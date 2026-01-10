Sự thật về gia thế chồng "Phó chủ tịch" của Quyên Qui

Những ngày cuối năm 2025, Quyên Qui đã kịp chốt "bánh kem thành tựu" khi khoe đã có chồng và con. Nữ diễn viên thoải mái công khai diện mạo người đàn ông cô gọi là "chồng" trên mạng xã hội, còn nhóc tỳ do còn quá bé nên chưa chia sẻ. Từ sau khi Quyên Qui xác nhận là "hoa đã có chủ", nhất cử nhất động của cô và thông tin liên quan đến đối phương đều gây bàn tán. Do trước đó Quyên Qui từng vướng nghi vấn hẹn hò "Phó Chủ tịch" nên cư dân mạng cho rằng người yêu hiện tại của cô là Phó Chủ tịch đồn đoán bấy lâu.

Giữa những nghi vấn, Quyên Qui đã lên tiếng làm rõ sự thật về gia thế nửa kia. Theo đó, nữ diễn viên phủ nhận chồng giữ chức Phó Chủ tịch một công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực nightlife. Quyên Qui chia sẻ trên livestream: "Mọi người đừng đồng chồng tôi là Phó Chủ tịch tập đoàn nữa. Chồng tôi không có liên quan gì đâu, nói như vậy là sai sự thật. Chồng tôi chỉ làm các dự án, điều hành, thiết kế dự án... kiểu như một sản phẩm tung ra thị trường thì chồng tôi sẽ lên thiết kế, ý tưởng như vậy thôi chứ không tới mức độ làm hết mọi thứ đâu".

Quyên Qui cho biết chồng không phải là Phó chủ tịch như lời đồn trên MXH (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, Quyên Qui còn cho biết cô vốn có năng lực tài chính, không đồng ý với chuyện netizen nói cặp kè đại gia vì tiền. Nữ diễn viên thẳng thắn: "Tôi vốn cũng giàu mà, mọi người quên mất tôi cũng giàu mà. Tôi chưa có xin tiền hay dùng tiền của ai bao giờ đâu nha. Tôi thấy nhiều người nói tôi quen đại gia vì này kia, tôi không đồng ý đâu. Tại sao mọi người không gọi tôi là đại gia".

Quyên Qui cho tiết lộ hiện tại chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới, mong công chúng bớt chú ý đến chuyện cô đã sinh con.

Trong một livestream khác, Quyên Qui từng hé lộ về việc âm thầm lên chức mẹ bỉm: ""Đợi em bé lớn tí rồi chị show em bé nha, giờ em còn nhỏ quá. Nhưng mọi người tò mò bé trai hay gái để làm gì ta, nếu mọi người có tặng quà thì tôi nói không thì thôi nha".

Nữ diễn viên khẳng định mình có năng lực tài chính, không phải xin tiền ai (ảnh: FBNV)

Quyên Qui tên đầy đủ của cô là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Năm 2023, cô tham gia Miss Earth Vietnam và xuất sắc lọt vào Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, Quyên Qui tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Quyên Qui từng gây chú ý khi tham gia chương trình Đảo Thiên Đường. Sau chương trình, cô và DJ Wukong liên tục để lộ hint hẹn hò, đến tháng 2/2025, nữ diễn viên xác nhận đã chia tay. Vào tháng 11/2025, Quyên Qui gây chú ý khi tham gia một sự kiện giải trí. Vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1998 được nhận xét khác lạ hơn trước. Đây cũng là giai đoạn Quyên Qui vướng nghi vấn bầu bí và sinh con đầu lòng.

Trong một cuộc trò chuyện, khi được hỏi về gu bạn trai, Quyên Qui từng nói: "Trong tình yêu, mình là cô gái khá khó tính và khó gần. Nhưng khi yêu vào Quyên khá trẻ con và ngang ngược. Thích kiểu trời sáng nhưng bắt kêu trời tối, kiểu ngang ngược thế đó. Nhưng mà trước đây thôi! Còn bây giờ thì Quyên không muốn yêu kiểu 'rỗng não' như thế, mình muốn suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn. Gu của mình vẫn là cao trên 1m8, ngoài ra thì Quyên mong ở bên 1 người cái đầu nhạy bén, từng trải. Tất nhiên ngoại hình cũng cần quan tâm, tài chính cũng phải hơn Quyên nữa".