Sự thật đằng sau hào quang Cbiz: Dương Tử bị đuổi giữa đêm, Tiêu Chiến suýt bị lừa ăn sơn, chẳng ai đếm xỉa đến Đặng Luân

Thế giới hào nhoáng chốn showbiz được ví như miếng bánh pizza khổng lồ, ai cũng muốn có phần. Hàng ngày, hàng giờ, vẫn có hàng ngàn mỹ nhân, nam thần tìm cách nổi tiếng, chen chân bằng được vào giới giải trí, ước mong đổi đời và có cho mình một "danh phận" trong lòng công chúng. Vậy nhưng, để có được thành công và vị trí trong showbiz như hiện tại, nhiều người đã phải chịu nhiều đắng cay, tủi hổ đến mức khiến người hâm mộ phải bất bình thay.



Dương Tử tức tưởi vì bị đuổi khỏi đoàn làm phim

Vốn là sao nhí hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ từ rất sớm, Dương Tử nhận được rất nhiều hợp đồng đóng phim và quảng cáo. Suốt nhiều năm lăn lộn trong nghề, nữ diễn viên nếm trải nhiều khó khăn từ nghiệp diễn. Vậy nhưng, trong 1 show truyền hình, nàng "Đồng Niên" đã có lời trải lòng nhiều đắng cay khi phải cuốn gói rời khỏi đoàn làm phim trong đêm.

Theo những gì cô chia sẻ, con gái của 1 nhà đầu tư đã tốn 1 khoản tiền rất lớn để được tham gia đóng phim. Nửa đêm, đạo diễn đột ngột xông vào phòng Dương Tử, yêu cầu cô sắp xếp hành lý, nhanh chóng "cuốn gói" rời khỏi đoàn càng sớm càng tốt. Sau đó, họ đuổi 2 mẹ con nữ diễn viên đi.

Đặng Luân bị cho ra rìa, chẳng ai thèm "đếm xỉa"

Nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương cũng từng khổ sở, vất vả trong việc tìm chỗ đứng trong làng giải trí. Suốt 1 thời gian dài, Đặng Luân gõ cửa từng đoàn làm phim tìm cơ hội được đóng phim nhưng may mắn chưa mỉm cười.

Khoảng thời gian đóng bộ phim Nhiên Tình Đại Địa, Đặng Luân chỉ được sắm vai phụ. Trong sự kiện tuyên truyền, Đặng Luân được xếp đứng ngoài rìa, thậm chí không được cầm micro mặc dù có hàng chục chiếc đang hướng về phía nam chính. Xem lại clip livestream sự kiện năm đó, người hâm mộ nhận ra nam diễn viên họ Đặng bị cắt khỏi khung hình, trừ anh ra, toàn bộ bộ sậu đều có mặt đầy đủ.

Đặng Luân sượng sùng, cho tay vào túi, cúi mặt vì bị cho ra rìa, không được cầm 1 cái micro nào

Triệu Anh Tử ngất xỉu tại thảm đỏ cũng chẳng ai đoái hoài

Triệu Anh Tử (tên thật là Triệu Hàn Anh Tử) từng là 1 diễn viên vô danh, không ai nhớ mặt nhớ tên. Nữ diễn viên giờ đây gây được tiếng vang với 1 bộ webdrama do mình đóng chính, kỹ năng diễn xuất ấn tượng được nhiều ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nói về khoảng thời gian khó khăn tìm chỗ đứng trong giới giải trí, Triệu Anh Tử không thể nào quên về lần ngất xỉu trong lúc dự thảm đỏ 1 sự kiện.

Vì trời quá lạnh, lại mặc trang phục hở cổ và 2 cánh tay, Triệu Anh Tử ngất xỉu ngay vừa lúc tiến tới trung tâm thảm đỏ. Vậy nhưng, lúc này, cả nhân viên sự kiện lẫn MC đứng bên cạnh tỏ thái độ không quan tâm. Mãi 1 lúc sau, họ mới tới hỏi han 1 câu. Không dừng lại ở đó, Triệu Anh Tử hứng chịu "cơn mưa gạch đá" trên MXH vì nhiều người tố cô "làm màu", giả tạo, cố tình ngất xỉu để kiếm fame.

Tiêu Chiến suýt bị lừa ăn sơn, đồng đội lãnh đủ hậu quả

Trước khi trở thành mỹ nam đình đám nhờ Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến chỉ là 1 thành viên của nhóm nhạc X NINE. So với các đồng đội khác, nam diễn viên nổi tiếng hơn. Tham gia 1 show truyền hình với phần thi ăn mỳ gà cay, đồng đội có tên Bành Sở Việt xung phong chơi trước. Do không thể chịu được vị cay nên MC liền nhắc anh uống sữa để giảm bớt độ cay.

Chẳng ai có thể ngờ rằng, nhân viên chương trình đã cố tình đổ sơn thay vì sữa vào trong bình. Nam diễn viên uống mà không mảy may suy nghĩ, sau đó bộc bạch rằng anh cảm thấy không ổn, sữa có vị lạ. Kết quả, anh phải lập tức vào bệnh viên đi rửa ruột.

Tình cảnh khốn cổ của Bành Sở Việt

Điều đáng nói, theo nhiều ý kiến, đáng lẽ ra người ăn phải sơn sẽ là... Tiêu Chiến, vì Bành Sở Việt chơi trước nên ekip không kịp trở tay. Nếu theo sắp xếp ban đầu, có lẽ người phải vào viện rửa ruột chính là mỹ nam Trần Tình Lệnh. Sau lùm xùm này, làn sóng chỉ trích được dấy lên. Những nghệ sĩ kém tên tuổi, thấp cổ bé họng là những người dễ bị lợi dụng, tổn thương không chỉ về tinh thần và cả thể chất.

Bành Sở Việt và Tiêu Chiến thời còn chưa có tên tuổi như bây giờ

Nguồn: Sohu