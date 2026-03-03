Câu trả lời ngắn gọn và đáng sợ là khoảng 3 ngày trong điều kiện bình thường. Nhưng đằng sau con số ấy là một quá trình suy sụp nhanh đến tàn nhẫn của cơ thể.

Cơ thể người chứa khoảng 60% là nước. Nước tham gia vào hầu hết mọi hoạt động sống: tuần hoàn máu, điều hòa thân nhiệt, đào thải độc tố qua thận, vận chuyển dinh dưỡng và duy trì hoạt động của não bộ. Khi nguồn nước bị cắt đứt, cơ thể không “chờ đợi” – nó bắt đầu khô cạn từ bên trong.

24 giờ đầu tiên , cơn khát xuất hiện dữ dội. Miệng khô, môi nứt, nước tiểu sẫm màu. Cơ thể bắt đầu rút nước từ tế bào để duy trì thể tích máu. Người bị mất nước cảm thấy mệt mỏi, giảm tập trung và đau đầu nhẹ.

Sau 48 giờ , tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Huyết áp tụt, tim đập nhanh để bù lại lượng máu đặc hơn. Da mất đàn hồi, chóng mặt khi đứng dậy. Thận bắt đầu suy giảm chức năng vì không còn đủ nước để lọc chất thải.

Nước vô cùng quan trọng với sự sống con người.

Khoảng 72 giờ , nguy cơ tử vong tăng cao. Mất 10–15% lượng nước cơ thể có thể dẫn đến suy thận cấp, rối loạn điện giải, co giật, lú lẫn và ảo giác. Não bộ – cơ quan nhạy cảm nhất với mất nước – bắt đầu hoạt động rối loạn. Nhiều trường hợp tử vong xảy ra ở mốc này, đặc biệt trong môi trường nóng hoặc vận động nhiều.

Trong điều kiện mát mẻ, ít vận động, một số người có thể kéo dài tới 5–7 ngày, nhưng tổn thương nội tạng gần như không thể tránh khỏi. Ngược lại, dưới nắng nóng gay gắt, thời gian sống sót có thể rút xuống dưới 48 giờ.

Điều đáng chú ý là con người có thể nhịn ăn hàng tuần, thậm chí hơn một tháng nếu vẫn có nước. Nhưng thiếu nước, các hệ thống sống cơ bản sụp đổ rất nhanh. Cái chết vì khát không ồn ào như trong phim ảnh; nó đến từ từ, bằng sự suy kiệt thầm lặng của từng cơ quan.

Giữa một hành tinh mà hơn 70% bề mặt là nước, nghịch lý lớn nhất của loài người lại là: thiếu nước sạch có thể giết chết chúng ta chỉ trong vài ngày. Và trong mọi kịch bản diệt vong, thứ nguy hiểm nhất không phải bom đạn hay thiên thạch – mà có thể chỉ là một giọt nước không còn.