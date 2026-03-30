HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sự thật phía sau tin “bắt cóc, chích điện đòi 500 triệu” gây sốc ở Gia Lai

Đức Anh |

Thông tin một người bị bắt cóc, tra tấn để đòi tiền chuộc ở Gia Lai gây xôn xao mạng xã hội đã được công an xác định là bịa đặt.

Ngày 30-3, Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh và bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông bị bắt cóc, chích điện để đòi tiền chuộc 500 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Công an phường Pleiku bác bỏ tin đồn sự việc bắt cóc, đòi tiền chuộc trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, sáng cùng ngày, tài khoản Facebook "Hoàng Văn Hiệp" đăng tải bài viết với tiêu đề "Tin khẩn cấp hỗ trợ tìm kiếm người thân nghi bị bắt cóc khi nhậu với người lạ tại Pleiku", kèm hình ảnh một người đàn ông và nội dung kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo nội dung bài đăng, người được cho là nạn nhân tên Hoàng Văn Hải (33 tuổi), trú tại phường Diên Hồng (TP Pleiku cũ). Người này được cho là mất liên lạc sau khi đi nhậu tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, rồi bị các đối tượng lạ mặt bắt cóc, chích điện và đòi tiền chuộc.

Bài viết còn đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người kêu la, van xin và cung cấp số điện thoại liên hệ. Thông tin nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an phường Pleiku khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ việc như nội dung lan truyền. Đồng thời, cơ quan công an nhận định đây là thông tin bịa đặt nhằm mục đích lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải thông tin giật gân để thu hút tương tác. Sau khi bài viết lan truyền rộng rãi, các đối tượng có thể chỉnh sửa nội dung nhằm kêu gọi từ thiện hoặc bán hàng giả, hàng kém chất lượng để trục lợi.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh tiếp tay cho các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại