cầm lái khi di chuyển qua những đoạn đường trơn trượt hoặc có độ bám dính thấp. Thêm vào đó, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều được đồng bộ sử dụng công nghệ LED hiện đại, góp phần tạo nên một diện mạo ngoại thất vô cùng đậm chất tương lai và sắc sảo.

Sự tiện lợi của người dùng cũng được đặt lên hàng đầu khi tất cả các phiên bản Honda PCX160 đều sở hữu hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key System dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Chìa khóa thông minh này không chỉ gia tăng tính năng bảo mật với hệ thống báo động chống trộm mà còn tích hợp chức năng phản hồi tín hiệu, giúp chủ nhân dễ dàng tìm kiếm phương tiện trong những bãi đỗ xe rộng lớn.

Hơn thế nữa, để bắt kịp nhịp sống kỹ thuật số không ngừng phát triển, một cổng sạc USB Type-C đã được khéo léo bố trí trên xe, sẵn sàng tiếp năng lượng cho các thiết bị di động của người dùng ở mọi lúc mọi nơi.

Đáng chú ý nhất trong đợt ra mắt lần này chính là phiên bản cao cấp nhất mang tên Honda RoadSync. Đúng như tên gọi, phiên bản này cung cấp khả năng kết nối không dây liền mạch với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync. Tiện ích này cho phép người lái điều khiển các tính năng như bản đồ dẫn đường, gọi điện thoại, nghe nhạc hay nhắn tin thông qua giọng nói hoặc cụm công tắc đa chức năng một cách vô cùng trực quan và an toàn.

Đặc quyền dành riêng cho phiên bản này còn nằm ở bảng đồng hồ màn hình TFT kích thước 5 inch hiển thị sắc nét với hai chế độ ngày và đêm, kết hợp cùng hệ thống giảm xóc sau dạng lò xo trụ đôi có gắn bình dầu rời, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm lái êm ái và xa xỉ nhất.

Xét về tính thực dụng, chiếc Honda PCX160 khó có đối thủ trong cùng phân khúc. Dưới yên xe là một không gian chứa đồ khổng lồ lên tới 30 lít, dư sức nuốt trọn những chiếc mũ bảo hiểm cùng vô số vật dụng cá nhân khác. Bình chứa nhiên liệu cũng sở hữu dung tích lên đến 8,1 lít, biến mẫu xe này thành một người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến hành trình dài mà không cần phải bận tâm quá nhiều về việc tiếp nhiên liệu.

Dàn chân xe bám đường cực tốt nhờ bộ lốp không săm bản rộng, kích thước 110/70-14 ở bánh trước và 130/70-13 ở bánh sau. Cặp mâm xe đúc nguyên khối với thiết kế 5 chấu hình chữ Y không chỉ chịu lực tốt mà còn tôn lên vẻ ngoài vô cùng phong cách.

Thế hệ 2026 mang đến một bữa tiệc thị giác thực sự với hàng loạt tùy chọn màu sắc mới mẻ. Phiên bản ABS nay được bổ sung thêm màu xanh lam Phenomenal và xanh lục Phenomenal, bên cạnh hai màu đen và trắng nhám hiện có. Cả bốn biến thể này đều nổi bật với mâm xe sơn màu titan cháy và logo màu bạc.

Trong khi đó, phiên bản Honda RoadSync thể hiện đẳng cấp thời thượng với hai tông màu hoàn toàn mới là nâu Signature và đỏ Burgundy Signature, đi kèm mâm màu titan cháy và bộ logo được thiết kế đặc biệt tinh xảo. Đối với những khách hàng lựa chọn bản CBS, hãng cung cấp thêm màu trắng nhám Exceptional, hoàn thiện dải màu đa dạng bên cạnh các màu đen, bạc nhám và đỏ Exceptional quen thuộc.

Tại thị trường nội địa Indonesia, giá bán lẻ đề xuất cho mẫu xe này khởi điểm từ mức 34,35 triệu rupiah (tương đương khoảng 53 triệu VNĐ).

Nhìn từ góc độ của thị trường Việt Nam, sự kiện ra mắt phiên bản mới của dòng xe Honda PCX160 tại quốc gia láng giềng chắc chắn sẽ tạo ra những làn sóng chú ý nhất định. Trước đây, dòng xe Honda PCX từng có một thời gian dài làm mưa làm gió tại Việt Nam nhờ tư thế ngồi thoải mái và khối động cơ êm ái, rất được lòng tệp khách hàng nam giới trung niên và những người thường xuyên di chuyển đường dài.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt từ các mẫu xe tay ga mang kiểu dáng thể thao hoặc thời trang đã khiến mẫu xe này tạm thời vắng bóng trên các kệ hàng chính hãng. Mặc dù vậy, với những nâng cấp mang tính lột xác ở phiên bản 2026 - đặc biệt là việc tích hợp màn hình TFT, phanh ABS, động cơ eSP+ mạnh mẽ và công nghệ kết nối điện thoại tiên tiến - chiếc xe đang cho thấy một sức hút khó cưỡng lại.

Việc hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện và mở rộng sẽ là điều kiện lý tưởng để những mẫu xe tay ga đường trường cỡ lớn như thế này phát huy tối đa thế mạnh. Người tiêu dùng trong nước hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng mẫu xe tay ga cao cấp này sẽ sớm được các đại lý nhập khẩu tư nhân hoặc chính hãng Honda Việt Nam phân phối trong tương lai gần.