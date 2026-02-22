Sự thật mối tình dang dở của Đường Tăng trong 'Tây du ký' 1986

Theo QQ , bộ phim Tây du ký 1986 đang giữ kỷ lục là tác phẩm được phát sóng lại nhiều lần nhất với hơn 4.000 lượt. Chính vì vậy, Tây du ký 1986 đã đi sâu vào tiềm thức khán giả, là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Cũng do đó, mỗi câu chuyện, phân cảnh trong Tây du ký 1986 đều được mang ra mổ xẻ, phân tích, so sánh với nguyên tác gốc của nhà văn Ngô Thừa Ân.

Trong Tây du ký 1986 , tập 16 Thỉnh kinh Nữ Nhi Quốc rất được khán giả yêu thích vì mối tình đẹp nhưng dang dở của Nữ vương và Đường Tăng. Một người si tình, một người động lòng phàm nhưng không quên chính đạo. Đoàn phim Tây du ký đã thành công khi chuyển thể câu chuyện mang màu sắc lãng mạn, mơ hồ nhẹ nhàng nhưng gây tiếc nuối khiến bao đời sau khán giả còn si mê. Nữ vương trong phim là người e lệ, hòa nhã, không dám bày tỏ tình cảm nhiều. Nàng cũng hiểu cho tấm lòng hướng Phật của Đường Tăng nên mới có cảnh chia ly đẫm lệ ở cuối phim.

Nữ vương Nữ Nhi Quốc là kiếp nạn tình ái của Đường Tăng.

Tuy nhiên, thực tế trong bản nguyên tác Nữ vương Nữ Nhi quốc là người táo bạo mạnh mẽ và thẳng thắn. Nữ vương đưa Đường Tăng tới hoàng cung và ép Đường Tăng phải trở thành vợ chồng với mình. Trong bữa tiệc, Nữ vương không ngại ôm ấp, kề má nói lời tình tứ với Đường Tăng.

Để thoát thân, Đường Tăng và các đồ đệ phải lập mưu, giả vờ quy thuận. Sau đó, họ cùng nhau tới bến thuyền, để tạm biệt các đồ đệ tự mình đi thỉnh kinh. Khi thuyền rời bến, Tôn Ngộ Không mới cướp được sư phụ từ tay Nữ vương. Trư Bát Giới còn đứng trên thuyền chửi Nữ vương thậm tệ, đến mức bà ta ngã bệnh.

Bản phim lãng mạn hóa mối tình này và được yêu thích nhờ tình cảm nhẹ nhàng e lệ của đôi bên. Tuy nhiên, trong bản truyện, Nữ vương là người mạnh mẽ quyết đoán hơn.

Sự thay đổi của đạo diễn biên kịch đã giúp bản phim Tây du ký 1986 trở nên đẹp lãng mạn và dễ tiếp cận với khán giả. Trước đó, đạo diễn Dương Khiết cũng nhiều lần cân nhắc tạo hình của Trư Bát Giới vì theo mô tả nhân vật này có gương mặt yêu quái lợn rất dữ tợn. Nhưng nếu giữ nguyên sẽ khiến trẻ em sợ hãi, trong khi Trư Bát Giới là nhân vật gây hài của phim.

Nỗ lực của đoàn phim Tây du ký 1986 trong hoàn cảnh thiếu thốn kinh phí, hạn chế về kỹ thuật đã đem đến một tác phẩm sống mãi với thời gian.