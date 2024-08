Sự trở lại của người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh

Vụ bê bối ánh trăng (Tựa quốc tế: Fly Me to the Moon ) là dự án tâm huyết do Scarlett Johansson đóng chính kiêm sản xuất. Sau vụ kiện ồn ào với Marvel, ngôi sao sinh năm 1984 có thời gian dài khá im hơi lặng tiếng nên đây được xem là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô trên màn bạc.

Dù thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, phim vẫn được đầu tư ngân sách rất cao, lên đến 100 triệu USD. Bên cạnh đó, dàn diễn viên gồm các ngôi sao như Channing Tatum , Woody Harrelson, Jim Rash… đều là những tên tuổi bảo chứng cho chất lượng tác phẩm.

Góc nhìn mới về cuộc đua lên Mặt Trăng

Phim đưa người xem trở về thập niên 1960 khi NASA đang tập trung cho cuộc đổ bộ lần đầu lên Mặt Trăng. Nhân vật chính Kelly Jones (Scarlett Johansson) được giới thiệu như là “bậc thầy marketing”. Cô được NASA mời về làm việc để gỡ gạc hình ảnh của tổ chức trong mắt công chúng.

Tạo hình của Scarlett Johansson trong bộ phim mới nhất do cô đầu tư sản xuất.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Kelly tạo ra nhiều video quảng cáo nhằm đánh bóng tên tuổi NASA nhưng đôi lúc quá đà. Thậm chí, cô còn làm giả đoạn video phóng tên lửa thành công để phòng khi Apollo 11 thất bại.

Kế hoạch và quan điểm của Kelly lại không được lòng giám đốc điều hành Cole Davis (Channing Tatum) – người chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của chiến dịch. Mối quan hệ giữa hai người từ “thù” thành bạn rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện tình yêu nhiều màu sắc, giữa bối cảnh cả thế giới đang chạy đua vào không gian.

Trước đó, có không ít phim kể về hành trình phóng tên lửa lên Mặt Trăng của NASA như The Last Man on the Moon (2014), Hidden Figures (2016), First Man (2018)… Song, Vụ bê bối ánh trăng kể lại câu chuyện lịch sử với góc nhìn hài hước, nhiều chi tiết mang tính giễu nhại và châm biếm các sự kiện có thật.

Ngồi ghế đạo diễn là Greg Berlanti – nổi tiếng với Love, Simon (2018) và từng được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020.

Nhà làm phim khéo léo khai thác mối quan hệ giữa hai thỏi nam châm trái dấu Kelly - Cole. Một người sống khô khan và nguyên tắc, người kia lại bay bổng, giàu sáng tạo.

Sự xuất hiện của Kelly giống như cơn mưa rào làm thay đổi cuộc đời Cole, dù cô cũng khiến anh nhiều lần phải khốn đốn.

Bên cạnh chuyện tình yêu, phim cũng cài cắm nhiều chi tiết thú vị về ngành truyền thông, quảng cáo. Kịch bản thường xuyên có những lời thoại, tình huống dí dỏm khiến người xem không khỏi bật cười.

Tất cả tạo nên một bộ phim nhẹ nhàng, dễ xem ngay cả với những khán giả không hề quan tâm đến câu chuyện lịch sử.

Một vài hình ảnh trong phim.

Scarlett Johansson gây bất ngờ

Người hâm mộ Scarlett Johansson vẫn luôn trông ngóng cô trở lại sau khi nói lời tạm biệt vai siêu anh hùng Black Widow. Lần này, người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh không khiến khán giả phải thất vọng khi vào vai chính Kelly.

Minh tinh tạo được bất ngờ với hình ảnh cô nàng “tóc vàng hoe” nhưng thông minh và duyên dáng.

Qua hóa thân của Johansson, Kelly là một phụ nữ lanh lợi, đáng yêu và dễ chiếm được lòng tin của người khác. Song, nhân vật cũng sâu sắc với những góc khuất nội tâm ít ai biết.

Với vai diễn được “đo ni đóng giày”, người đẹp chứng minh khả năng diễn xuất tiết chế mà vẫn giữ được cảm xúc, góp phần giúp câu chuyện trọn vẹn hơn.

Theo IMDb , vai Cole ban đầu được giao cho cho Chris Evans để anh tái hợp Scarlett Johansson nhưng kế hoạch bị hủy bỏ vì lịch trình của tài tử quá bận rộn.

Dù là người thay thế, Channing Tatum không gặp nhiều áp lực khi đóng cùng Scarlett Johansson. Ngôi sao sinh năm 1980 tạo được thiện cảm với hình ảnh chàng giám đốc thật thà và nghiêm túc.

Khi đứng chung khung hình, Scarlett Johansson và Channing Tatum có sự tung hứng hợp lý, tạo nên chuyện tình đẹp, thuyết phục được người xem.

Diễn xuất của Scarlett Johansson và Channing Tatum giúp phim duyên dáng, hài hước hơn.

Vụ bê bối ánh trăng ban đầu được sản xuất với mục đích chiếu độc quyền cho nền tảng phát trực tuyến Apple TV+. Song, phim được chốt lịch ra rạp vào đúng dịp hè ngập tràn bom tấn.

Điều đó phần nào khiến thành tích phòng vé không quá ấn tượng. Hiện dự án chỉ thu hơn 40 triệu USD toàn cầu, có khả năng lỗ nặng với mức kinh phí sản xuất khá cao.

Dẫu vậy, tác phẩm vẫn nhận phản hồi tương đối tốt từ các nhà phê bình lẫn khán giả. Phim xếp hạng “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 65% bình chọn từ giới chuyên môn, đạt 6.8/10 điểm trên IMDb.

Phần lớn ý kiến đánh giá cao diễn xuất của Scarlett Johansson và Channing Tatum. Màn phối hợp ăn ý của cả hai giúp cho tác phẩm lôi cuốn hơn dù kịch bản còn vài hạn chế.

Đôi lúc, câu chuyện thiếu sự chặt chẽ vì biên kịch cố gắng pha trộn nhiều thể loại. Một số bối cảnh, chi tiết còn đơn giản, chưa thực sự xứng tầm với ngân sách bỏ ra.

Nhìn chung, Vụ bê bối ánh trăng không phải là một bộ phim quá xuất sắc nhưng vẫn đáng xem. Phim lồng ghép nhiều yếu tố chính trị, khoa học và lịch sử nhưng không hề khô khan mà dễ chịu, đậm tính giải trí.