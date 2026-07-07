Cabo Verde mời thi đấu giao hữu sau World Cup, đội tuyển Trung Quốc từ chối

Đội tuyển Trung Quốc sẽ không có trận giao hữu với Cabo Verde.

Trang Sohu (Trung Quốc) đưa tin, đội tuyển Cabo Verde sau khi trở về từ World Cup đã mời đội tuyển Trung Quốc thi đấu giao hữu. Bóng đá Cabo Verde và Trung Quốc có những mối quan hệ đặc biệt. SVĐ quốc gia Cabo Verde với sức chứa 15.000 chỗ ngồi được xây dựng với sự hỗ trợ đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị. Sohu cho biết, LĐBĐ Trung Quốc đã có kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Thời gian tới, đội tuyển Trung Quốc sẽ chỉ tập trung thi đấu giao hữu với các đội bóng châu Á. Do đó, trận giao hữu giữa Cabo Verde và Trung Quốc sẽ được tổ chức vào một dịp phù hợp sau này.

Đội tuyển Cabo Verde viết nên "truyện cổ tích" tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, tuyển Cabo Verde tạo ra vô số bất ngờ với những màn trình diễn ngoạn mục. Họ cầm hòa ĐKVĐ Euro Tây Ban Nha ngay trong trận ra quân và rồi sau đó giành vé lọt vào vòng 1/16. Ở vòng 1/16, Cabo Verde khiến ĐKVĐ World Cup Argentina gặp muôn vàn khó khăn. Phải rất vất vả, Messi và đồng đội mới giành được chiến thắng sát nút 3-2 với bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai.