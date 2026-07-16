Sự thật World Cup: Messi “nhảy múa” trong 1 trận còn nhiều hơn Ronaldo “cày” 12 năm

Thống kê cho thấy sự khác biệt giữa Messi và Ronaldo.

Trang SofaScore vừa đưa ra một thống kê gây sốc. Theo đó, số lần rê bóng thành công của Messi trong trận đấu gặp Anh tại bán kết World Cup 2026 còn nhiều hơn của Ronaldo trong 4 kỳ World Cup gần nhất.

Cụ thể, Messi đã 9 lần rê bóng thành công khi đối mặt các cầu thủ Anh. Còn Ronaldo tính từ World Cup 2014 đến 2026 chỉ có 8 lần rê bóng thành công. Đáng buồn hơn, CR7 không rê bóng thành công bất cứ lần nào ở 2 kỳ World Cup gần nhất (2022 và 2026).

Messi 9 lần rê bóng thành công trước các cầu thủ Anh

Một nguyên nhân lớn của sự chênh lệch đến từ phong cách thi đấu. Messi di chuyển rộng, lúc dạt biên, khi thì lùi về tận giữa sân nhận bóng. Ở những vị trí đó, El Pulga có đủ không gian để thực hiện động tác qua người sở trường. Trong khi đó, Ronaldo chơi cao nhất trên hàng công và thường chờ đón cơ hội trong vòng cấm địa. CR7 thường xuyên bị ít nhất 1 trung vệ đối phương kèm sát.

Ronaldo không thể rê bóng thành công nhiều như thời còn sung sức

Bên cạnh đó, khách quan mà nói trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Messi là người duy trì tốt hơn kỹ năng qua người. Ngôi sao người Argentina có thể không còn rê qua liên tục 3-4 cầu thủ đối phương như thời còn sung sức. Nhưng anh vẫn biết cách đánh bại đối thủ ở những tình huống tranh chấp tay đôi nhờ phản xạ nhạy bén, đôi chân dẻo dai và động tác giả thượng thừa.

Chấm xanh: 9 vị trí rê bóng thành công của Messi trước tuyển Anh

Trái lại, phong cách rê bóng của Ronaldo gần như không còn hiệu quả ở những năm gần đây khi gặp các đối thủ mạnh. Động tác đảo chân và bứt tốc khi đã suy giảm đáng kể về tốc độ sẽ dễ bị đối thủ bắt bài và hóa giải. Nhiều tình huống, Ronaldo phải chấp nhận chuyền về thay vì cố gắng vượt qua hậu vệ đội bạn.

Theo thống kê của SofaScore, Messi đứng số 1 về số lần rê bóng trung bình mỗi trận (3,6 lần/trận) tại World Cup 2026, tính trong số các cầu thủ vào tứ kết. Thông số của El Pulga còn nhỉnh hơn 2 “máy rê bóng” Yamal (3,1 lần/trận) và Doku (2,6 lần/trận).