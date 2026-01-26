Sự thật về hình ảnh “sườn heo đông lạnh có màu "lạ" đưa vào trường học ở TPHCM”

Ngày 26-1, mạng xã hội xôn xao hình ảnh mảng sườn heo đông lạnh có màu lạ, được cho là chuẩn bị chế biến cho học sinh tại một trường tiểu học ở TPHCM.

Theo một tài khoản đăng trên mạng xã hội, trước đó ngày 15-1, đại diện Hội cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trong quá trình kiểm tra đột xuất khâu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh tại trường, phát hiện 90 kg thịt heo sườn heo đông lạnh, kém chất lượng.

Hình ảnh sườn heo có màu lạ được chia sẻ trên mạng xã hội (Đồ hoạ: Ngọc Trinh)

Đáng chú ý, một số phần thịt đã chuyển sang màu vàng, xanh, sự việc sau đó đã được kịp thời ngăn chặn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM, nhiều phụ huynh rất bức xúc và lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú của các em học sinh, qua đó đề nghị Ban giám hiệu nhà trường có văn bản gửi đến toàn thể phụ huynh.

Họ cũng cho rằng, nếu sự việc không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, hậu quả có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết địa phương đã nắm sự việc và giải quyết kịp thời, số sườn heo đó không chế biến cho học sinh ăn, cho nên không gây hậu quả gì.

CLIP: Số sườn heo đạt chất lượng được cung cấp cho nhà trường để nấu ăn cho học sinh bán trú (Clip do cơ quan chức năng cung cấp)

Lãnh đạo phường Bến Cát cũng thông tin thêm, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội là chưa chính xác, nên gây dư luận hoang mang!.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM khẳng định, chỉ có một số ít hàng đông lạnh bị phản ánh nên nhà trường đã trả lại và sau đó bắt giao lại hàng mới.

Trước đó, Sở đã có nhiều văn bản gửi các trường về việc đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh, sau sự việc này Sở sẽ tiếp tục nhắc nhở thêm.







