Sự thật về clip "huấn luyện viên gym rơi lầu chết vì ngoại tình" đang khiến triệu người hả hê

Sáng 29/5, một đoạn clip bắt đầu xuất hiện trên Facebook, X và TikTok với tốc độ lan truyền rất nhanh.

Nội dung: một người đàn ông mặc quần vàng tươi, cơ thể vạm vỡ đầy hình xăm, đang bám vào ban công tầng cao của một tòa nhà. Phía bên kia màn hình là ảnh chụp người giống hệt, trông như ảnh profile của một huấn luyện viên gym bảnh bao. Caption đi kèm: huấn luyện viên Trung Quốc tên Huang Mao đang ngoại tình với khách hàng, bị chồng người ta về nhà bất ngờ, leo cửa sổ trốn, rơi xuống chết.

Tài khoản @TrendingExplained đăng lên X lúc 12:57 sáng ngày 29/5, ghi chú thêm rằng anh ta rơi 10 tầng. Trong vài giờ: 6,8 triệu lượt xem, 49.000 lượt thích, 3.300 lượt chia sẻ.

Trên Facebook Việt Nam, caption được dịch sang tiếng Việt kèm thêm dòng bình luận phụ đề kiểu "kiếp sau nhớ chọn khách hàng tầng thấp thôi." Bài đạt 150.000 lượt xem, 1.300 cảm xúc, 216 bình luận. Người ta vào hả hê, bình luận "đáng đời," "chết nhục thế này đám tang chắc không ai đến dự."

Vấn đề: câu chuyện đó không có thật.

Clip này đến từ đâu và thực sự ghi lại chuyện gì

Video gốc xuất hiện lần đầu trên Weibo và Douyin vào tháng 4/2023, tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Tờ Sichuan Observer đưa tin tại thời điểm đó: người đàn ông trong clip, biệt danh "Hoàng Mao" vì mái tóc vàng, đã leo ra ngoài cửa sổ sau một cuộc tranh cãi với bạn gái. Tiếng người phụ nữ trong clip van xin "Tin em đi, em không nói dối anh gì cả" và cầu anh leo vào trong, nhưng anh từ chối. Sau đó anh rơi xuống và tử vong.

Nguồn tin từ thời điểm đó liên kết vụ việc với vấn đề sức khỏe tâm thần và hành động bốc đồng trong lúc xung đột tình cảm, không phải câu chuyện ngoại tình bị bắt quả tang.

Người trong ảnh "huấn luyện viên gym" ghép vào bên phải clip không phải cùng một người. Grok, AI của X, được một người dùng hỏi trực tiếp về tính xác thực của câu chuyện và trả lời thẳng: "Đây là tin hoax đang lan truyền hôm nay. Video từ tháng 4/2023 ở Thành Đô. Người trong clip không khớp với người trong ảnh. Câu chuyện huấn luyện viên Huang Mao ngoại tình được bịa hoàn toàn và gắn vào clip cũ để câu view. Không có nguồn tin đáng tin cậy nào xác nhận."

X cũng gắn nhãn Community Note vào các bài đăng gốc, cảnh báo người xem rằng clip đến từ một vụ việc khác năm 2023 không liên quan đến câu chuyện đang được lan truyền.

Tại sao tin giả này lan nhanh đến vậy

Không cần phân tích phức tạp. Câu chuyện có đủ mọi thứ mà não người ta thích nhất khi lướt mạng: nhân vật phản diện rõ ràng (kẻ ngoại tình), hậu quả trực tiếp (rơi lầu chết), yếu tố hả hê (đáng đời), và hình ảnh trực quan đủ mạnh để không cần đọc thêm gì.

Clip người thật rơi từ tầng cao xuống không phải thứ não người ta xử lý bình tĩnh được. Nó gây shock ngay lập tức. Và khi đã shock, người ta ít có xu hướng dừng lại để hỏi "cái này có thật không."

Câu chuyện ngoại tình thì càng dễ lan hơn vì nó kích hoạt cảm giác đạo đức: người xấu bị trừng phạt, trật tự được khôi phục, vũ trụ công bằng. Đó là thứ não người ta muốn tin, và khi muốn tin, người ta ít kiểm tra hơn.

Một người dùng đã vào comment của bài gốc trên X để đặt câu hỏi có thật không. Grok trả lời trong vài giây. Nhưng bài đó lúc đó đã có gần 7 triệu lượt xem. Tỷ lệ người xem rồi chia sẻ so với người xem rồi đặt câu hỏi: không cần số liệu cũng hình dung được.

Chuyện này không mới, và sẽ không dừng lại

Cái cấu trúc clip cũ + câu chuyện mới bịa để câu tương tác không phải lần đầu và không phải lần cuối. Nó hoạt động vì video thật tạo ra cảm giác chân thực, và câu chuyện bịa tạo ra lý do để chia sẻ.

Năm 2023, chính clip này đã được đưa tin sai lệch ngay tại Trung Quốc, với nhiều phiên bản câu chuyện khác nhau về cùng một người. Năm 2026, clip đó được đào lên, ghép thêm ảnh một người khác, dịch sang nhiều ngôn ngữ và phát tán lại như tin mới.

Không ai bị phạt vì việc đó. Tài khoản đăng bài giữ nguyên 6,8 triệu lượt xem. Tương tác vẫn còn đó. Và phần lớn người đã xem và chia sẻ sẽ không bao giờ biết mình vừa lan truyền tin giả về một người đã chết vì lý do hoàn toàn khác.

Đây là vấn đề không phải của riêng ai. Trong thời đại AI có thể tạo ra khuôn mặt, giọng nói, và cả video chân thực từ số không, việc phân biệt thật giả ngày càng tốn nhiều công hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, thói quen dừng lại một giây trước khi chia sẻ, hỏi xem nguồn gốc clip này từ đâu, ai đăng bài này và để làm gì, câu chuyện này có vẻ hơi hoàn hảo quá không, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Clip người đàn ông rơi lầu là thật. Người đã mất là thật. Nhưng câu chuyện gắn vào clip đó là bịa. Và sự hả hê đổ lên một người đã chết vì lý do hoàn toàn khác không phải là công lý. Nó chỉ là một vòng lặp tương tác mà thuật toán cuốn người dùng internet vào.