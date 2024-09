Sự thật về thông tin đánh cắp tài khoản ngân hàng trong 3 giây bằng cuộc gọi lạ

Phong An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo… liên tục xuất hiện các bài viết với nội dung “Cục an ninh mạng thông báo rất khẩn cấp: Hãy chuyển thông điệp này cho gia đình và bạn bè của bạn NGAY BÂY GIỜ. Mọi người đã nhận được cuộc gọi từ ĐT: +375602605281, +37127913091, +37178565072, +56322553736, +37052529259, +255901130460 hoặc bất kỳ số nào bắt đầu từ + 371 +375 + 381. Những kẻ này chỉ đổ chuông một lần và cúp máy. Nếu bạn gọi lại, họ có thể sao chép danh sách liên hệ của bạn trong 3 giây và nếu bạn có chi tiết ngân hàng hoặc thẻ tín dụng trên điện thoại, họ cũng có thể sao chép danh sách đó ...”.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định đây là thông tin giả, sai sự thật. Thực tế, nội dung tin giả trên đã xuất hiện vào các năm 2021, 2022 và Cục Viễn thông – Bộ Thông tin truyền thông trả lời báo Vietnamnet ngày 01/11/2021 cũng đã khẳng định, những cảnh báo lan truyền trên mạng xã hội như nêu trên là không chính xác.

Tuy nhiên, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên gọi lại, chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài.

Đồng thời, cảnh giác tối đa đối với các tin nhắn, cuộc gọi dẫn dụ đầu tư tài chính, chứng khoán; tuyển dụng cộng tác viên “việc nhẹ, lương cao”; giả danh Công an, Viện Kiểm sát… đe doạ bắt, khởi tố, hướng dẫn cài các ứng dụng giả mạo, hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo…

Trường hợp cần thiết, đề nghị người dân liên hệ số điện thoại của phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai: 0993.390518, 02513.685134 để được hướng dẫn, hỗ trợ.