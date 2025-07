Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát đi cảnh báo về việc trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, trong thời gian gần đây, trên nền tảng Tiktok xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh lực lượng Công an nhân dân. Các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, thậm chí cắt ghép video từ các chương trình chính thống để tạo ra những tài khoản Tiktok có tên gọi, hình ảnh gây nhầm lẫn cho người dân.

Trang Tiktok "Truyền hình An ninh Quảng Trị" là giả mạo

Điển hình như trang Tiktok Truyền hình An Ninh Quảng Trị với hơn 12,2K followers và 343,9K likes. Trang Tiktok này đã mạo danh Truyền hình An ninh Quảng Trị, phát tán nhiều hình ảnh phản cảm, nội dung không kiểm duyệt chặt chẽ dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng.

Theo cảnh báo thì các tài khoản mạng xã hội sử dụng tên gọi, hình ảnh, trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, biểu tượng Công an nhân dân nhằm tạo lòng tin, mạo danh lực lượng công an để mục đích thu hút lượt theo dõi, trục lợi cá nhân, phát tán những nội dung chưa được kiểm duyệt, gây nên những hiểu lầm không đáng có.

Đặc biệt, từ các trang mạng mạo danh, giả mạo này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn dụ người xem vào đường link lừa đảo, mời đầu tư tài chính, hoặc cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định không lập và sử dụng tài khoản Tiktok Truyền hình An Ninh Quảng Trị. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.