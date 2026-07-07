Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup.

Ronaldo là 1 trong 7 cầu thủ được FIFA thiết kế riêng biểu tượng “Legacy” (Di sản) trên áo đấu tại World Cup 2026. Sau bàn thắng vào lưới Uzbekistan tại vòng bảng, CR7 chính thức thiết lập siêu kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp (từ 2006 đến 2026).

Ronaldo ghi bàn tại 6 kỳ World Cup khác nhau

Tính riêng ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo là người có số trận đấu tại World Cup nhiều nhất (27 trận) và cũng ghi nhiều bàn thắng nhất (11 bàn).

Tuy nhiên, bên cạnh những kỷ lục, CR7 cũng sở hữu các cột mốc buồn. Theo thống kê chính thức từ FIFA, Ronaldo là cầu thủ có nhiều trận đấu nhất tại World Cup nhưng chưa từng vô địch giải đấu. Xếp sau ngôi sao người BĐN trên BXH này là 2 huyền thoại Maldini và Modric (cùng 23 trận).

Con số 11 bàn thắng của Ronaldo cũng có sự chênh lệch lớn giữa các vòng đấu. 10/11 pha lập công được thực hiện tại vòng bảng. Phải đến kỳ World Cup 2026, Ronaldo mới có bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp với cú đá penalty thành công trước Croatia. Trong top 11 chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup, CR7 là người kém duyên với các trận đấu vòng loại trực tiếp nhất.

Thứ hạng Cầu thủ Bàn thắng tại vòng bảng Bàn thắng tại vòng loại trực tiếp Tổng số bàn thắng 1 Lionel Messi 14 6 20 2 Kylian Mbappé 8 11 19 3 Miroslav Klose 11 5 16 4 Ronaldo 7 8 15 5 Gerd Müller 8 6 14 5 Harry Kane 8 6 14 7 Just Fontaine 6 7 13 8 Pelé 5 7 12 9 Sándor Kocsis 7 4 11 9 Jürgen Klinsmann 8 3 11 9 Cristiano Ronaldo 10 1 11

Ngoại trừ năm 2006 vào đến bán kết, thành tích của tuyển Bồ Đào Nha trong 5 kỳ World Cup còn lại có Ronaldo trong đội hình cũng không thực sự ấn tượng. Đội bóng thuộc bán đảo Iberia có 1 lần vào tứ kết, 3 lần vào đến vòng 1/8 và 1 lần bị loại từ vòng bảng.

Cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2018 là dấu ấn lớn nhất của Ronaldo ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Được mệnh danh là “Vua Champions League” và đóng vai trò quan trọng đưa Bồ Đào Nha đến chức vô địch Euro 2016, nhưng rất tiếc ở đấu trường World Cup, Ronaldo lại không nhiều khi thể hiện được hình ảnh bùng nổ nhất.

Highlights trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha