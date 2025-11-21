Sự thật về "Đang bận đi dạy" - thầy giáo khó tính nhất TikTok

“5 điểm về chỗ”, “Nãy giờ có ai lên mà làm được không? Không một ai lên làm được suôn sẻ hết mà bạn làm sai thì cười là sao”,.... những câu thoại của thầy giáo trong clip quay một phần của tiết học âm nhạc, được đăng tải trên TikTok, thu về hơn 15 triệu view. Từ đó, biệt danh “Thầy giáo Gen Z khó tính nhất TikTok” cũng gắn liền với anh chàng này.

Đó chính là Nguyễn Huỳnh Phi Thông (SN 2000) - giáo viên dạy bộ môn âm nhạc tại trường tiểu học Bảo Thuận huyện Ba Tri, Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Nam giáo viên sở hữu kênh TikTok "Đang bận đi dạy" với hơn 185k follower, quay trend, tiểu phẩm cùng học sinh, thỉnh thoảng là những tương tác dễ thương trong lớp học hút hàng triệu view.

Một clip viral trên TikTok của thầy Nguyễn Huỳnh Phi Thông. Nguồn: Đang bận đi dạy.

Nguyễn Huỳnh Phi Thông hiện đang giảng dạy bộ môn âm nhạc.

“Thầy giáo khó tính nhất TikTok” là ai?

Không chỉ có một clip viral, vào kênh TikTok “Đang bận đi dạy” của Phi Thông, người xem dễ dàng bắt gặp hàng loạt clip triệu view, nhiều video lọt top xu hướng. Ngoài sự hài hước và bắt trend, nội dung của giáo viên 2K này còn thu hút nhờ sự nghiêm nghiêm khắc, cầu toàn trong lớp học.

Thế nhưng, Phi Thông khẳng định hình tượng ấy chỉ là… phiên bản TikTok. Ngoài đời thực, thầy giáo trẻ khác “một trời một vực”. Anh bật mí: “Ở trường mình được các bạn học sinh rất yêu mến. Một phần vì mình hài hước, một phần vì khá dễ tính, chứ không hề khó như trên TikTok. Mọi người thấy vậy thôi chứ thật ra với học sinh của mình, tiết Âm nhạc luôn là tiết được mong chờ nhất tuần (cười).”

Phi Thông giảng dạy bộ môn âm nhạc.

Bởi vậy, Phi Thông cũng không mang hình ảnh “thầy giáo nghiêm túc” vào đời sống cá nhân. Anh bật mí: “Mọi người hay nghĩ giáo viên ra đường lúc nào cũng phải sơ mi, quần tây. Nhưng mình thì không. Đố ai gặp mình ở ngoài mà biết mình là giáo viên luôn đó.”

Những lúc rời trường lớp, Phi Thông ăn mặc thoải mái, trẻ trung - hoàn toàn đối lập với hình tượng “thầy giáo khó tính” trên TikTok.

Ngoài công việc giảng dạy trên trường, Phi Thông còn là chủ một nhà sách nhỏ.

Nói về cơ duyên bất ngờ nổi tiếng, Phi Thông cho biết tất cả bắt đầu từ một lần quay clip ngẫu nhiên, giải trí trên mạng trong giờ ra chơi. Không ngờ khi đăng tải lên TikTok lại đón được nhiều người yêu mến, quan tâm.

Những clip tiếp theo đều được quay trong vài phút cuối giờ học, giờ ra chơi, hoặc chỉ là những khoảnh khắc ngẫu nhiên, vui vẻ, hoàn toàn không cố tình tạo content.

Phi Thông nghĩ rằng đó cũng là một phần lý do mà các clip của anh được nhiều người yêu mến, nhận lại được phản hồi rất tích cực từ phụ huynh vì mọi người đều biết những video đó chỉ mang tính giải trí. Nhưng tất nhiên, hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội cũng không tránh khỏi những phản ứng trái chiều. Phi Thông xem đây là bài học kinh nghiệm để chỉnh chu hơn. Và, đặc biệt, mẹ của anh còn đóng vai trò “kiểm duyệt nội dung” trước khi đăng tải video lên TikTok: “Cái nào mẹ thấy vui thì kêu mình đăng, còn cái nào mẹ thấy chưa ổn thì sẽ không cho đăng (cười)”.

Thầy giáo này có gì ở tuổi 25?

Có thể thấy, gia đình đóng vai trò rất lớn với nam giáo viên sinh năm 2000 này. Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề giáo, Phi Thông không ngần ngại nhắc đến ba: “Ba mình cũng là giáo viên âm nhạc. Nhìn thấy hành trình làm nghề của cha, mình rất ngưỡng mộ và dần dần nuôi ước mơ được nối nghiệp, trở thành giáo viên âm nhạc.”

Bởi thế, được làm nghề với Phi Thông là điều trân quý và tự hào nhất. Và anh càng không hề gặp khó khăn gì khi giảng dạy ở môi trường tiểu học, nhờ sự tự tin về chuyên môn và khả năng giảng dạy. Từ gia đình, anh học được sự cẩn trọng và trân trọng nghề, đồng thời duy trì cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Ít ai biết rằng ngoài công việc giảng dạy, Phi Thông còn là chủ một nhà sách nhỏ - nơi giúp anh có thêm thu nhập đủ lo cho bản thân và gia đình.

Nhìn quanh, thầy cũng nhận ra nhiều đồng nghiệp phải làm thêm nghề tay trái để trang trải cuộc sống. Vì thế, khi có thông tin từ 1/1/2026 rằng lương giáo viên sẽ tăng, Phi Thông cùng nhiều đồng nghiệp đặc biệt quan tâm: “Việc tăng lương sẽ giúp phần nào cho giáo viên có cuộc sống tốt hơn, giảm bớt gánh nặng tài chính và tập trung nhiều tâm huyết hơn cho công việc giảng dạy,” Phi Thông chia sẻ.

Dù nghề giáo vốn được xem là ổn định, ít biến động, nhưng Phi Thông - người trong cuộc cho rằng thực tế không hề đơn giản. Trước khi trở thành giáo viên, anh phải trải qua quá trình đào tạo dài và kỳ thi tuyển vô cùng khắt khe. Chưa dừng lại ở đó, thời còn đi học, Phi Thông từng nghĩ học sinh khổ, giáo viên sướng nhưng khi chính thức đứng lớp, anh mới nhận ra các thầy cô cũng chịu áp lực không kém học sinh, mỗi tiết dạy đều đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết. Bởi vậy, theo Phi Thông, bên cạnh thu nhập, áp lực và sự kỳ vọng trong nghề cũng là điều khiến mỗi giáo viên phải cân nhắc, nỗ lực từng ngày để giữ được đam mê và trách nhiệm với nghề.

Nhìn về đời sống cá nhân của một chàng trai làm giáo viên, ở tuổi 25 Phi Thông cho hay những áp lực là điều không thể tránh khỏi, song vì được làm công việc mà bản thân mơ ước, được sống cùng gia đình và cũng có thêm nghề tay trái để tăng thêm thu nhập nên cũng phần nào hài lòng về những gì mình đang có và nỗ lực hơn mỗi ngày.

“Mình cũng không đặt lên bàn cân so sánh với các bạn đồng trang lứa để áp lực tài chính đâu, dù giờ mình cũng 25 tuổi rồi. Vì, hiện tại mình đang được làm công việc mơ ước. Mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui, có gia đình yêu thương, học sinh yêu mến…

Phải nói là mình tự hào về những gì mình đang có”, Phi Thông chia sẻ thêm.