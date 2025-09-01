Sự thật phía sau lò mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền hoạt động tấp nập về đêm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị vừa có thông báo yêu cầu Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh - tạm dừng ngay hoạt động do sử dụng nguồn nước ô nhiễm vượt chuẩn.

Trong quá trình kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị - đã lấy 3 mẫu nước tại cơ sở giết mổ tập trung của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh).

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 mẫu đều có Coliforms vượt ngưỡng cho phép; 2 mẫu phát hiện thêm vi khuẩn E.coli. Các chỉ số này đều cao hơn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, việc sử dụng nước bẩn trong giết mổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Cơ sở được yêu cầu ngừng hoạt động, cải tạo hệ thống cấp nước và chỉ được phép mở lại khi có kết quả xét nghiệm đạt chuẩn.

Trong thời gian này, nếu cơ sở vẫn giết mổ và để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, chủ cơ sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi cục cũng sẽ tạm dừng kiểm soát và đóng dấu kiểm soát giết mổ đối với sản phẩm từ cơ sở.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, vi khuẩn Coliform là thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm trên hệ tiêu hóa như tiêu chảy, mất nước dẫn tới suy thận, thậm chí là tử vong; còn vi khuẩn E.coli cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hoá, đồng thời gây nhiễm khuẩn đường huyết làm tổn thương nội tạng và gây viêm màng não.



