Sự thật bất ngờ về clip em bé vùng cao khóc nức nở vì "mẹ bị lũ cuốn đi rồi"

Mới đây trên MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai đang đi dưới mưa, người lấm lem, ướt sũng, khóc nức nở, mắt sưng húp được cho là đang đi tìm mẹ. Đoạn clip được lồng nhạc buồn bã, không nghe rõ tiếng cháu bé nói nhưng đăng kèm dòng trạng thái: "Xót xa đau lòng quá, nước trôi mất mẹ con rồi không tìm thấy đâu", khiến nhiều người nghĩ rằng mẹ của cháu bé đã bị nước lũ cuốn đi.

Rất nhiều người đã chia sẻ đoạn clip này trên trang cá nhân và bày tỏ nỗi xót xa với câu chuyện đau lòng, thương đứa trẻ bơ vơ, mất mẹ.

Thế nhưng thực tế, mọi người đã bị lừa bởi thông tin trên MXH về đoạn clip này không phải là sự thật.

Clip Lúa khóc nức nở, người lấm lem, ướt nhẹp được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thực tế, Lúa khóc vì không được theo mẹ xuống nương chứ không phải vì mẹ đã bị lũ cuốn đi.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, cô Mai Thị Xoan, Giáo viên chủ nhiệm lớp 1, điểm trường Mã Pì Lèng, thuộc trường PTDTBT TH&THCS Phải Lủng, H.Mèo Vạc, Hà Giang cho biết, cháu bé trong clip là Giàng Mí Lúa, mẹ là Giàng Thị Sùng và bố là Giàng Mí Chứ. Nhà Lúa ở cách điểm trường em học không xa.

Theo cô Xoan, đoạn clip được lan truyền trên MXH do một du khách quay lại từ lâu và bây giờ mới được đăng đúng vào thời điểm bão lũ. Cô Xoan khẳng định trong clip Lúa khóc không phải vì mẹ bị lũ cuốn mà do bé không được theo mẹ xuống nương làm việc. Thời điểm quay clip, Lúa đang học mẫu giáo 5 tuổi, còn hiện bé đã học lớp 1 do chính cô Xoan làm chủ nhiệm. Sáng nay (12/9), Lúa được chính mẹ dẫn đến trường và cô Xoan đón em vào lớp.

Cô Xoan cho rằng, có thể người quay không hiểu ngôn ngữ địa phương nên không biết Lúa nói gì. Cô cũng bày tỏ sự bức xúc khi có người đem clip ra câu like, câu view giữa thời điểm các địa phương đang vất vả chống chọi với lũ.

Trên báo Dân Trí, ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc thông tin đã trao đổi với Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pải Lủng và xác nhận nội dung cô Xoan cung cấp là hoàn toàn chính xác.