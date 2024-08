Sự thật về thông tin 2 hoa hậu Việt đình đám hẹn hò đồng giới

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội cũng như các hội nhóm lan truyền hình ảnh của 2 hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân tình tứ nắm tay nhau dạo phố, giống như một cặp đôi thật sự. Nhiều người đã đặt ra nghi vấn: 2 nàng hậu đang quen nhau.



Trước những hình ảnh này được lan truyền quá nhanh chóng cùng những nghi vấn đang rầm rộ trên mạng xã hội, hoa hậu Kỳ Duyên đã phải lên tiếng.

Theo đó, nàng hậu khẳng định không hẹn hò Thiên Ân như nghi vấn của cư dân mạng. Và bức ảnh đang lan truyền thực tế, ảnh gốc có 3 người: Kỳ Duyên, Thiên Ân và Diệp Lâm Anh, nhưng bị cư dân mạng cắt ghép. Cô viết trên trang cá nhân "Đừng cắt hình của 3 chúng tôi nữa mà, đáng yêu như thế"!

Những hình ảnh tình tứ của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đang lan truyền trên mạng.

Và bức ảnh gốc có đủ 3 người: Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Diệp Lâm Anh.

Trước đó, Kỳ Duyên và Minh Triệu được xem là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt. Cả hai được cho là đã đưa nhau về ra mắt phụ huynh. 6 năm qua, cả hai thường xuyên mặc đồ đôi, đi du lịch và dự sự kiện chung và dành cho nhau những lời nhắn nhủ ngọt ngào.

Tuy nhiên, gần đây, hai người không còn đồng hành cùng nhau. Thậm chí họ còn né mặt nhau ở một số sự kiện có đối phương tham gia. Cả Minh Triệu và Kỳ Duyên đều không đề cập lý do.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn.

Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Hiện cô đang thi Miss Universe Vietnam 2024.