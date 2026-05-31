HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sự thật bất ngờ về người đàn ông đi sai làn, hỏi CSGT 'em biết anh không'

Minh Tuệ/VTC News
|

Người đàn ông tự nhận thầy dạy lái xe, đi sai làn còn hỏi CSGT "em biết anh không" thừa nhận không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào.

Video: Người đàn ông tự xưng thầy dạy lái xe, đi sai làn.

Liên quan vụ người đàn ông tranh cãi với lực lượng cảnh sát giao thông sau khi ô tô vi phạm, ngày 31/5 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đơn vị chức năng lập biên bản xử lý vi phạm.

Tại cơ quan công an, người tranh cãi với cảnh sát giao thông được xác định là ông K.C.T. (sinh năm 1978, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Ông T. thừa nhận không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào.

Cảnh sát giao thông mời người liên quan lên làm việc.

Vào chiều 29/5, ông K.C.T. sử dụng ô tô cá nhân BKS 30B-170.XX để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G (sinh năm 1984, trú tại TP.HCM).

Người này cũng thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng cảnh sát giao thông là không phù hợp, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.T.G. về hành vi: không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu và không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế sẽ bị xử phạt với tổng mức tiền 19,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi khác liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự thật bất ngờ về người đàn ông đi sai làn, hỏi CSGT 'em biết anh không' - Ảnh 2.Khởi tố người phụ nữ phơi thóc ra đường: Cục CSGT cảnh báo

Việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại