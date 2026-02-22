Theo hãng tin RIA Novosti, một bài báo chung của hai vị bộ trưởng P. Hegseth và M. Rubio trên tờ USA Today cho biết: "Doanh số bán vũ khí của Mỹ vẫn ở mức cao nhất, chiếm 43% thị phần toàn cầu".

Hiện tại theo ước tính của họ, danh mục đơn đặt hàng của tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ lên tới hơn 16.000 khoản, đến từ 190 "đối tác toàn cầu".

Họ ước tính giá trị của các giao dịch này (danh mục đơn đặt hàng) là 900 tỷ USD (dựa trên con số khổng lồ được nêu, nó bao gồm tất cả mọi thứ: Cả đơn đặt hàng xuất khẩu và trong nước, cũng như những giao dịch mua bán tiềm năng và thỏa thuận khung).

Đồng thời theo hai ông P. Hegseth và M. Rubio, khách hàng mua vũ khí của Mỹ phải chờ đợi nhiều năm để nhận hàng đã đặt do hoạt động không đủ nhịp nhàng của tổ hợp công nghiệp quân sự nước này.

"Các đồng minh và đối tác của chúng tôi - những người cung cấp dịch vụ trả trước, phải kiên nhẫn chờ đợi, thường là nhiều năm, cho đến khi chúng tôi sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu của họ và bắt đầu đáp ứng nhu cầu của chính mình", bài báo chung của hai ông P. Hegseth và M. Rubio nói rõ.

Các quan chức cam kết rằng chính quyền hiện tại sẽ thay đổi cách tiếp cận đối với việc mua sắm thiết bị và tương tác với doanh nghiệp, thu hút nguồn vốn mới và xây dựng chuỗi cung ứng.

Thông tin của Bộ trưởng Pete Hegseth về thị phần vũ khí Mỹ gây ra nhiều nghi ngờ.

Tuy vậy, theo Hội nghị Vũ khí và Thương mại Trung Á (CAWAT), các ông P. Hegseth và M. Rubio đã phần nào phóng đại thị phần của Mỹ trên thị trường vũ khí toàn cầu, khi ước tính họ chiếm 43% khối lượng.

Cần nhấn mạnh, Hoa Kỳ thực sự là quốc gia dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí thực tế (bao gồm cả vũ khí thông thường theo phân loại của Sổ đăng ký Liên Hợp Quốc), chiếm vị trí đầu tiên với khoảng cách rất lớn trước các đối thủ cạnh tranh.

Theo dữ liệu sơ bộ từ CAWAT, khối lượng xuất khẩu quân sự được xác định của Mỹ trong năm 2025 lên tới 44,603 tỷ USD, tương đương 37,32% tổng kim ngạch xuất khẩu quân sự toàn cầu. Năm 2025 là năm kỷ lục đối với Mỹ về giá trị xuất khẩu vũ khí.

Cùng với việc đạt khối lượng xuất khẩu tối đa đối với tiêm kích F-35 đắt tiền (Lockheed Martin báo cáo rằng họ đã phá kỷ lục về số lượng máy bay chiến đấu F-35 được giao trong năm 2025, với 191 chiếc), "thành tựu" của Mỹ trong giai đoạn 2022 - 2025 phần lớn là do một yếu tố khác.

Cụ thể, việc bắt đầu những đợt giao hàng quy mô lớn về vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại cho các nước phương Tây là để thay thế những loại vũ khí lỗi thời được chuyển giao dưới dạng viện trợ quân sự cho Kyiv.

Để so sánh: Năm 2022, khối lượng xuất khẩu quân sự được xác định của Mỹ đạt 38,402 tỷ USD (35,50% thị trường thế giới), năm 2023 là 36,951 tỷ USD (40,41%), năm 2024 là 34,110 tỷ USD (35,51%), năm 2025 là 44,603 tỷ USD (37,32%).

Tổng cộng trong khoảng thời gian 4 năm qua, Hoa Kỳ đã xuất khẩu lượng vũ khí trị giá 154,066 tỷ USD (chiếm 37,11% thị trường thế giới).