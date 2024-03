Sự thật Từ Hi - Lý Liên Anh có quan hệ vượt chủ tớ: Bắt nguồn từ việc thái hậu ăn thịt đùi của thái giám?

Cái tên Lý Liên Anh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc là thái giám tâm phúc của Từ Hi thái hậu. Ông là Tổng quản thái giám trong thời kỳ Từ Hi còn đương nhiệm, được biết đến là nhân vật có thực quyền, thậm chí lấn át cả hoàng đế. Lý Liên Anh được Từ Hi sủng ái, tới mức ông nói gì, bà ta cũng nghe, ông ta tự phụ, tự coi là ngang với bà.



Từ Hi thái hậu từng nhiều lần vì hoạn quan họ Lý mà phá lệ. Bà thậm chí đã bỏ qua pháp chế quy định thái giám không được làm quan quá tứ phẩm, trực tiếp cất nhắc Lý Liên Anh lên hàng nhị phẩm.

Các quan ở địa phương dâng cho thái hậu cống phẩm, theo thường lệ cũng tặng cho Lý Liên Anh một phần quà, bằng không cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Thái hậu đối với chuyện này biết rõ trong lòng nhưng vẫn mắt nhắm mắt cho qua.

Lý Liên Anh trở thành người không thể tách rời Từ Hi thái hậu, luôn theo sát phục vụ bà. (Ảnh: Sohu)

Trong cuốn "Những điều mắt thấy tai nghe trong cung đình Mãn Thanh", một số thái giám như Lưu Hưng Cầu, Triệu Vinh Thăng, Phùng Lạc Đình... đã từng kể lại về mối quan hệ giữa Từ Hi thái hậu và Lý Liên Anh. Cụ thể như sau: "... Triều đại nhà Thanh có nhiều người trở thành góa phụ. Tây Thái hậu lúc đó tuy có rất nhiều việc phải làm nhưng xem ra hằng ngày vẫn cảm thấy rất tẻ nhạt, nhàm chán. Khi nhàn rỗi thì bà viết, vẽ hoặc xem hát một chút... nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng. Người có thể giúp thái hậu xua tan đi cảm giác này chính là thái giám Lý Liên Anh.

Lý Liên Anh trở thành người không thể tách rời thái hậu, luôn theo sát phục vụ bà. Tình cảm giữa hai người vì thế cũng trở nên vô cùng thân mật. Ba bữa cơm một ngày, từ sáng đến tối, họ đều hỏi han nhau những câu như: "Cơm ngon chứ?". Đôi khi, thái hậu còn đích thân tới phòng ngủ cuả Lý Liên Anh: "Liên Anh à, chúng ta đi dạo nhé!". Có lúc thái hậu lại cho gọi Lý Liên Anh vào buồng của mình, hai người trò chuyện đến tận đêm khuya".

Dù trong cung có rất nhiều thái giám nhưng người được ưu ái vượt mức như vậy chỉ có một mình Lý Liên Anh. Sự thân mật quá mức của hai người khiến dân gian đồn đại rằng Lý Liên Anh là một thái giám giả. Thậm chí, họ còn cho rằng ông ta là người tình bí mật của thái hậu. Nhưng, sự thật có phải như vậy? Tại sao Lý Liên Anh lại được sủng ái nhiều như thế?

Từ Hi khỏi bệnh nan y nhờ miếng thịt đùi của Lý Liên Anh?

Trang tin Sohu đã đăng một bài viết để lý giải về mối quan hệ vượt chủ tớ này của Từ Hi thái hậu và Lý Liên Anh. Đó là một giai thoại về sự trung thành, sẵn sàng hy sinh vì chủ của Lý Liên Anh.

Lúc đó là thời điểm trước khi chiến tranh Giáp Ngọ nổ ra, Từ Hi thái hậu bất ngờ mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Bà được chạy chữa nhưng mãi không khỏi. Từ Hi đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm những phương thuốc bí truyền để chữa bệnh.

Giữa lúc gần như tuyệt vọng thì Lão Phật gia tình cờ biết được một bài thuốc "kinh dị" lan truyền trong dân gian rằng ăn thịt đùi của người có quan hệ thân cận nhất với mình thì sẽ khiến cho bệnh tình nhanh chóng khỏi.

Khi biết Từ Hi bị bệnh, Lý Liên Anh không chút chần chừ xẻo thịt đùi của chính mình dâng cho chủ tử. (Ảnh: Sohu)

Từ Hi thái hậu liền truyền gọi hoàng đế Quang Tự tới cung của mình, bà ướm hỏi nhà vua nhưng người con này lại "giả bộ hồ đồ". Nào ngờ, khi tin tức này tới tai Lý Liên Anh, vị thái giám này lại không chút chần chừ xẻo thịt đùi của chính mình dâng cho chủ tử. Sau đó một thời gian, bệnh của Từ Hi thái hậu cuối cùng cũng khỏi.

Không ai biết, thực sự có phải do tác dụng của bài thuốc này giúp Từ Hi thái hậu khỏi bệnh hay không nhưng sau đó, sự nghiệp của Lý Liên Anh lên nhanh như diều gặp gió. Nhờ sự khéo léo và tận tụy, Lý Liên Anh đã gắn bó với thái hậu tới hơn 50 năm, tới tận khi bà qua đời. Trước lúc nhắm mắt, Lão Phật gia còn dặn dò cháu gái là Long Dụ Thái hậu phải "chiếu cố" cho vị hoạn quan thân cận của mình. Và khi Từ Hi lâm chung, việc rửa mặt, chải đầu cho bà vẫn do Lý Liên Anh đích thân đảm nhiệm. Ngay cả quan tài chất đầy kho báu của bà cũng do thái giám họ Lý lựa chọn từng món đặt vào.

Theo nhận định của trang Sohu, mối quan hệ giữa Từ Hi thái hậu và Lý Liên Anh thực sự đã vượt qua câu chuyện chủ tớ mà hai người đã trở thành hai tri kỷ lâu năm.

*Nguồn: Sohu, Sina