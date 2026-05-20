Sự thật về thông tin "tiệm vàng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng" do dông lốc

Cao Nguyên
|

Chủ tiệm vàng ở tỉnh Đắk Lắk khẳng định không đề nghị cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại tài sản sau trận dông lốc.

Ngày 20-5, đại diện gia đình tiệm vàng H. tại xã Ea Kar cho biết thiệt hại do trận dông lốc xảy ra hôm 15-5 là không đáng kể và gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng kiểm đếm tài sản.

Thực hư thông tin thiệt hại của tiệm vàng Đắk Lắk sau dông lốc - Ảnh 1.

Tủ đựng vàng bị gió cuốn ra ngoài đường

Theo gia đình, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tiệm vàng bị thiệt hại hơn 2 tỉ đồng là không chính xác.

Cùng ngày, Công an xã Ea Kar cho biết đã làm việc với chủ tiệm vàng và xác nhận chủ cơ sở không yêu cầu kiểm kê số vàng do thiệt hại không đáng kể.

Công an cũng khẳng định thông tin thiệt hại “hàng tỉ đồng” đang lan truyền là sai sự thật.

Trước đó, chiều 15-5, trận mưa lớn kèm dông lốc quét qua xã Ea Kar khiến nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh gãy đổ.

Trong đó, tủ trưng bày vàng của tiệm kim hoàn H. bị gió cuốn văng ra đường, dẫn đến nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ nguồn chính thống, không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận.

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

