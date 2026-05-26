Sự thật về con số “5 World Cup – 0 bàn thắng” của Ronaldo

“Chỉ có 2 cầu thủ thi đấu 5 kỳ World Cup nhưng chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out là Cristiano Ronaldo và Ochoa”, đây là thông tin được lan truyền trên mạng nhiều năm qua kể từ sau World Cup 2022.

Thông số nói trên thường được lấy làm ví dụ cho sự kém duyên của Ronaldo ở các trận đấu vòng knock-out World Cup. Tuy nhiên, thông số này vốn không chính xác!

Theo thống kê chính thức từ FIFA, chỉ có 6 cầu thủ từng ra sân ở 5 kỳ World Cup khác nhau là Ronaldo, Messi, Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez và Lothar Matthaus. Thủ môn Ochoa được gọi lên tuyển Mexico trong 5 kỳ nhưng thực tế chỉ ra sân ở 3 kỳ World Cup.

Ronaldo chịu chỉ trích "oan" vì thông tin sai lệch

Trong 6 cái tên ra sân tại 5 kỳ World Cup, chỉ 3 người từng ghi bàn ở các trận đấu vòng knock-out là Messi, Rafael Márquez và Lothar Matthaus.

Quả thực, Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out. Nhưng rõ ràng việc sử dụng một thông số không chính xác sẽ làm sai lệch đáng kể sự khách quan khi đánh giá về màn trình diễn của CR7 tại các kỳ World Cup.

Dù bị ảnh hưởng đáng kể bởi gánh nặng tuổi tác, Ronaldo vẫn lập kỷ lục ghi bàn tại 5 kỳ World Cup khác nhau khi sút tung lưới Ghana tại giải đấu năm 2022.

Ở tuổi 41, CR7 vẫn cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ với thành tích 30 pha lập công trong mùa giải 2025/26 cho Al Nassr cùng 5 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026.

Ronaldo vừa cùng Al Nassr vô địch giải VĐQG Saudi Arabia

Gần như chắc chắn, Ronaldo sẽ cùng với Messi thiết lập kỷ lục ra sân ở 6 kỳ World Cup khác nhau. CR7 cũng đang hướng tới việc có bàn thắng ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Nhưng mục tiêu cao nhất của Ronaldo vẫn là chiếc cúp vô địch. Liệu rằng World Cup 2026 sẽ chứng kiến cái kết viên mãn cho sự nghiệp lẫy lừng của CR7?