Sự thật về mẫu điện thoại "vô đối" về giá, có tới hai hệ điều hành

Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong nhóm khách hàng cao cấp. Theo các báo cáo quốc tế như Knight Frank và Wealth-X, số lượng cá nhân sở hữu tài sản trên 1 triệu USD tại nước ta đang tăng nhanh từng năm. Đây cũng là nhóm khách hàng dẫn đầu xu hướng chọn mua các món quà công nghệ mang tính biểu tượng, ưu tiên yếu tố độc bản và độ bảo mật cao trong từng lần trao tặng.

Không phải mẫu điện thoại đầu tiên được biết đến từ thương hiệu Vertu, nhưng Quantum Flip là dòng máy gây chú ý đặc biệt nhất, trong đó phiên bản Quantum Flip Full Gold Basalt Black Alli đang được nhiều người săn đón nhờ thiết kế thủ công hiếm có và mức giá lên đến hơn 600 triệu đồng.

Sở dĩ chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng là bởi hãng đã thiết kế điện thoại với lớp vỏ làm từ vàng khối, mặt lưng được bọc da thật nhập khẩu. Mỗi chiếc máy đều mang mã số định danh riêng, không sản xuất lặp lại.

Hãng cho biết, Quantum Flip sở hữu hệ điều hành kép: Một hệ điều hành dành cho môi trường Android thông thường và một hệ điều hành riêng biệt dành cho không gian Web3 với các tính năng bảo mật cấp cao.

Người dùng có thể ẩn danh, quản lý dữ liệu riêng, truy cập vào các công cụ nội bộ như ZTalk (nhắn tin) hoặc ZBox (lưu trữ tệp) mà không lo lắng rủi ro rò rỉ.

Quantum Flip tại Việt Nam.

Sự đắt đỏ của Vertu không nằm ở cấu hình phần cứng, mà đến từ ba trụ cột chính: Chế tác Thủ công, Vật liệu Cực phẩm, và Dịch vụ Độc quyền.

Thứ nhất, mỗi chiếc điện thoại được lắp ráp hoàn toàn bằng tay bởi duy nhất một nghệ nhân, người ký tên mình lên thân máy để xác nhận. Quá trình này đảm bảo độ chính xác và tinh xảo tuyệt đối, biến sản phẩm từ đại trà thành độc bản.

Thứ hai, hãng sử dụng các vật liệu quý hiếm mà không một nhà sản xuất nào khác dám dùng: vàng 18K, bạch kim, titanium, da thú cao cấp (cá sấu, đà điểu), cùng với màn hình được bảo vệ bằng kính sapphire nguyên khối siêu chống trầy. Mỗi vật liệu đều được chọn lọc và xử lý tinh ảo, làm tăng giá trị xa xỉ.

Cuối cùng, hãng này chỉ bán đặc quyền. Khi nhấn nút Concierge, chủ nhân điện thoại sẽ được kết nối với đội ngũ trợ lý cá nhân 24/7 trên toàn cầu, sẵn sàng giải quyết mọi nhu cầu từ đặt du thuyền, đặt vé VIP sự kiện, đến tìm kiếm món đồ hiếm. Chính sự kết hợp giữa sự khan hiếm, độ hoàn thiện tuyệt đối và các dịch vụ cá nhân hóa vô hình này đã biến Vertu thành biểu tượng không thể thay thế trong giới siêu giàu.



