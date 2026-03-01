HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sự thật về con số 260.000 người sẽ dự concert của BTS!

Minh Hồng |

Con số khán giả thực sự tham dự concert của BTS đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Vào tối ngày 21/3, BTS đã tổ chức concert BTS Comeback Live: ARIRANG tại khu vực quảng trường Gwanghwamun - nơi được coi là "trái tim" của Seoul. Buổi diễn này đánh dấu sự trở lại hoành tráng của BTS sau quãng thời gian gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh biểu diễn trực tiếp, show còn được trực tiếp trên 190 quốc gia qua Netflix.

Chính quyền Seoul dự đoán có tới 260.000 người đổ về quảng trường để xem concert và triển khai khoảng 15.000 nhân viên, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và các quan chức để điều tiết đám đông. Tuy nhiên, con số khán giả cuối cùng đã khiến tất cả ngỡ ngàng. Theo thông tin từ Chính quyền Thủ đô Seoul, khi concert bắt đầu lúc 20h tối, chỉ có 40.000-42.000 người tập trung gần Gwanghwamun và Cung điện Deoksugung. Tình trạng tắc nghẽn được xếp vào loại "đông đúc". Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo ban đầu.

Concert của BTS rất hoành tráng...

 

... nhưng chỉ ghi nhận 40.000-42.000 người tham dự, kém xa dự đoán 260.000 người từ trước. Ảnh: Chosun

Địa điểm tổ chức có 22.000 chỗ ngồi, và việc vào cửa đã bắt đầu từ nhiều giờ trước đó. Khán giả vào khu khán đài phải đi qua cửa từ và khám người, còn những người ở khu vực xung quanh cũng có thể xem ngay cả khi có vé. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành cảnh báo "thảm họa biểu diễn" liên quan đến buổi hòa nhạc của BTS. Cảnh báo này được ban hành theo "Luật khung về quản  thảm họa  an toàn", và đây là lần đầu tiên cảnh báo khủng hoảng được ban hành đối với 1 đêm diễn dự kiến có quá đông người.

Trong ngày biểu diễn, các tòa nhà xung quanh phải đóng cửa, giao thông trên các tuyến đường Sejong, Sajik và Yulgok bị hạn chế hoàn toàn. Đường Saemunan và hầm chui Gwanghwamun cũng bị đóng cửa từ 19h đến 23h. Tàu điện ngầm, xe bus cũng đi thẳng không dừng trong khu vực.

Ảnh: Chosun

 

Thành phố triển khai đến 15.000 người cho sự kiện này. Ảnh: Chosun

Việc này đã làm ảnh hưởng đến nhịp sống thường nhật của người dân trong khu vực. Trên mạng xã hội, nhiều người than phiền chuyện bị ảnh hưởng đến việc đi làm, tổ chức đám cưới, bị khám xét nghiêm ngặt "còn hơn thời thiết quân luật". Từ hơn nửa tháng nay, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, bày tỏ sự phẫn nộ, gọi HYBE và BTS là "những kẻ gây phiền toái". Theo họ, BTS đang tiêu tốn quá nhiều tài nguyên công cộng, tiền thuế quốc gia, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhóm nên tổ chức concert ở 1 địa điểm hòa nhạc thay vì "làm ầm ĩ" như thể sự kiện quốc gia.

Làn sóng phẫn nộ càng tăng cao khi con số khán giả thực sự tham dự concert BTS chỉ là 40.000 người, thấp hơn 6 lần so với dự đoán ban đầu: "Vậy ra tất cả sự ồn ào đó chỉ vì điều này sao?”, “Chuyện này thật quá đáng xấu hổ… Anh gây ra bao nhiêu rắc rối chỉ vì chuyện này sao?”, “Họ đã phong tỏa mọi thứ nên mọi người thậm chí không thể vào được, đó là lý do tại sao nó trông như vậy, “Thở dài”, “Tạm gác mọi chuyện sang một bên, liệu họ có thực sự cần khám xét người và kiểm soát giao thông đối với một đám đông lớn như vậy không?”, “Đáng lẽ họ nên tổ chức ở một địa điểm biểu diễn âm nhạc thay vì gây ra tất cả sự hỗn loạn này” "Thì ra đây là lý do của tất cả những ồn ào đó”, “Trông chẳng giống 10.000 người chút nào”, “Chỉ vậy thôi sao?”,“Họ đã dùng tiền thuế của người dân và gây ra tất cả sự hỗn loạn đó vì chuyện này”...

Ảnh: Chosun

 

BTS hứng chịu chỉ trích vì tổ chức concert ở quảng trường thay vì sân vận động, gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân. Ảnh: Chosun

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại