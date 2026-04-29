Sự thật về một "nữ hoàng ảnh lịch" đẹp như tiên giáng trần, không bút mực nào tả xiết

Những năm gần đây, Việt Trinh ít xuất hiện trong làng giải trí, lựa chọn cuộc sống bình yên sau ánh hào quang. Tuy nhiên, mỗi lần chia sẻ trên mạng xã hội, đệ nhất mỹ nhân một thời vẫn khiến công chúng xúc động bởi những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về một thời tuổi trẻ.

Mới đây, cô đăng tải một đoạn clip với tiêu đề: "Đây là sự thật về một nữ hoàng ảnh lịch thập niên 1990", kể lại kỷ niệm đáng nhớ với Diễm My - người mà cô gọi bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn.

Việt Trinh kể kỷ niệm với "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My

Trong đoạn chia sẻ, Việt Trinh không giấu được xúc động khi nhắc lại thuở còn nghèo khó. Ngày đó ở Bình Phước, mỗi lần đạp xe ngang qua các sạp bán lịch, cô đều dừng lại ngắm nhìn những gương mặt nổi tiếng như Diễm My, Diễm Hương, Lý Thu Thảo… Những "nữ hoàng ảnh lịch" thời ấy không chỉ đại diện cho nhan sắc đỉnh cao mà còn là biểu tượng của giấc mơ đổi đời với biết bao cô gái tỉnh lẻ.

"Trinh chỉ là một cô gái chân lấm tay bùn, còn dính phèn, chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được đứng chung khung hình với những người đẹp đó", Việt Trinh bộc bạch. Thế nhưng, cơ hội bất ngờ đã đến với Việt Trinh khi một thợ phụ chụp ảnh ghé vào trường và chọn cô tham gia chụp hình cùng một người mẫu nổi tiếng.

Việt Trinh thời trẻ

Những ngày chờ đợi trở thành khoảng thời gian hồi hộp nhất với cô gái trẻ. Không biết mình sẽ được gặp ai, Việt Trinh chỉ biết nuôi hy vọng và mơ mộng. Sáng hôm định mệnh, cô dậy từ 3 giờ sáng, đạp xe đến địa điểm chụp hình từ rất sớm, lòng tràn đầy háo hức.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất cũng chính là khi Diễm My xuất hiện. "Trinh cùng với mấy bạn make-up đang ngồi thì nghe mọi người kêu lên: Trời ơi, chị ấy tới rồi kìa, chị Diễm My. Trinh ngước lên, chị Diễm My bước vào, nguyên cả căn phòng Trinh đang ngồi như sáng bừng lên. Trời ơi, chị Diễm My đẹp như tiên giáng trần, không bút mực nào tả xiết.

Chị chào tất cả mọi người, rất bình dân, dễ thương. Chị đẹp từ mái tóc đến sống mũi, khuôn chân mày, dáng chị là dáng người mẫu. Chị nói với Trinh: Ô, con bé này hôm nay chụp phụ với chị đó hả? Dễ thương quá vậy, em học ở đâu?. Giọng Huế của chị thật nhẹ nhàng. Được chị hỏi thăm, Trinh mừng lắm", Việt Trinh hồi tưởng.

Nhan sắc của Diễm My được Việt Trinh ví đẹp như "tiên giáng trần"

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, đầy tiếng cười. Sau đó, Diễm My còn ngồi ăn cơm cùng các bạn trẻ, trò chuyện tự nhiên như không hề có khoảng cách ngôi sao. Đặc biệt, lời khen "Trinh đẹp" từ đàn chị trở thành kỷ niệm quý giá mà Việt Trinh giữ mãi trong tim.

Tuy nhiên, điều khiến Việt Trinh biết ơn sâu sắc không chỉ dừng lại ở sự thân thiện. Sau buổi chụp, trên đường về, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi Việt Trinh vô tình mở cửa xe không đúng cách, suýt gây tai nạn cho người đi xe đạp. Dù không có hậu quả nghiêm trọng, cô vẫn bị tài xế trách mắng.

Trong khoảnh khắc bối rối và tủi thân, chính Diễm My là người đứng ra bảo vệ cô: "Thôi em, đừng có la Trinh nữa, tội nghiệp con bé. Dù sao thì Trinh cũng chưa quen đi xe ô tô, nên chưa biết luật". Lời bênh vực ấy không chỉ giúp cô gái trẻ bớt sợ hãi, mà còn trở thành ký ức không thể quên.

Việt Trinh và Diễm My hiện tại

Việt Trinh nghẹn ngào nhớ lại: "Trong cuộc đời em, chị là người bênh vực em, giúp đỡ em. Em biết ơn chị nhiều lắm". Đáp lại, Diễm My chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, dặn dò cô rút kinh nghiệm.

Chính từ kỷ niệm nhỏ bé ấy, trong lòng Việt Trinh đã nhen nhóm một ước mơ được đứng chung màn ảnh với thần tượng. Và rồi khi sự nghiệp thăng hoa, cô đã thực hiện được điều đó. Trong bộ phim Bạch Tuyết và 7 chú lùn , Việt Trinh vào vai công chúa, còn Diễm My đảm nhận vai hoàng hậu.