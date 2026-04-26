Sự thực Vườn chim Thung Nham được chuyển nhượng với giá hàng triệu USD

Liên quan đến thông tin thất thiệt đang râm ran tại Ninh Bình, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Công Chất - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Thung Nham khẳng định 'không có chuyện chuyển nhượng dự án'.

Một góc vườn chim Thung Nham, Ninh Bình.

Theo vị đại diện, từ khi thành lập năm 2003, doanh nghiệp này đã dồn nhiều nguồn lực để phát triển Thung Nham thành một điểm đến sinh thái đặc trưng của Ninh Bình. “Đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là công trình tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi vẫn là chủ đầu tư và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển lâu dài”, vị đại diện nhấn mạnh.

Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở việc tin đồn sai sự thật, mà là tác động của nó. Theo ông Phạm Công Chất, những thông tin chưa được kiểm chứng đã trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, làm xáo trộn nội bộ và gây tổn hại đến uy tín doanh nghiệp. Trong bối cảnh ngành du lịch đang từng bước phục hồi, những “cơn sóng tin đồn” như vậy có thể khiến một điểm đến mất đi sự ổn định cần thiết để phát triển.

Thung Nham không phải là cái tên xa lạ. Nằm trong không gian sinh thái đặc biệt của Ninh Bình, khu du lịch này được định hướng phát triển theo mô hình gắn với bảo tồn thiên nhiên và khai thác giá trị di sản. Theo chủ đầu tư, dự án hiện mới đi được một phần chặng đường, nhiều hạng mục đang chỉnh trang theo quy hoạch đã được phê duyệt.

“Chúng tôi kỳ vọng xây dựng Thung Nham trở thành điểm đến có quy mô, có bản sắc, đóng góp thiết thực cho du lịch địa phương, đồng thời bảo tồn các giá trị sinh thái trong vùng di sản”, vị đại diện cho biết, đồng thời đề nghị các cơ quan quản lý hỗ trợ xác minh làm rõ, tránh để tin đồn thất thiệt tiếp tục lan rộng.

Câu chuyện “bán Thung Nham” một lần nữa cho thấy, thực tế trong kỷ nguyên số, mạng xã hội, tin đồn có thể đi rất xa trước khi sự thật kịp lên tiếng. Và đôi khi, cái giá phải trả không chỉ là sự hiểu lầm, mà là niềm tin, thứ tài sản vô hình nhưng lại khó khắc phục.

Giữa dòng chảy thông tin dày đặc, điều cần thiết không chỉ là phản bác, mà là truyền thông có trách nhiệm, mọi thông tin cần được kiểm chứng trước khi lan tỏa. Bởi với những dự án gắn với di sản như Thung Nham, uy tín không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà còn là hình ảnh của cả một vùng đất địa linh nhân kiệt.