Sự thật hình ảnh Lisa (BLACKPINK), Song Hye Kyo xuất hiện trong các video khiêu dâm, một nghệ sỹ Việt cũng từng là nạn nhân!

Hiện tại, làn sóng phẫn nộ và sự hoang mang sau khi đường dây phòng chat Telegram lan truyền hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ, trong đó có video ghép khuôn mặt của các nữ idol Kpop vào phim người lớn với hơn 212.000 thành viên bị phanh phui. Từ người thường đến những nghệ sĩ đều có thể trở thành nạn nhân của Deepfake và cả Hàn Quốc đang bao trùm bởi sự hoang mang và căm phẫn trước hành vi kinh khủng này. Hiện tại, cả Hàn Quốc đang đương đầu chống lại Deepfake, chừng đó là đủ để thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của công nghệ này khi bị tội phạm sử dụng với mục đích xấu.

Theo báo cáo từ Security Hero, Hàn Quốc là quốc gia có tội phạm phát tán nội dung khiêu dâm phạm pháp hàng đầu trên không gian kỹ thuật số. Theo đó, 96.000 video từ 10 trang web khiêu dâm deepfake và 85 kênh deepfake trên các nền tảng chia sẻ video được phân tích trong hai tháng, 53% cá nhân xuất hiện trong phim khiêu dâm deepfake là ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc.

Sakura nhóm LE SSERAFIM và ảnh bị chỉnh sửa, ghép vào nội dung khiêu dâm bằng công nghệ Deepfake

Thực tế, câu chuyện này đã diễn ra từ nhiều năm trước khi công nghệ Deepfake bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên khó lường. Đã có nhiều cái tên nổi tiếng và quen thuộc trở thành nạn nhân của Deepfake.

Deepfake là quá trình AI (trí tuệ nhân tạo) dùng phương pháp kỹ thuật số để thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác.



Minji (NewJeans) là nữ idol bị tội phạm Deepfake nhắm đến nhiều nhất

Theo thống kê, Minji (NewJeans) là idol có số lượng hình ảnh, video Deepfake được tạo ra nhiều nhất mỗi tháng với con số hơn 17.000. Đây là con số báo động thể hiện được sự nguy hiểm của công nghệ Deepfake khi bị tội phạm sử dụng với mục đích xấu.

Trước hiện trạng này, ADOR - công ty chủ quản của NewJeans cũng đã lên tiếng hồi tháng 6/2024: "Khi các hình ảnh khiêu dâm giả mạo liên quan đến nghệ sĩ bị ghép và bán ra, chuyện này ảnh hưởng nặng nề đến chúng tôi." Bên cạnh đó, công ty chủ quản của NewJeans cũng cho biết đã thực hiện thủ tục pháp lý và sẵn sàng đấu tranh đến cùng với tội phạm Deepfake và bảo nghệ nghệ sĩ của mình.

Sự nổi tiếng và xinh đẹp của Minji (NewJeans) bị kẻ xấu lợi dụng để tạo rất nhiều sản phẩm khiêu dâm bằng Deepfake. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm với các idol khi cả hình ảnh lẫn danh dự đều bị bôi nhọ nghiêm trọng.

Lisa (BLACKPINK) từng bị ghép video Deepfake nhằm bôi nhọ hình ảnh

Cuối năm 2023, MXH xôn xao bởi hình ảnh Lisa (BLACKPINK) cởi đồ trong màn biểu diễn tại Crazy Horse Show ở Paris, Pháp. Đoạn video được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều nền tảng và trang web người lớn.

Hình ảnh cắt từ video Deepfake suýt có thể hủy hoại sự nghiệp của Lisa

Tuy nhiên sau đó, ứng dụng phát hiện Deepfake của KAIST (Viện Khoa học kỹ thuật Hàn Quốc) đã minh oan cho Lisa bằng kết quả phân tích video kể trên là sản phẩm cắt ghép. Cần hiểu rằng Lisa đã vấp phải dư luận trái chiều khi biểu diễn tại hộp đêm này và nếu đoạn video kể trên không được minh oan thì Lisa sẽ bị bôi nhọ hình ảnh nặng nề và ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của em út nhà BLACKPINK.

Nhưng chưa hết, nữ idol này còn bị tội phạm ghép mặt bởi Deepfake và tung lên trên nhiều trang web khiêu dâm

Yoona và nhiều idol Kpop đã trở thành nạn nhân của Deepfake ngay từ khi công nghệ này mới xuất hiện

Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017, Deepfake bỗng trở thành chủ đề được quan tâm của giới công nghệ. Nhưng chỉ sau đó 1 năm, 2018 thì Yoona và nhiều idol Kpop lập tức trở thành nạn nhân của Deepfake. Theo đó, cô và nhiều nữ nghệ sĩ bỗng xuất hiện trên các trang web khiêu dâm cùng những dòng tít bao gồm cả tên của nghệ sĩ đó, thu về hàng triệu lượt xem.

Cùng với Yoona, nhiều cái tên đình đám giới Kpop như Red Velvet, TWICE, SNSD, IU, AOA, Suzy, Chungha, GFRIEND, Apink, Girl’s Day, Hani, BLACKPINK, Weki Meki Doyeon, PRISTIN Kyulkyung, MAMAMOO, Oh My Girl... cũng đã trở thành những nạn nhân của Deepfake từ khi công nghệ này mới xuất hiện. 

Điều này dấy lên mối đe dọa nghệ sĩ bị bôi nhọ nhân phẩm và hình ảnh. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay nhiều nghệ sĩ, quản lý, công ty chủ quản đã lên tiếng nhưng tội phạm Deepfake vẫn tồn tại và số video, hình ảnh do cắt ghép với nội dung khiêu dâm thì ngày càng nhiều trên internet.

Yoona và nhiều nữ nghệ sĩ trở thành nạn nhân của Deepfake

Yujeong (Brave Girls) sợ hãi vì Deepfake

Tháng 2/2024, trên chương trình của tvN, Yujeong của nhóm Brave Girls tiết lộ cô đang là một nạn nhân của deepfake. Yujeong bày tỏ sự bức xúc: "Tôi phát hiện ra điều này sau khi một người quen báo cho tôi biết. Đây là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ. Bất kỳ ai, bất kể giới tính nào, đều có thể trở thành nạn nhân của việc này".

Yujeong (Brave Girls) cho biết cô cực kỳ phẫn nộ và sợ hãi khi biết mình trở thành nạn nhân của Deepfake

Song Hye Kyo cũng là nạn nhân của Deepfake

Năm 2020, fan của Song Hye Kyo và nhiều khán giả sốc nặng khi một loạt hình ảnh 'nhạy cảm' được cho là của cô nàng này được chia sẻ tràn lan trên các web đen. Tuy nhiên, thực chất đây lại là sản phẩm của Deepfake còn kẻ xấu đứng sau đã hoàn thành được mục tiêu của mình là câu tương tác nhiều nhất có thể.

Còn Song Hye Kyo thì lại vướng phải bóng ma Deepfake và gương mặt của ngọc nữ làng điện ảnh Hàn Quốc đã bị đánh tráo để tạo ra những hình ảnh, video khiêu dâm gây phẫn nộ. Theo thống kê, trên một trang web chuyên đăng tải các nội dung Deepfake thì có hơn 3.000 hình ảnh, video giả mạo Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo cũng là một nạn nhân khác của công nghệ Deepfake

Phía trên chỉ là phần nổi của tảng băng Deepfake khi thống kê từ Security Hero đã chỉ ra, một trang web có tên của hơn 200 nữ thần tượng Kpop đến từ các nhóm nhạc khác nhau đã lan truyền trên Twitter. Các hình ảnh trên web đều là ảnh đã qua chỉnh sửa. Ngoài ra có nhiều trang có nội dung khiêu dâm nói chung, sử dụng công nghệ deepfake để ghép mặt nạn nhân vào ảnh, video đồi trụy. Một số nội dung, người dùng phải trả tiền để xem tiếp.

Nghệ sĩ Việt cũng là nạn nhân của Deepfake

Không riêng các nữ nghệ sĩ Hàn Quốc, những idol Kpop mà một số nghệ sĩ Việt cũng từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi công nghệ này khi nó được dùng vào mục đích xấu.

Điển hình nhất chính là trường hợp của Ninh Dương Lan Ngọc khi cô bị ghép mặt vào video nhạy cảm hồi 2021. Sau đó, nữ diễn viên này và quản lý đã phải lên tiếng đính chính thông tin.

Ninh Dương Lan Ngọc từng vướng lùm xùm mà nguyên nhân chính là Deepfake

Để bảo vệ an toàn cho các nữ idol, nhiều công ty đã lên tiếng một cách mạnh mẽ. Ngày 31/8 vừa qua, JYP Entertainment đã tuyên bố sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ chống lại nội dung deepfake liên quan đến các nghệ sĩ của công ty.



Vấn nạn deepfake không chỉ là mối lo ngại của riêng JYP Entertainment mà còn là vấn đề nhức nhối của cả ngành giải trí Hàn Quốc. Nhiều công ty giải trí của Hàn Quốc như JYP Entertainment, ADOR, và Woollim Entertainment đứng lên chống lại vấn nạn này là một bước đi cần thiết và quan trọng để bảo vệ không chỉ nghệ sĩ mà còn cả sự trong sạch của ngành giải trí của đất nước này.