Mỗi năm, khi trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia khép lại, hình ảnh tân quán quân đội chiếc vòng nguyệt quế lấp lánh luôn khơi dậy niềm khát khao của hàng triệu học sinh Việt Nam. Bên cạnh suất học bổng giá trị, chiếc vòng nguyệt quế chính là biểu tượng cao quý nhất của trí tuệ. Thế nhưng, liệu vật phẩm này có được đúc hoàn toàn từ vàng ròng nguyên chất hay không là thắc mắc của rất nhiều "fan cứng" chương trình.

Thực tế, theo thông tin từ ban tổ chức và các đơn vị chế tác trong những năm gần đây, chiếc vòng nguyệt quế dành cho quán quân thường được làm từ chất liệu đồng thau, sau đó được mạ một lớp vàng 18K hoặc vàng 24K cực kỳ tinh xảo.

Hình ảnh vòng nguyệt quế mạ vàng của Quán quân Olympia 2024. Ảnh: Lữ Phụng Tiên

Việc không sử dụng vàng khối 9999 để đúc toàn bộ chiếc vòng xuất phát từ nhiều lý do thực tế. Đầu tiên là về trọng lượng; vàng có khối lượng riêng rất lớn (19,3g/cm³), nếu đúc một chiếc vòng với nhiều chi tiết lá mảnh và vòng đội đầu bằng vàng đặc, trọng lượng của nó sẽ cực kỳ nặng, gây khó khăn và thiếu thoải mái cho quán quân khi đội trên đầu trong suốt buổi lễ trao giải dài.

Thứ hai, dưới góc nhìn của ngành chế tác trang sức, đồng thau có độ cứng và độ đàn hồi tốt hơn vàng nguyên chất, giúp các nghệ nhân có thể tạo hình những chiếc lá nguyệt quế mỏng nhẹ, sắc sảo và giữ được form dáng bền bỉ theo thời gian.

Lớp mạ vàng bên ngoài không chỉ tạo độ bóng loáng, sang trọng mà còn đóng vai trò là lớp màng bảo vệ, giúp chiếc vòng không bị oxy hóa hay xỉn màu khi trưng bày trong điều kiện không khí thông thường. Đây là một ứng dụng điển hình của kỹ thuật điện hóa mà các bạn học sinh vẫn thường làm quen trong chương trình Hóa học phổ thông.

Vòng nguyệt quế Chung kết năm 2025 được làm bằng đồng thau và mạ vàng 18k. Ảnh: Như Hoàn

Sau hơn 25 năm, vòng nguyệt quế Olympia vẫn là biểu tượng bất biến của vinh quang, tri thức và khát vọng Việt. Ảnh: Như Hoàn

Dù không phải là vàng khối, nhưng giá trị của chiếc vòng nguyệt quế vẫn là vô giá đối với bất kỳ thí sinh nào. Nó đại diện cho hành trình leo núi gian nan, cho những đêm thức trắng ôn luyện và bản lĩnh thép trước những câu hỏi hóc búa.

Trong mắt các bạn học sinh, "ánh vàng" từ chiếc vòng không đến từ hàm lượng kim loại quý bên trong, mà đến từ vinh quang và sự công nhận của cả cộng đồng dành cho người giỏi nhất. Hiểu về chất liệu của chiếc vòng giúp chúng ta thêm trân trọng đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân và càng thêm ngưỡng mộ những giá trị tinh thần mà chương trình đã kiến tạo suốt hơn hai thập kỷ qua.